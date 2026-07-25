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જંતર-મંતર હિંસા પર મોટો ખુલાસો! FRSથી 2500 ઉપદ્રવીઓ ઓળખાયા, કાવતરાનો થયો પર્દાફાશ

CJP Protest: દિલ્હીના જંતર મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આંદોલન અંગે એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને ભયાનક ખુલાસો થયો છે. દિલ્હી પોલીસના ફેશિયલ રેક્ગનાઈઝેશન સિસ્ટમ (FRS)ની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓની ભીડમાં 2500થી વધુ અપરાધિક બેકગ્રાઉન્ડવાળા લોકો ઘૂસી ચૂક્યા છે જે આંદોલનની આડમાં કાયદા વ્યવસ્થાને સંપૂર્ણ રીતે ધ્વસ્ત કરવાનું ષડયંત્ર રચી રહ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 25, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:04 PM IST
જંતર-મંતર હિંસા પર મોટો ખુલાસો! FRSથી 2500 ઉપદ્રવીઓ ઓળખાયા, કાવતરાનો થયો પર્દાફાશ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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