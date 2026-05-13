/30 લાખમાં ખરીદ્યું, પહેલા પુત્રને આપ્યું અને પછી... NEET પેપર કઈ રીતે થયું લીક? થઈ ગયો ખુલાસો

NEET પેપર લીક મામલામાં રાજસ્થાન SOG એ સીકરના રહેવાસી એક BAMS વિદ્યાર્થીની અટકાયત કરી છે. પકડાયેલો યશ પેપર લીક કરનાર મુખ્ય ગેંગ અને પરીક્ષાર્થીઓ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ કડી હતો.
NEET (UG) પેપર લીક કેસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ગુરૂગ્રામના એક ડોક્ટર પાસેથી જમવારામગઢના રહેવાસી બે ભાઈ માંગીલાલ બિવાલ અને દિનેશ બિવાલે 26 અને 27 એપ્રિલે આશરે 30 લાખ રૂપિયામાં કથિત રીતે નીટનું પેપર ખરીદ્યું હતું. ત્યારબાદ દિનેશ બિવાલે આ પેપર પોતાના પુત્રને આપ્યું, જે સીકરમાં રહી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો.
તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે ત્યારબાદ 29 એપ્રિલે આ પેપર ઘણા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. દિનેશ બિવાલના પરિવારના ચાર બાળકોની પાછલા વર્ષે નીટમાં પસંદગી થઈ હતી. પૂછપરછમાં આરોપીઓએ જણાવ્યું કે તેમને આશરે એક મહિના પહેલા જાણકારી મળી ગઈ હતી કે પરીક્ષાનું પેપર લીક કરી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
પોલીસે BAMS વિદ્યાર્થીની અટકાયત કરી
આ સાથે રાજસ્થાનની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ની ટીમે ગુરૂગ્રામથી એક BAMS વિદ્યાર્થીની અટકાયત કરી હતી. પકડાયેલો યુવક ફર્રૂખનગર વિસ્તારના ખુરમપુર ગામનો રહેવાસી યશ છે. પોલીસની ટીમને શંકા છે કે યશ પેપર લીક નેટવર્કમાં સામેલ છે.
કઈ રીતે ઝડપાયો વિદ્યાર્થી યશ
યશ જીરા દેવી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રથમ વર્ષનો છાત્ર છે અને તે સીકરમાં રહે છે. અહીંથી તેણે કોચિંગ લીધું હતું. તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તે કેટલાક લોકોના સંપર્કમાં હતો. SOG ની ટીમે તકનીકી ઇનપુટ અને ગુપ્ત સૂચનાઓના આધાર પર મંગળવાર (12 મે) રાત્રે ખુરમપુર ગામથી તેને ઝડપી લીધો હતો. તે સમયે યશ ઘરે હાજર હતો. આ પહેલા તેની ઘર પર પૂછપરછ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ ટીમ તેને સાથે રાજસ્થાન લઈ ગઈ હતી.
સૂત્રો પ્રમાણે યશ પેપર લીક કરનાર મુખ્ય ગેંગ અને પરીક્ષાર્થીઓ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ કડીના રૂપમાં કામ કરી રહ્યો હતો. પોલીસને આશંકા છે કે યશની પાસે પરીક્ષા પહેલા પ્રશ્નપત્ર કે તેના જવાબ આવી ચૂક્યા હતા.
બેંક ખાતા અને મોબાઇલ કોલ ડિટેલ શોધી રહી છે પોલીસ
નોંધાયેલા કેસ હેઠળ હવે યશની પૂછપરછ કરવામાં આવશે, જેથી આ રેકેટમાં સામેલ અન્ય ડોક્ટરો, વિદ્યાર્થીઓ અને કોચિંગ સેન્ટરોના માલિકોને ઉઘાડા પાડી શકાય. ટીમ યશના બેંક ખાતા, મોબાઈલ કોલ ડિટેલ અને તાજેતરની મુલાકાતોની તપાસ કરી રહી છે, જેથી નાણાકીય વ્યવહારના પુરાવા એકત્ર કરી શકાય.
સીબીઆઈએ શરૂ કરી તપાસ
નીટ પેપર લીક મામલામાં સીબીઆઈએ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સીબીઆઈની ટીમ NTA ની દિલ્હી ઓફિસે પહોંચી હતી. ટીમ પેપર કોડ જારી કરનાર વિશે જાણકારી એકત્ર કરી રહી છે. પેપર બનાવનાર બધા કર્મચારીઓની યાદી માંગવામાં આવી રહી છે. ટીમ NTA ના બધા સેમ્પલ પેપરની કોપીઓ પણ એકત્ર કરી રહી છે. સીબીઆઈ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે લીક કરનાર સુધી પેપરના સવાલ કઈ રીતે પહોંચ્યા છે.