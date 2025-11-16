Prev
Delhi Blast: દિલ્હી કેસમાં મોટી અપડેટ, આ ગ્રુપે લીધી બ્લાસ્ટની જવાબદારી

Lal Qula Terror Attack Update: આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદએ વતી TRFએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો કર્યો હતો. TRF આતંકવાદીઓએ પાકિસ્તાનના બહાવલપુર અને એબોટાબાદમાં સરહદ પારથી સંપૂર્ણ તાલીમ મેળવ્યા પછી આ કાર્યવાહી કરી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:23 PM IST

Lal Qula Terror Attack Update: દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટના છ દિવસ પછી, રવિવારે (16 નવેમ્બર) ના રોજ, આખરે ખુલાસો થયો કે આ આતંકવાદી હુમલો કોણે કર્યો હતો. ઝી ન્યૂઝના સૂત્રો અનુસાર, આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાના બિનસત્તાવાર સહયોગી ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF) એ આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. 

સરહદ પારથી સંપૂર્ણ તાલીમ મેળવ્યા પછી આ કાર્યવાહી કરી

TRF એ આતંકવાદી ડૉ. ઉમર નબી દ્વારા દિલ્હી વિસ્ફોટોની આડકતરી રીતે જવાબદારી સ્વીકારી છે. આ જ સંગઠને જૈશ-એ-મોહમ્મદ વતી પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો કર્યો હતો. TRF આતંકવાદીઓએ પાકિસ્તાનના બહાવલપુર અને એબોટાબાદમાં સરહદ પારથી સંપૂર્ણ તાલીમ મેળવ્યા પછી આ કાર્યવાહી કરી હતી.

નિર્દોષ પ્રવાસીઓને નિશાન બનાવ્યા

NIA એ જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદી સંગઠન TRF એ આતંકવાદી હુમલા માટે આત્મઘાતી બોમ્બરોની પસંદગી કરી હતી અને પછી આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. અગાઉ, TRF એ એપ્રિલમાં આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ વતી જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં, TRF આતંકવાદીઓએ નિર્દોષ પ્રવાસીઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. 

હિન્દુ ઓળખની પુષ્ટિ કર્યા પછી તેમની હત્યા કરી

પ્રવાસીઓને મારતા પહેલા, તેઓએ પહેલા તેમના ધર્મ વિશે પૂછપરછ કરી અને પછી તેમને કલમાનો પાઠ કરવાનું કહ્યું. ખાતરી ન થતાં, તેઓએ પ્રવાસીઓને તેમના કપડાં ઉતારવા, તેમના લિંગની તપાસ કરવા અને પછી તેમની હિન્દુ ઓળખની પુષ્ટિ કર્યા પછી તેમની હત્યા કરી.

આમિરની ધરપકડ

રવિવારે અગાઉ, NIA એ દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોના સંબંધમાં આતંકવાદી ઉમરના સહયોગી આમિર રાશિદ અલીની દિલ્હીથી ધરપકડ કરી હતી. આમિર રાશિદ અને ઉમરે દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આત્મઘાતી હુમલામાં વપરાયેલી કાર આમિરના નામે નોંધાયેલી હતી. દિલ્હી વિસ્ફોટોથી તપાસ ટીમ આમિરની શોધ કરી રહી હતી. તેમા NIAને સફળતા મળી છે અને આમિરની ધરપકડ કરવામાં આવી.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

