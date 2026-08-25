/સંભાજીનગર કેસમાં મોટો ખુલાસો, આઈફોનના કારણે નહીં પરંતુ આ કારણસર પરેશાન હતો કુણાલ, જાણો શું ઈચ્છતો હતો

છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં આંખના પલકારામાં એક પરિવાર પહાડ પરથી ખાઈમાં પડીને ખતમ થઈ ગયો. જેણે દેશમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. શરૂઆતમાં 19 વર્ષના કુનાલ વિશે એવું કહેવાયું કે આ બધો મામલો આઈફોન અને તેના ઈએમઆઈ વિશે હતો. પરંતુ હવે જેમ જેમ તપાસ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ નવા નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કુનાલના પિતા મુરલીધર અને માતા સંગીતા વચ્ચે અનેક વર્ષોથી કઈ પણ ઠીક નહતું. વિવાદોના પગલે બંને વચ્ચે સંબંધ વણસી ગયા હતા. કુણાલ બસ એટલું ઈચ્છતો હતો કે બંને સામાન્ય રીતે એકબીજા સાથે રહે અને કૌટુંબિક કંકાસ દૂર થાય.
આઈફોન નહતું કારણ!
આ કેસના જે વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે અને એવું કહેવાય છે કે આઈફોન કે આઈફોનના હપ્તાના કારણે આ બધુ થયું પરંતુ વાસ્તવમાં એવું નથી. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ તેની પાછળ કારણ ખરેખર તો ઈમોશનલ હતું. કુણાલ પોતાના મમ્મી પપ્પાને સાથે લાવવા માંગતો હતો. આથી તે પહાડી પર ગયો હતો. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ માતા પિતાના કૌટુંબિક વિવાદથી પરેશાન 19 વર્ષનો કુણાલ ચાંદગુડે આત્મહત્યાના ઈરાદે ખાવડ્યા પહાડ પર પહોંચ્યો હતો. તેને બચાવવા માટે પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને પરિવારના લોકો પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન કુણાલને બચાવવાની જદ્દોજહેમતમાં પિતા મુરલીધરનું પણ બેલેન્સ બગડ્યું અને બંને લગભગ 300 ફૂટ નીચે પડ્યા.
થોડીવારમાં કુણાલની માતા સંગીતાએ પણ પહાડ પરથી છલાંગ લગાવી દીધી. આ દર્દનાક ઘટનામાં ત્રણેયના મોત થઈ ગયા. આ મામલે પોલીસના નિવેદનની સાથે સાથે પરિવાર, પાડોશીઓ અને ફાયરની ટીમના અલગ અલગ દાવા પણ સામે આવ્યા છે.
શું કહે છે પોલીસ
છત્રપતિ સંભાજીનગર ઝોન 2 ડીસીપી પંકજ અતુલકરે જણાવ્યું કે કુણાલ ચાંદગુડે લગભગ સવારે 8 વાગે આકાશ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ જવા માટે નીકળ્યો હતો. પરંતુ સવારે 9.10 વાગ્યા સુધી તે ત્યાં ન પહોંચ્યો તો તેની માતાના મોબાઈલ પર સંસ્થામાંથી મેસેજ ગયો. ત્યારબાદ કુણાલની શોધ શરૂ થઈ. સવારે 10થી 10.30 વચ્ચે કુણાલ ખાવડ્યા પહાડ પર હોવાની જાણકારી મળી. ગ્રામીણોએ પોલીસને 10.45 કલાકે સૂચના આપી અને લગભગ 11.30 કલાકે ફાયરને પણ કોલ ગયો.
સતત લોકેશન બદલતો હતો કુણાલ
ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યારે કુણાલ પહાડ પર હતો. સતત લોકેશન બદલતો હતો. તેને સમજાવવાની કોશિશ થઈ. નીચે રેસ્ક્યૂ ટીમે સુરક્ષા માટે જાળ પણ બીછાવી જેથી કરીને કુણાલને બચાવી શકાય. પરંતુ ભગવાનને કઈક બીજું મંજૂર હતું. ત્રણેયના જીવન બચી શક્યા નહીં.
પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ કુણાલને સમજાવવા માટે માતા પિતા અને અન્ય લોકો પહોંચી ગયા. આ દરમિયાન પિતા મુરલીધર તેની નજીક પહોંચ્યા અને તેનો હાથ પકડવાની કોશિશ કરી. હાથ પકડતા જ બંનેનું સંતુલન બગડી ગયું. પિતા પુત્ર પહાડ પરથી નીચે પડ્યા. પથરાળ જગ્યા હોવાથી બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત થઈ ગયા. ગણતરીની પળોમાં કુણાલની માતા પણ પહાડ પરથી કૂદી અને તેમનું પણ મોત થયું.
ફાયરના અધિકારી સૈયદ સઈદે જણાવ્યું કે ફાયરના એક કર્મચારીને મામૂલી ઈજા થઈ છે. 3 મૃતદેહોને બપોરે અઢી વાગે હોસ્પિટલ ખસેડાયા જ્યાં પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ.
સંપત્તિ અને કૌટુંબિક તણાવ
આ સમગ્ર મામલે બંને પક્ષો તરફથી અલગ અલગ દાવા થઈ રહ્યા છે. સંગીતના પિયરના લોકોનું કહેવું છે કે પતિ પત્ની વચ્ચે વિવાદનું કારણ સંપત્તિ અને કૌટુંબિક તણાવ હતો. તેમનો દાવો છે કે કુણાલ તેના માતા પિતાને એક સાથે લાવવા માંગતો હતો. સંગીતાના પિતા બબનરાવે કહ્યું કે કુણાલ અભ્યાસમાં સારો હતો. તેણે આ વર્ષે દસમા ધોરણમાં 82 ટકા મેળવ્યા હતા. એમબીબીએસ કરવા માંગતો હતો.
કુણાલની ફોઈએ કરી અલગ વાત
જ્યારે મુરલીધર ચાંદગુડેની બહેન શોભાએ આ મામલે અલગ વાત કરી. શોભાના જણાવ્યાં મુજબ લગભગ 22 વર્ષ પહેલા મુરલીધર અને સંગીતાએ લવમેરેજ કર્યા હતા. મુરલીધરના માતા પિતા આ લગ્નથી ખુશ નહતા અને લગ્નમાં પણ આવ્યા નહતા. શોભાનો દાવો છે કે લગ્ન બાદ મુરલીધર અને તેના પરિવાર વચ્ચે સંબંધ ઠીક ન હતા. તેમણે પતિ અને પત્ની વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
અકસ્માત બાદ શોભા પણ ત્યાં પહોંચી અને ત્યારબાદ મુરલીધરના અંતિમ સંસ્કાર જાલના જિલ્લાના અંબડમાં કરાયા. જ્યારે સંગીતા અને કુણાલના અંતિમ સંસ્કાર છત્રપતિ સંભાજીનગરના મુકુંદવાડીમાં કરાયા. પરિવારને નજીકથી જાણતા પાડોશીઓ અને મુરલીધરની સાથે કામ કરતા લોકોનું કહેવું છે કે પરિવાર સામાન્ય જીવન જીવતો હતો. ઘરના કેરટેકર આદિત્ય દેશપાંડેનું કહેવું છે કે પરિવાર ચાર મહિના પહેલા આ ઘરમાં ભાડે રહેવા આવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યાં મુજબ પરિવારનો વ્યવહાર સારો હતો અને કુણાલ પણ પોતાના કામથી કામ રાખનારો છોકરો હતો.
મુરલીધરના સાથીઓનું કહેવું છે કે તે ખુબ જ અનુશાસિત અને નરમ વ્યવહારવાળો હતો. 10 વર્ષથી ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતો હતો. હવે આ પરિવારમાં તેમનો શ્વાન શેરૂ જ બચ્યો છે. જેને એક વેલફેર ગ્રુપ લઈ ગયું છે.