/LPGના ગ્રાહકો માટે આવ્યું મોટું અપડેટ, સરકારે સપ્લાય માટે કરી આ વ્યવસ્થા

LPG News: મિડલ ઈસ્ટમાં હજુ પણ સ્થિતિ થાળે પડી નથી જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ યથાવત છે. આ સ્થિતિને પગલે સરકારે એવી દિશામાં કામ કરી રહી છે કે ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિ ઊભી થાય તો દેશવાસીઓને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે. ઘરેલુ એલપીજીનું પ્રોડક્શન રેકોર્ડ લેવલ 52000 ટન દૈનિક સ્તરે પહોંચ્યું છે. જાણો વધુ વિગતો.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ત્યારબાદ સપ્લાય ચેન તૂટવાથી અલગ અલગ દેશોમાં એલપીજી ક્રાઈસિસ જોવા મળી છે. દેશમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેસની અછત ન રહે તે માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મહત્વના પગલા ભરવામાં આવ્યા છે. સરકારે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ (OMC)ને આદેશ આપ્યો છે કે તેઓ રાંધણ ગેસ (LPG)ની સ્ટોરેજ કેપેસિટી વધારે. તેનાથી ઓછામાં ઓછા 30 દિવસની ડિમાન્ડને પૂરી કરવા માટે 'સ્ટ્રેટિજિક રિઝર્વ' તૈયાર કરી શકાય. પેટ્રોલિયમ મિનિસ્ટ્રીના જોઈન્ટ સેક્રેટરી સુજાતા શર્માએ મીડિયાને જણાવ્યું કે સરકાર 'સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ' બનાવવા પર કામ કરી રહી છે.
તેમણે જણાવ્યું કે ઓઈલ કંપનીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ પોતાના હાલના કોમર્શિયલ સ્ટોક ઉપરાંત એકસ્ટ્રા સ્ટોરેજ કેપેસિટીને ડેવલપ કરવા માટે નક્કર યોજના તૈયાર કરે. વાત જાણે એમ છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી વેસ્ટ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા સપ્લાય પર અસર પડી છે. ભારત પોતાની ઓઈલ અને ગેસની જરૂરિયાત માટે ખાડી દેશો પર વધુ નિર્ભર છે. તેનો અંદાજો તમે એ વાતથી પણ લગાવી શકો કે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો લગભગ 40 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ, 65 ટકા નેચરલ ગેસ અને 90 ટકા એલપીજી ખાડી દેશોથી આયાત કરે છે.
એલપીજીના કોમર્શિયલ સપ્લાયને રેગ્યુલેટ કર્યો
મિડલ ઈસ્ટમાં સંકટ વધ્યું તો ભારતને ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસના બીજા રસ્તા પણ મળ્યા. પરંતુ એલપીજી પર તેની સીધી અસર પડી. સ્થિતિ સંભાળવા માટે સરકારે કોમર્શિયલ ગેસના ગ્રાહકો માટે એલપીજી સપ્લાયને રેગ્યુલેટ કર્યો. આ સંકટમાંથી પાઠ ભણતા સરકાર આવનારા સમય માટે દેશને ગેસના મામલે આત્મનિર્ભર અને સુરક્ષિત બનાવવા માંગે છે. આ બધા વચ્ચે પેટ્રોલિયમ મિનિસ્ટ્રીએ દેશવાસીઓને આશ્વાસન આપ્યું છે કે હાલ દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી, ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસનો સ્ટોક પૂરતો છે.
રિફાઈનરીઓ પૂરી કેપેસિટીથી કરે છે કામ
જોઈન્ટ સેક્રેટરી સુજાતા શર્માએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે દેશની રિફાઈનરીઓ પોતાની પૂરેપૂરી ક્ષમતાથી કામ કરે છે. દેશમાં ઘરેલુ એલપીજીનું પ્રોડક્શન અત્યાર સુધીના રેકોર્ડ લેવલ એટલે કે 52000 ટન દૈનિકના સ્તરે પહોંચી ગયું છે. દેશના કોઈ પણ એલપીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે ગેસની કોઈ કમી નથી. સરકારે દેશવાસીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ ગભરાઈને પેનિક બાઈંગ (જરૂર કરતા વધુ ખરીદી) ન કરે.
પેટ્રોલ પંપો પર ભીડ
દેશમાં ઈંધણની કોઈ પણ પ્રકારની અછત નથી. આમ છતાં પેટ્રોલ પંપો પર ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું કે કૃષિ ક્ષેત્રની વધતી ડિમાન્ડના કારણે વેચાણ વધ્યું છે. દેશના 150થી વધુ જિલ્લાઓમાં પેટ્રોલના વેચાણમાં 30 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. પ્રાઈવેટ ઓઈલ કંપનીઓના ડીઝલના વેચાણમાં 38 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે. બીજી બાજુ સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ તરફથી વેચાતા બલ્ક ડીઝલના વેચાણમાં પણ 29 ટકાનો ઘટાડો છે.
આજના એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવ
|LPG સિલિન્ડરના ભાવ (30-5-2026)
|શહેર
|LPGનો બાટલો (14.2 કિલો)
|કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર (19 કિલો)
|અમદાવાદ
|920
|3091
|વડોદરા
|919
|3131
|સુરત
|918.5
|3024.5
|રાજકોટ
|918
|3061.5
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)