પહેલા ભાવિ જમાઈ સાથે ભાગી ગઈ મહિલા, 10 મહિના રહીને હવે બનેવી સાથે ભાગી, મગજ ચકરાઈ જાય તેવો કિસ્સો

Jamai Sasu Love Story: ખરેખર ઘોર કળિયુગ છે. એક માતા જે પહેલા દીકરીના અરમાનો પર પાણી ફેરવી ચૂકી છે અને હવે ભાવિ જમાઈ સાથે 10 મહિના રહ્યા બાદ બનેવી સાથે ભાગી ગઈ. રાહુલે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે આ મહિલા ઘરમાંથી કેશ અને દાગીના લઈને ભાગી ગઈ છે. આખરે આ મામલો શું છે? વિગતવાર માહિતી જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 12, 2026, 11:48 AM IST

Trending Photos

લો કરી લો વાત. લગભગ 10 મહિના પહેલા એવા સમાચાર જ્યારે આવ્યા હતા કે એક સાસુ તેના ભાવિ જમાઈ સાથે ભાગી ગઈ ત્યારે યુપીની સાથે સાથે સમગ્ર દેશમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. આ મામલો ખુબ જ ચર્ચામાં આવી ગયો હતો. પરંતુ હવે આ કેસમાં 360 ડિગ્રી જેટલો મોટો વળાંક આવ્યો છે. કારણ કે હવે એવા સમાચાર છે કે દીકરીના હક પર તરાપ મારી ચૂકેલી આ મહિલાએ હવે તેની બહેનના હક પર તરાપ મારી છે. એટલે કે તેના બનેવી સાથે ભાગી ગઈ છે. જાણો શું છે સમગ્ર વિગતો. 

ભાવિ જમાઈ સાથે રહેતી હતી બિહારમાં
ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢમાં લગભગ 10 મહિના પહેલા આ મહિલા તેના ઘરમાં દીકરીના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલતી હતી અને અચાનક તેના ભાવિ જમાઈ સાથે જ ભાગી ગઈ હતી. ભાગીને બંને બિહારના સીતામઢીમાં રહેતા હતાં જ્યાં જમાઈ રાહુલ કપડાંનો વેપાર કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હવે આ કેસમાં નવો વળાંક એ આવ્યો છે કે રાહુલે પોલીસ સ્ટેશન જઈને ફરિયાદ નોંધાવી છે કે આ સાસુ હવે તેના બનેવીની સાથે ભાગી ગઈ છે. તેની સાથે બે લાખ રૂપિયા અને દાગીના લઈને પણ જતી રહી છે. અલીગઢના મડરાક વિસ્તારમાં એક ગામમાં રહેતી મહિલા એપ્રિલ 2025માં તેના ભાવિ જમાઈ રાહુલ સાથે ભાગી ગઈ હતી. થોડા દિવસો બાદ તે પોતે જ પાછી ફરી હતી અને રાહુલ સાથે રહેવા માટે મક્કમ હતી. કાઉન્સિલિંગ બાદ પોલીસે બંનેને સાથે રહેવાની મંજૂરી પણ આપી દીધી હતી. 

16 એપ્રિલે હતા દીકરીના લગ્ન
મહિલાની દીકરીના 16 એપ્રિલે લગ્ન હતા. ઘરમાં લગ્નનો માહોલ હતો, તૈયારીઓ થઈ રહી હતી અને સગાવ્હાલાઓની અવરજવર ચાલુ હતી. પરંતુ લગ્નના 12 દિવસ પહેલા જ એવું થયું કે જેની કોઈએ કલ્પના પણ ન કરી હોય. જે યુવક સાથે દીકરીના લગ્ન થવાના હતા તેની સાથે જ માતા ભાગી ગઈ. આરોપ એવો પણ હતો કે તે ઘરમાંથી લાખો રૂપિયા અને દાગીના તથા કેશ લઈને ભાગી ગઈ. પરિવારનો દાવો હતો કે લગભગ પાંચ લાખ રૂપિયાના દાગીના અને સાડા ત્રણ લાખ રૂપિયા કેશ ગાયબ હતા. દીકરીએ તો મીડિયા સામે  કહી દીધુ હતુ કે માતા ઘરમાં દસ રૂપિયા પણ રાખીને ગઈ નથી. 

મોબાઈલ પર કરતી હતી વાતો
પરિવારના જણાવ્યાં મુજબ રાહુલેને મહિલાએ સ્માર્ટફોન અપાવ્યો હતો. ધીરે ધીરે ફોન પર વાતચીત વધી કલાકો વાત થતી. મહિલાના પતિએ તો એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે તે જ્યારે લગ્નની તૈયારીઓ મામલે ઘરે આવ્યો ત્યારે તેને ખબર પડી કે પત્ની અને રાહુલ વચ્ચે 15-20 કલાક ફોન પર વાત થાય છે. પહેલા તેને સામાન્ય લાગી પરંતુ પછી શક થવા લાગ્યો હતો. 

હવે દસ મહિના સાથે રહ્યા બાદ નવો વળાંક
લગભગ દસ મહિના બંને બિહારમાં સાથે રહ્યા બાદ આ પ્રેમકથામાં નવો વળાંકઆવ્યો છે. સ્થાનિક સૂત્રો મુજબ તેઓ પતિ પત્નીની જેમ જ રહેતા હતા. પરંતુ હાલમાં રાહુલે આરોપ લગાવ્યો કે મહિલા તેને છોડીને તેના જીજા સાથે જતી રહી છે. રાહુલનું કહેવું છે કે જતી વખતેતે બે લાખ રૂપિયા કેશ અને કેટલાક દાગીના પણ લેતી ગઈ છે. રાહુલે કહ્યું કે મે તેના માટે મારું ઘર  છોડ્યું, સમાજની વાતો સાંભળી અને હવે તે મને છોડીને જતી રહી. 

રાહુલના જણાવ્યાં મુજબ મહિલા અનેક દિવસોથી દીકરી, બહેન અને બનેવીના સંપર્કમાં હતી. તેની બહેને તેને ધમકી આપી હતી, પરંતુ બાદમાં વાતચીતથી મામલો ઉકેલાયો હતો. છ ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે રાહુલ કામ પર ગયો તો ત્યારે તેનો બનેવી ઘરે આવ્યો અને મહિલાને ફોસલાવીને તેની સાથે લઈ ગયો. મહિલા તેની સાથે કેશઅને દાગીના લઈ ગઈ એવો પણ આરોપ છે. 

શું કહે છે પોલીસ
રાહુલ અલીગઢ પહોંચ્યો અને પોલીસ સ્ટેશન દાદોમાં ફરિયાદ નોંધાવવાની કોશિશ કરી. પરંતુ પોલીસે અધિકારક્ષેત્રનો હવાલો આપતા ક હ્યું કે આ મામલો બિહારમાં ઘટ્યો છે. આથી ત્યાંની પોલીસ કાર્યવાહી કરશે. હવે રાહુલ બિહાર જઈને ફરિયાદ નોંધાવવાની તૈયારીમાં છે. 

પતિએ બીજા લગ્ન કર્યા?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ મહિલાને બે સંતાન છે. એક દીકરીના લગ્ન થવાના હતા અને પુત્ર પણ છે. એવું કહેવાય છે કે ભાવિ જમાઈ સાથે ભાગી જનારી મહિલાના પતિએ પણ પછી તો બીજા લગ્ન કરી લીધા. ગ્રામીણોના જણાવ્યાં મુજબ તેણે 15 દિવસ પહેલા જ બીજા લગ્ન કર્યા છે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

