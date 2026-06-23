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મુસ્કાન-સોનમ અને હવે સિયા! મંગેતરે જ લોહાગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ધક્કો મારી દીધો હતો?

Ketan Agarwal Death Case: એક યુવક તેની મંગેતરના બર્થડેની ઉજવણીને લઈને એટલો ખુશખુશાલ હતો પરંતુ તેને ક્યાં ખબર હતી કે મોત બોલાવી રહ્યું છે. લોહાગઢ કિલ્લા પર ઊંડી ખાઈમાં પડી જવાથી કેતન અગ્રવાલના થયેલા મોત મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે અને મંગેતર પર આરોપ લાગ્યો છે. જાણો શું છે વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:42 PM IST
મુસ્કાન-સોનમ અને હવે સિયા! મંગેતરે જ લોહાગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ધક્કો મારી દીધો હતો?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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