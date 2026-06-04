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LPG Cylinder પર મળતી સબસિડી પર સરકારની મોટી કાર્યવાહી! આ લોકોના ખાતામાં હવે પૈસા નહીં આવે

LPG Subsidy Rule: જે લોકો સબસિડીવાળો એલપીજી સિલિન્ડર વાપરતા હોય તેમના માટે મોટા સમાચાર છે. સરકારના નિયમો મુજબ જો ગ્રાહકની આવક 10 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો તેઓ એલપીજી સબસિડી માટે પાત્ર નથી. હવે કડકાઈથી આ અંગે તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે. વધુ વિગતો જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:34 PM IST
LPG Cylinder પર મળતી સબસિડી પર સરકારની મોટી કાર્યવાહી! આ લોકોના ખાતામાં હવે પૈસા નહીં આવે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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