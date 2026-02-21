ભીવંડીમાં કોંગ્રેસે ખેલ્યો મોટો દાંવ, ભાજપને એનો જ ફોર્મ્યૂલા વાપરીને આપી ધોબીપછાડ
મહારાષ્ટ્રમાં હાલમાં જ પાલિકા અને નગરપાલિકાઓની ચૂંટણી થઈ હતી જેમાં ભાજપના નેતૃત્વવાળા મહાયુતિએ પ્રચંડ જીત મેળવી. બીએમસીમાં પણ ભાજપના મેયર આવ્યા. પરંતુ આ બધા વચ્ચે ભાજપ માટે એક મોટા ઝટકા સમાન સમાચાર ભીવંડીથી આવ્યા છે.
- ભીવંડી નિઝામપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મેયર ચૂંટણીમાં મોટો ખેલ!
- ભાજપના જ ફોર્મ્યૂલાનો ઉપયોગ કરીને કોંગ્રેસે સત્તા મેળવી.
- નારાયણ ચૌધરી મેયર બન્યા, કોંગ્રેસના તારીક મોમીન ડેપ્યુટી મેયર
Trending Photos
ભાજપ જે ફોર્મ્યૂલાનો ઉપયોગ કરીને અનેકવાર સત્તા પર આવ્યું હવે એ જ ફોર્મ્યૂલાનો ઉપયોગ કરીને કોંગ્રેસે પણ સત્તાનો સ્વાદ લેવામાં સફળતા મેળવી છે. મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપના જ નેતાઓએ એવો મોટો ઝટકો આપ્યો અને કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવી લીધા કે ભાજપના હાથના મોઢામાંથી સત્તાનો કોળિયો છીનવાઈ ગયો. બન્યું કઈક એવું કે ભિવંડીમાં ભાજપના જ નેતા કાઉન્સિલર નારાયણ ચૌધરીએ બળવો પોકાર્યો. જેમને કોંગ્રેસનું સમર્થન મળ્યું અને મેયર પદ તેમને ફાળે ગયું.
ચૂંટણી પરિણામ
ગત મહિને ભીવંડીમાં થયેલી ચૂંટણીમાં કોઈ પણ પાર્ટીને બહુમત મળ્યું નહતું. અહીં કોંગ્રેસને ફાળે 30 સીટ, જ્યારે ભાજપને 22 સીટ, શિવસેનાને 12 સીટ, એનસીપી (એસપી)ને 12, સમાજવાદી પાર્ટીને 6, કોણાર્ક વિકાસ આઘાડીને 4, ભીવંડી વિકાસ આઘાડીને 3 સીટ અને એક સીટ અપક્ષ ઉમેદવારને ફાળે ગઈ હતી.
નારાયણ ચૌધરીએ બળવો પોકાર્યો
નારાયણ ચૌધરી જ ભાજપના મેયર પદના ઉમેદવાર હતા. ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને વધુ સીટો આવી ત્યારબાદ અન્ય નાની નાની પાર્ટીઓ અને ગઠબંધનનોની ભૂમિકા મોટી થતી ગઈ. ત્યારે ભાજપના આ નેતા અન્ય 9 કોર્પોરેટરો સાથે મળીને પાર્ટીથી અલગ થઈ ગયા અને એક નવું જૂથ બનાવ્યું અને કોંગ્રેસને ટેકો જાહેર કરી દીધો. કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા આ ગઠબંધનનું નામ ભીવંડી સેક્યુલર ફ્રંટ રાખવામાં આવ્યું.
મેયર પદ ગયું હાથમાંથી
ભાજપના હાથમાંથી મેયર પદ ગયું. શુક્રવારે મેયરની ચૂંટણીમાં નારાયણ ચૌધરીને 90 સભ્યોવાળી ભીવંડી મહાનગરપાલિકામાં 48 મત મળ્યા. જ્યારે ભાજપના જ અધિકૃત ઉમેદવાર સ્નેહા પાટીલને ફક્ત 16 મત મળ્યા. બહુમતનો આંકડો 46 હતો. આમ ભાજપના જ કેટલાક કોર્પોરેટરે ક્રોસ વોટિંગ કર્યું. આમ નારાયણ ચૌધરી મેયર બન્યા અને કોંગ્રેસના તારીક મોમીન ડેપ્યુટી મેયર બન્યા જેમને 43 મત મળ્યા હતા.
ભાજપ નેતાએ કેમ કર્યો બળવો
વાત જાણે એમ છે કે એવી વાત હતી કે નારાયણ ચૌધરીને પહેલા મેયર પદના ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ તેમને હટાવીને તેમની જગ્યાએ સ્નેહા ચૌધરીને મેયર પદ માટેના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા. પત્તું કપાતા નારાયણ જૂથે દાવો કર્યો કે આ પગલાંથી કાઉન્સિલર્સમાં નારાજગી વ્યાપી છે.
ભાજપ માટે મોટો ઝટકો
ભાજપ માટે આ એક મોટો ઝટકો કહી શકાય કારણ કે અહીં પાર્ટીને કોઈ વિપક્ષી પાર્ટીએ હેરાન નથી કરી પરંતુ પોતાના જ નેતાએ બળવો પોકારતા હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જ્યારે પોતાના જ કોર્પોરેટરો ક્રોસ વોટિંગ કરે તો સંકેત મળે કે સ્થાનિક નેતૃત્વ અને ટિકિટ ફાળવણીને લઈને પાર્ટીમાં નારાજગી છે. મહારાષ્ટ્ર ભાજપના પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચૌહાણે કહ્યું કે પાર્ટી વ્હીપની અવગણના કરવા બદલ ચૌધરી અને અન્ય કોર્પોરેટરો સામે કાર્યવાહી થશે.
જેવું કર્યું એવું ભોગવ્યું!
ભાજપની આ રણનીતિ ખુબ જાણીતી પણ છે. તેણે અનેક જગ્યાએ વિપક્ષી નેતાઓને પોતાની સાથે ભેળવીને સરકાર બનાવેલી છે. જ્યારે ભીવંડીની વાત કરીએ તો ભીવંડીમાં કોંગ્રેસને ભલે વધુ સીટો મળી પરંતુ બહુમત નહતું ત્યારે તેણે ભાજપના બળવાખોરોને પોતાની સાથે ભેળવીને મેયર પદ પર કબજો કર્યો.
2019માં મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ-શિવસેના એક સાથે ચૂંટણી લડ્યા હતા. જો કે પછી શિવસેના અલગ થઈ ગઈ હતીઅને શરદ પવારની એનસીપી અને કોંગ્રેસ સાથે ભળી ગઈ અને સરકાર બનાવી. જો કે જૂન 2022માં શિવસેનાના એકનાથ શિંદેએ બળવો પોકાર્યો અને 40થી વધુ વિધાયકોને લઈને ભાજપ સાથે જતા રહ્યા. ત્યારબાદ ભાજપે એકનાથ શિંદેને મુખ્યમંત્રી પણ બનાવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત મધ્ય પ્રદેશનું પણ ઉદાહરણ છે. જેમાં 2018માં રાજ્યમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી અને કમલનાથ મુખ્યમંત્રી હતા. ત્યારે માર્ચ 2020માં જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ 22 વિધાયકો સાથે રાજીનામું ધરીને ભાજપનો ભગવો ધારણ કર્યો હતો. સરકાર પડી તો શિવરાજસિંહ ચૌહાણ ફરીથી મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે