8th Pay Commission પર મોટા અપડેટ, શું લેવલ 1થી 18 માટે અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હશે? ખાસ જાણો આ માહિતી
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થવાની આતુરતાપૂર્વક કેન્દ્રી કર્મચારીઓ રાહ જુએ છે. ત્યારે એક મહત્વની બેઠક 25મી ફેબ્રુઆરીએ થશે જેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર વાતચીત શક્ય છે. પગાર વધારા માટે જરૂરી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર એક મહત્વના અપડેટ ખાસ જાણો.
આઠમું પગાર પંચ ક્યારે લાગૂ થાય તેની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈને બેઠા છે. નિયમ મુજબ તો સાતમું પગાર પંચ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરું થઈ ગયું એટલે કે નવા પગાર પંચના લાગૂ થવાનો સમય થઈ ગયો. જો કે હજું અમલ થયો નથી. સરકારી કર્મચારીઓને સૌથી વધુ આતુરતા એ વાતની છે કે તેમનો પગાર કેટલો વધશે. પગાર વધારામાં જો સૌથી વધુ કોઈ ભાગ ભજવે તો તે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. સવાલ એ છે કે આખરે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે અને કેટલો હોઈ શકે. અલગ અલગ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે અલગ અલગ દાવા થઈ રહ્યા છે. જો કે આ મુદ્દે ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડો. મનજીત સિંહ(manjeet singh patel)એ કર્મચારીઓની અસમંજસ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એટલે જૂનો બેઝિક પગાર એક નિર્ધારિત મલ્ટીપ્લાયર સાથે ગુણવામાં આવે અને જે રકમ આવે તેનાથી નવો બેઝિક પગાર નક્કી થાય. હવે ઉદાહરણથી સમજો કે કઈ રીતે પગાર નક્કી કરવામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ભાગ ભજવે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી કઈ રીતે થાય ગણતરી
દાખલા તરીકે લેવલ 1ના કોઈ કર્મચારીનો હાલ 18000 પગાર છે. તથા લગભગ 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. જો કોઈ પણ વધારાના લાભ વગર ફક્ત મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગારમાં ઉમેરીવામાં આવે તો 18,000 × 1.6 = ₹28,800 જેટલું થાય. એટલેકે 1.6 નું ફિટમેન્ટ ડીએ ભેગુ કરવાથી પહેલેથી જ છે.
પરંતુ કર્મચારીની માંગણી કઈક અલગ છે. તેમનું કહેવું છે કે હાલ પગાર ત્રણ સભ્યો (પતી-પત્ની અને બે બાળકો) એ રીતે નક્કી થયો હતો હવે તેમાં પાંચ સભ્યોના આધારે પગાર નક્કી થવો જોઈએ. (પતિ પત્ની-બાળકો, માતા અને પિતા). હવે જો આ માંગણી પ્રમાણે યુનિટ વધારીને 5 કરવામાં આવે તો ખર્ચો લગભગ 60 ટકા જેટલો વધી જાય. જેના આધારે ઓછામાં ઓછું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લગભગ 2.26 જેટલું થાય. ત્યારબાદ જો 24 ટકા ગ્રોથ ફેક્ટર જોડવામાં આવે તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લગભગ 2.5 જેટલું થાય. હવે આ 2.5 ફિટમેન્ટ ફેકટર જો રાખવામાં આવે તો અંદાજિત પગાર કેટલો થાય?
ઉદાહરણ તરીકે જો કર્મચારીનો પગાર 18000 રૂપિયા હોય તો 18000*2.5 =45,000 રૂપિયા (એચઆરએ, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ અને અન્ય ભથ્થા અલગથી થાય.)
કર્મચારીઓની શું છે માંગણી
કર્મચારી સંગઠન જો કે 3.2 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરે છે. હૈદરાબાદમાં જે બેઠક થઈ હતી તેમાં આ અંગે એક પ્રસ્તાવ JCMમાં રજુ કરવાનું નક્કી કરાયું. હવે જો 3.2 ફિટમેન્ટ પેક્ટર નક્કી કરવામાં આવે તો પગારમાં કેટલો ફરક પડે. ધારો કે 18000 પગાર હોય અને તેને 3.2 જોડે ગુણીએ તો 54000 રૂપિયા થાય.
18,000 × 3 = 54,000
0.2 × 18,000 = 3,600
બધુ મળીને 57600 (અંદાજિત 58000 જેટલો પગાર પહોંચે) એટલે કે લેવલ1નો બેઝિક પગાર લગભગ 58000 રૂપિયા જેટલો થાય.
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 હોય તો પગાર કેટલો હોઈ શકે અને 3.2 હોય તો કેટલો હોઈ શકે તે ગણતરીથી સમજો. (આ અંદાજિત આંકડા છે. સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી.)
|બેઝિક પગાર
|ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 (અંદાજિત)
|ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.2 (અંદાજિત)
|લેવલ 1
|18,000
|45,000
|57,600
|લેવલ 2
|19,900
|49,750
|63,680
|લેવલ 3
|21,700
|54,250
|69,440
|લેવલ 4
|25,500
|63,750
|81,600
|લેવલ 5
|29,200
|73,000
|93,440
|લેવલ 6
|35,400
|88,500
|113,280
|લેવલ 7
|44,900
|112,250
|143,680
|લેવલ 8
|47,600
|119,000
|152,320
|લેવલ 9
|53,100
|132,750
|169,920
|લેવલ 10
|56,100
|140,250
|179,520
|લેવલ 11
|67,700
|169,250
|216,640
|લેવલ 12
|78,800
|197,000
|252,160
બધા લેવલ માટે એક જેવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એ પણ જરૂરી નથી. અત્યારના જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં 18 લેવલ અને અલગ અલગ બેન્ડ છે. અલગ અલગ બેન્ડ માટે અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી થાય એ પણ શક્ય બની શકે. દાખલા તરીકે લેવલ 1થી 5 સુધી એક બેન્ડ, પછી લેવલ 6થી 8 સુધી બીજું બેન્ડ, ત્યારબાદ ઉપરી લેવલ માટે અલગ બેન્ડ હોઈ શકે. નીચલા લેવલ (1થી 5)ના પગાર ઓછા છે. આથી તેમના માટે વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આપવામાં આવી શકે છે. જેથી કરીને પગારનું જે અંતર છે તે ઘટી શકે.
2.5 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ન્યૂનતમ!
ડો. પટેલના જણાવ્યાં મુજબ હાલ લેવલ 6નો બેઝિક પગાર 35400 રૂપિયા છે જ્યારે લેવલ 7નો 44900 રૂપિયા. બંનેમાં લગભગ 10000નો ફરક છે. આગળ આ લેવલમાં અંતર 3000-4000 રૂપિયા હોઈ શકે છે. આથી પગાર ગેપને ઘટાડવા માટે અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેકટર પણ હોઈ શકે. ડો. પટેલે એમ પણ ક્હુયં કે સરેરાશ 2.5નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લઘુત્તમ જરૂરિયાત ગણવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ કર્મચારી સંગઠનોની માંગણી 3.2 છે. જો તે લાગૂ થાય તો એન્ટ્રી લેવલનો બેઝિક પગાર 57થી 58 હજાર રૂપિયા થઈ શકે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આઠમાં પગાર પંચની એક મોટી બેઠક 25મી ફેબ્રુઆરી એટલે કે આવતી કાલે થવાની છે. આ બેઠકમાં દેશભરમાંથી કર્મચારીઓ સંગઠનના પ્રતિનિધિઓ સામેલ થઈ શકે છે. એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બેઠકમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર વાતચીત થઈ શકે છે.
