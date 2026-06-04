/LPG Cylinder પર મળતી સબસિડી પર સરકારની મોટી કાર્યવાહી! આ લોકોના ખાતામાં હવે પૈસા નહીં આવે

એલપીજી સિલિન્ડર પર મળતી સબસિડી અંગે મોટા સમાચાર છે. વધતી મોંઘવારી અને ઘરેલુ ખર્ચાઓ વચ્ચે સરકાર દ્વારા એલપીજી સિલિન્ડર પર મળતી સબસિડી કરોડો પરિવારના લોકોને રાહત આપવાનું કામ કરે છે. ખાસ કરીને ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના પરિવારો માટે એલપીજી સબસિડી રસોડાનું બજેટ સંભાળવામાં મદદરૂપ છે. પહેલા ગેસ સિલિન્ડર સીધા સબસિડી રેટ પર મળતા હતા પરંતુ બાદમાં સરકારે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) સિસ્ટમ લાગૂ કરી. જે હેઠળ ગ્રાહકોને બજાર ભાવે સિલિન્ડર ખરીદવાનો રહે છે અને ત્યારબાદ સબસિડી સીધી તેમના ખાતામાં આવે છે. પરંતુ હવે સરકાર એક કેટેગરી માટે એલપીજી સિલિન્ડર પર મળતી સબસિડી બંધ કરવા જઈ રહી છે. આ માટે ગ્રાહકોની ઓળખ કરીને તેમને SMS મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
સરકારે એલપીજી સબસિડી મેળવતા ગ્રાહકોની તપાસ તેજ કરી છે. ઓઈલ કંપનીઓ (OMCs) હવે આવકવેરા વિભાગના રેકોર્ડથી એલપીજી ગ્રાહકોની કમાણી મેચ કરી રહી છે. જેને હેતુ લિમિટથી ઉપર આવક હોવા છતાં એલપીજી સબસિડી મેળવતા લોકોની ઓળખ કરવાનો છે.
શું છે એલપીજી સબસિડી?
એલપીજી સબસિડી એ કેન્દ્ર સરકારની એ યોજના છે. જે હેઠળ ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર ખરીદતા ગ્રાહકોને આર્થિક મદદ અપાય છે. ગ્રાહકો પહેલા તો બજાર કિંમતે સિલિન્ડર ખરીદે છે અને ત્યારબાદ સબસિડીની રકમ તેમના ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. જનરલ એલપીજી કનેક્શનવાળા લોકોને 79 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડર સબસિડી મળે છે. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ સબસિડીની રકમ લગભગ 300 રૂપિયા સુધી હોય છે . જો કે એક વર્ષમાં વધુમાં વધુ 12 સિલિન્ડર પર જ સબસિડી મળી શકે છે.
કોની રદ થઈ શકે સબસિડી
સરકારના નિયમો મુજબ જો એલપીજી ગ્રાહક કે પતિ/પત્નીની વાર્ષિક આવક 10 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો તેઓ એલપીજી સબસિડી મેળવવા પાત્ર નથી. આ નિયમ 2015થી લાગૂ છે પરંતુ હવે તેની કડકાઈથી તપાસ થઈ રહી છે. ઓઈલ કંપનીઓ હવે એલપીજી ગ્રાહકોના ડેટા આવકવેરા વિભાગના રેકોર્ડ સાથે મેચ કરી રહી છે. આ પ્રક્રિયાને સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં ડેટા માઈનિંગ કહેવાય છે. જેનાથી એ માહિતી ભેગી કરાઈ રહી છે કે ક્યાંક કોઈ વધુ આવકવાળા વ્યક્તિઓ તો આ સબસિડીનો લાભ નથી ઉઠાવતા ને?
લોકોને મોકલાઈ રહી છે નોટિસ
અનેક ગ્રાહકોને એસએમએસ અને વોટ્સએપ દ્વારા મેસેજ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. તેમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો તેમની આવક 10 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો એલપીજી સબસિડી બંધ થઈ શકે છે. જો ગ્રાહકો આ જાણકારી સાથે અસહમત હોય તો તેમણે નિર્ધારિત સમયમાં જવાબ આપવો પડશે.
જવાબ ન આપો તો...
ઓઈલ કંપનીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો નિર્ધારિત સમયગાળામાં ગ્રાહક જવાબ નહીં આપે તો તેમની સબસિડી બંધ થઈ શકે છે. આથી આવા સંદેશાઓને અવગણવા નુકસાનકારક બની શકે છે.