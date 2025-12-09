Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

1, 2, 5, 10 અને 20 રૂપિયાના સિક્કાને લઈ મોટો ખુલાસો ! RBI એ જાહેર કરી નવી માહિતી

RBI latest Circular: હાલના સમયમાં માર્કેટમાં નાણાના સિક્કાને લઈને લોકોમાં મુઝવણ ઉભી થઈ છે, અનેક જગ્યાએ સિક્કાઓ સ્વિકારવામાં આવતા નથી, તેમાં પણ સૌથી વધારે ધિક્કારનો સામનો 10ના સિક્કાને કરવો પડે છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:44 AM IST

RBI latest Circular: રિક્ષાચાલક હોય કે શાકભાજી વેચનાર, ઘણા લોકો 1 અને 2 રૂપિયાના સિક્કા, 50 પૈસાના સિક્કા પણ પાછા આપવામાં આવે છે અને કહે છે કે તે હવે માન્ય નથી. જો તમે આ પરિસ્થિતિમાં છો, તો રિઝર્વ બેંકે નાના મૂલ્યના સિક્કાઓ અંગે એક નવું અપડેટ જારી કર્યું છે.

RBIએ બજારમાં ફેલાયેલી મૂંઝવણને સ્પષ્ટપણે ફગાવી દીધી 

કેન્દ્રીય બેંકે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે સિક્કાઓ વિશે ફેલાવવામાં આવતી કોઈપણ ખોટી માહિતી અથવા પાયાવિહોણા દાવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ.

પછી ભલે તે 50 પૈસાનો હોય,

1 રૂપિયો હોય,

2 રૂપિયા હોય,

5 રૂપિયા હોય,

10 રૂપિયા હોય,

કે 20 રૂપિયાનો સિક્કો... બધા માન્ય છે અને સંપૂર્ણ ચલણમાં છે.

અલગ અલગ ડિઝાઇન, કોઈ વાંધો નહીં

ઘણા લોકો એવું વિચારે છે કે જો એક જ મૂલ્યના સિક્કાઓની ડિઝાઇન અલગ અલગ હોય, તો જૂની ડિઝાઇન હવે માન્ય રહી શકશે નહીં.

RBIએ પણ આ મૂંઝવણનો અંત લાવ્યો

બેંકના મતે, એક જ મૂલ્યના સિક્કાઓમાં બહુવિધ ડિઝાઇન હોવી સામાન્ય છે, અને આ બધી ડિઝાઇન માન્ય રહે છે. તેથી કોઈપણ સિક્કાથી મૂંઝવણમાં ન પડો.

જો કોઈ દુકાનદાર સિક્કા સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે તો શું કરવું?

જો કોઈ વેપારી સિક્કા સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે અને તમે ધીમે ધીમે સિક્કાઓનો સરપ્લસ એકઠો કરી લો, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.

તમે તેને તમારી નજીકની બેંકમાં જમા કરાવી શકો છો,

અથવા તેને રોકડમાં બદલી શકો છો.

RBIનો સ્પષ્ટ સંદેશ 

ભારતીય ચલણ તરીકે, દરેક સિક્કાનું મૂલ્ય અને માન્યતા સમાન હોય છે, પછી ભલે તેનું કદ બદલાયું હોય, તેની ડિઝાઇન અલગ હોય, અથવા તેની ચમક ઓછી થઈ ગઈ હોય.

