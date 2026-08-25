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સંભાજીનગર કેસમાં મોટો ખુલાસો, આઈફોનના કારણે નહીં પરંતુ આ કારણસર પરેશાન હતો કુણાલ, જાણો શું ઈચ્છતો હતો

ચાંદગુડે પરિવારના ત્રણ સભ્યો આંખના પલકારામાં પહાડ પરથી પડ્યા અને કાળના ખપ્પરમાં સમાઈ ગયા. આ સમગ્ર મામલે હવે એવો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે કે આઈફોન અંગે કોઈ વિવાદ હતો જ નહીં. તો જાણો શું હતો મામલો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:40 AM IST
સંભાજીનગર કેસમાં મોટો ખુલાસો, આઈફોનના કારણે નહીં પરંતુ આ કારણસર પરેશાન હતો કુણાલ, જાણો શું ઈચ્છતો હતો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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