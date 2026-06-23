/મુસ્કાન-સોનમ અને હવે સિયા! મંગેતરે જ લોહાગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ધક્કો મારી દીધો હતો?

Siya Pune case : ભારતમાં સંબંધોને ખુબ સન્માન અને આદરથી નિભાવવામાં આવે છે. પછી તે પતિ પત્ની વચ્ચેના હોય, માતા પિતા સાથેના, નાના મોટા ભાઈ બહેન સાથેના સંબંધ કેમ ન હોય. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી જાણે સંબંધોના લીરે લીરા ઉડી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે મુસ્કાન અને સોનમના કેસે દેશને હચમચાવી દીધા હતા જ્યાં બંને યુવતીઓએ અનૈતિક સંબંધોની માયાજાળમાં પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. આવો જ એક મામલો ફરી સામે આવ્યો છે. જ્યાં પુણેના પ્રસિદ્ધ લોહાગઢ કિલ્લા પર 26 વર્ષના કેતન વિશાલ અગ્રવાલનું મોત પહેલા એક અકસ્માત ગણાવવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તપાસમાં એવો દાવો થયો છે કે આ માત્ર એક દુર્ઘટના નહીં પરંતુ સુનિયોજિત હત્યાનો મામલો હોઈ શકે છે.
ભાવિ પત્ની પર લાગ્યો આરોપ
પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના કથિત નીકટના મિત્ર ચેતન ચૌધરી પર ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે. જો કે આ મામલાની અસલ સચ્ચાઈ તો કોર્ટની સુનાવી અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ 19 જૂનના રોજ સિયા ગોયલનો જન્મદિવસ હતો. આ અવસરે કેતન પોતાના કેટલાક મિત્રો અને મંગેતર સાથે લોહાગઢ કિલ્લા પર ગયા હતા. પરિવારના જણાવ્યાં મુજબ આગામી મહિને લગ્ન હતા અને લગ્નની તૈયારીઓ ચાલતી હતી.
1. સોનમ રઘુવંશી જેવી જ નીકળી સિયા ગોયલ!
2. 17 કરોડના ખર્ચે થવાના હતા ભવ્ય લગ્ન!
3. બર્થડે ટ્રીપ અને હત્યાનું કાવતરું
4. ખોટી કહાની અને પોલીસ તપાસ
5. સોનમ કેસ સાથે સામ્યતા
પહેલા પણ થઈ હતી હત્યાની કોશિશ?
આ દરમિયાન કેતન 350 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં પડી ગયા અને તેમનું મોત થયું. શરૂઆતમાં તેને એક દુર્ઘટના ગણવામાં આવી. પરંતુ બાદમાં તપાસની દિશા બદલાઈ ગઈ. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ 19 જૂનના રોજ આવી કોશિશ કોઈ પહેલીવાર નહતી. પોલીસનું કહેવું છે કે તેનાથી થોડા દિવસ પહેલા પણ કેતનને નુકસાન પહોંચાડવાની યોજના ઘડવામાં આવી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને પોલીસ તપાસના આધારે જણાવવામાં આવ્યું છે કે 14 જૂનના રોજ પણ લોહાગઢ કિલ્લા પાસે આવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી પરંતુ તે સમયે કથિત યોજના સફળ થઈ નહતી. તપાસ એજન્સીઓ આ પહેલુંની પણ તપાસ કરી રહી છે.
મોબાઈલ અને ડિજિટલ પુરાવાઓ તપાસની દિશા બદલી
લગ્નની ચાલતી હતી તૈયારીઓ
કેતન અગ્રવાલના જીવનમાં આમ તો ખુશીનો સમય હતો કારણ કે પરિવારના જણાવ્યાં મુજબ આગામી મહિને તેમના લગ્ન થવાના હતા. ઘરમાં તૈયારીઓ ચાલતી હતી. સંબંધીઓને સૂચના પણ અપાઈ રહી હતી. ભવિષ્ય માટે યોજનાઓ ઘડવામાં આવી રહી હતી. રિપોર્ટ્સ મુજબ પરિવારે જયપુરમાં ભવ્ય લગ્નની તૈયારી કરી હતી. એક પેલેસ બુક કરવામાં આવ્યો હતો. મહેમાનોના સ્વાગત અને રોકાવવાની વ્યવસ્થા થઈ રહી હતી. દરેકને આ ભવ્ય લગ્નનો ઈંતેજાર હતો. પરિવારનું એમ પણ કહેવું છે કે લગ્ન પહેલા બંનેનો વિદેશ પ્રવાસનો પણ કાર્યક્રમ હતો. પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ રદ થયો હતો. કોઈએ વિચાર્યું નહતું કે અચાનક આ રીતે તેમના મોતના સમાચાર આવશે.
લફરું બન્યું મોતનું કારણ?
પોલીસ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે સિયા ગોયલ કથિત રીતે ચેતન ચૌધરીના સંપર્કમાં હતી. અધિકારીઓનો દાવો છે કે સિયા આ લગ્નથી ખુશ નહતી અને પરિવારની સહમતિથી નક્કી થયેલા સંબંધમાં આગળ વધવા માંગતી નહતી. જો કે આ આરોપો પર કોર્ટમાં સુનાવણી થવાની બાકી છે અને આરોપી પક્ષ તરફથી વિસ્તૃત પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી.