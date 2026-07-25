/જંતર-મંતર હિંસા પર મોટો ખુલાસો! FRSથી 2500 ઉપદ્રવીઓ ઓળખાયા, કાવતરાનો થયો પર્દાફાશ

સુરક્ષા એજન્સીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ શાતિર અપરાધીઓ સામાન્ય પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે છૂપાઈને સીધા સુરક્ષાદળોને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે. પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસકર્મીઓ પર ચાકૂ અને અન્ય ધારદાર હથિયારોથી હુમલો થયાની વાત સામે આવી છે. જેનાથી જંતર મંતર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં માહોલ ખુબ તણાવપૂર્ણ બન્યો છે.
FRS ટ્રેકિંગથી પોલ ખુલી
20 જુલાઈના રોજ ભારે ઉપદ્રવ અને સંસદ ચલો માર્ચમાં થયેલી હિંસા બાદ દિલ્હી પોલીસે જંતર મંતર વિસ્તારમાં અત્યાધુનિક FRS કેમેરા સ્થાપિત કર્યા હતા. FRS સિસ્ટમના ડેટાબેસ એનાલિસિસમાં ફક્ત 3 દિવસ (21, 22, 23 જુલાઈ)ની અંદર જ 2500થી વધુ લિસ્ટેડ અપરાધીઓ અને ઉપદ્રવીઓની હાજરી જોવા મળી. હિંસા, તોડફોડ અને પોલીસ પર જીવલેણ હુમલા કરવાના મામલે અત્યાર સુધીમાં દિલ્હી પોલીસે 15 FIR નોંધી છે.
માહોલ બગાડવાનું ષડયંત્ર?
તપાસ અધિકારીઓનું માનવું છે કે વિદ્યાર્થીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોની આડમાં અસામાજિક તત્વો માહોલ બગાડવાની અને હિંસા ભડકાવવાની દાનતથી જોડાયા હતા. આ મોટા ખુલાસા બાદ દિલ્હી પોલીસે પોતાની કાર્યવાહી તેજ કરી છે. જંતર મંતર જનારા તમામ રસ્તાઓ પર સુરક્ષા વધારી છે. પ્રદર્શનકારીઓ અને અસામાજિક તત્વોને સંસદ માર્ગ તરફ જતા રોકવા માટે બેરિકેડ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. FRS અને ડ્રોન કેમેરા દ્વારા ભીડના દરેક ચહેરા પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. પ્રશાસનનું કહેવું છે કે આંદોલનની આડમાં કાયદો વ્યવસ્થાને હાથમાં લેનારા કોઈ પણ અપરાધીને છોડવામાં નહીં આવે. FRS ડેટાબેસ દવારા ઓળખાયેલા શંકાસ્પદોને પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે.
FRS સિસ્ટમ વિશે જાણો
ફેશિયલ રેકગ્નાઈઝેશન સિસ્ટમ એક અત્યાધુનિક ટેક્નોલોજી (Artificial Intelligence & Machine Learning) પર આધારિત સુરક્ષા પદ્ધતિ છે જે કોઈ પણ વ્યકિતના ચહેરાની બનાવટ અને વિશેષતાઓના આધારે તેની ઓળખ કરી લે છે. હાલમાં જ દિલ્હી પોલીસ દ્વારા જંતર મંતર પર 2500થી વધુ અપરાધીઓની ઓળખ કરવામાં આ FRS સિસ્ટમનો ઉપયોગ થયો છે.
કઈ રીતે કામ છે આ સિસ્ટમ?
1 ચહેરો ડિટેક્ટ કરવો
જ્યારે FRS સાથે જોડાયેલા કેમેરા (CCTV, ડ્રોન કે FRS વેન) ભીડ કે કોઈ સ્થળને સ્કેન કરે છે તો તે સૌથી પહેલા માણસોના ચહેરાને ઓળખીને ડિટેક્ટ કરે છે.
2 ચહેરાનું વિશ્લેષણ થાય
સિસ્ટમ ચહેરાનો 3ડી નક્શો તૈયાર કરે છે, આ ચહેરાના અનેક ખાસ બિન્દુઓને માપે છે જેમ કે...
3. ડેટાને ડિજિટલ કોડમાં બદલવો
ચહેરાના આ માપ અને વિશેષતાઓને એક યુનિક ગાણિતીક ફોર્મ્યૂલા એટલે કે ફેશિયલ પ્રિન્ટ કોડમાં બદલવામાં આવે છે. ( જેમ દરેક વ્યક્તિનો બાયોમેટ્રિક ફિંગર પ્રિન્ટ અલગ હોય છે તેમ જ આ કોડ યુનિક હોય છે.)
4. ડેટાબેસ સાથે મેળવણી
સિસ્ટમ આ તૈયાર થયેલા ફેશિયલ પ્રિન્ટને પોલીસ કે સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસે પહેલેથી જ હાજર અપરાધીઓ, હિસ્ટ્રીશીટર્સ અને શંકાસ્પદોના ડેટાબેસ સાથે મેચ કરે છે. જો ભીડમાં રહેલા કોઈ વ્યક્તિનો ચહેરો ડેટાબેસના કોઈ ક્રિમિનલના રેકોર્ડ સાથે મેચ થાય તો FRS તરત પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને એલર્ટ મોકલે છે કે અમુક જગ્યાએ અમુક હિસ્ટ્રીશિટર્સ હાજર છે.