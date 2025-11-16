લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં મોટી સફળતા, NIAએ આમિરની કરી ધરપકડ, જાણો કઈ રીતે કરી હતી મદદ
Delhi Car Blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસમાં NIAને મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. NIAએ પહેલી ધરપકડ કરી છે. દિલ્હીમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટમાં અનેક માસુમ લોકોના જીવ ગયા છે.
Delhi Car Blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા બોમ્બ વિસ્ફોટની તપાસ કરી રહેલી NIA એ એક મોટી સફળતા મેળવી છે. NIA એ આ કેસમાં પહેલી ધરપકડ કરી છે. NIA એ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીથી આમિર રાશિદ અલીની ધરપકડ કરી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી i20 કાર આમિરના નામે નોંધાયેલી હતી.
NIAનું મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન
દિલ્હી પોલીસ પાસેથી કેસ સંભાળ્યા પછી, NIA એ મોટા પાયે તપાસ અને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે, જેના કારણે આ સફળતા મળી હતી. NIAના જણાવ્યા અનુસાર, આમિર રાશિદ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પમ્પોરનો રહેવાસી છે.
NIAએ દિલ્હીથી રાશિદની ધરપકડ કરી
આમિર રાશિદ અલીએ હુમલાખોર ડૉ. ઉમર સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું. NIAએ દિલ્હીથી રાશિદની ધરપકડ કરી છે. દિલ્હી પોલીસ પાસેથી કેસ સંભાળ્યા પછી, NIAએ મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે.
i20 કાર ખરીદવામાં મદદ
NIA તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હુમલામાં વપરાયેલી Hyundai i20 કાર આમિર રાશિદ અલીના નામે નોંધાયેલી હતી. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે આમિર રાશિદ અલી કથિત રીતે i20 કાર ખરીદવામાં મદદ કરવા માટે દિલ્હી આવ્યો હતો.
વિસ્ફોટમાં મૃત્યુ પામેલાની ઓળખ
NIAની ફોરેન્સિક તપાસમાં કાર વિસ્ફોટમાં મૃત્યુ પામેલા ડ્રાઇવરની ઓળખ પુલવામા જિલ્લાના રહેવાસી ઉમર ઉન નબી તરીકે થઈ છે. ડૉ. ઉમર નબી ફરીદાબાદની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં સહાયક પ્રોફેસર તરીકે કામ કરતો હતો.
આત્મઘાતી બોમ્બરની શોધમાં
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે દિલ્હી વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર 'વ્હાઇટ કોલર' આતંકવાદી મોડ્યુલ છેલ્લા એક વર્ષથી આત્મઘાતી બોમ્બરની શોધમાં હતો. આ મોડ્યુલનો માસ્ટરમાઇન્ડ ડૉ. ઉમર નબી હતો, જે દિલ્હી વિસ્ફોટમાં માર્યો ગયો હતો. તે મોડ્યુલ માટે આત્મઘાતી બોમ્બરની શોધમાં હતો.
ઉમર કટ્ટરપંથી હતો
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઉમર કટ્ટરપંથી હતો અને તેણે આ કાર્યવાહીને અંજામ આપવા માટે આત્મઘાતી બોમ્બરનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. શ્રીનગર પોલીસે દક્ષિણ કાશ્મીરના કાઝીગુંડથી જસીર ઉર્ફે દાનિશની અટકાયત કરી હતી, જેણે આ બાબતોનો ખુલાસો કર્યો હતો.
