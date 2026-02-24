હવે હેલિકોપ્ટરનું ક્રેશ લેન્ડિંગ, 7 લોકો હતા સવાર, છેલ્લા 2 વર્ષમાં ઘટેલી હવાઈ દુર્ઘટનાઓની ચોંકાવનારી યાદી
pawan hans helicopter Crash: ઉપરાઉપરી વિમાન દુર્ઘટનાઓના સમાચાર આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. કાલે રાંચીથી ઉડેલી એર એમ્બ્યુલન્સ જંગલમાં તૂટી પડી જેમાં 7 લોકોના મોત થયા અને આજે પવનહંસના એક હેલિકોપ્ટરનું આંદમાનના દરિયામાં ક્રેશ લેન્ડિંગ થયું. છેલ્લા બે વર્ષમાં જે રીતે હવાઈ દુર્ઘટનાઓ સામે આવી છે તે સુરક્ષા મુદ્દે અનેક સવાલ ઊભા કરે છે.
Trending Photos
જાન્યુઆરીમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું પ્લેન દુર્ઘટનામાં નિધન થયું. ગઈ કાલે સોમવારે રાંચીથી દિલ્હી જતી એક એર એમ્બ્યુલન્સ ખરાબ હવામાનના કારણે જંગલમાં તૂટી પડી અને હવે આજે સરકારી હેલિકોપ્ટર સેવા કંપની પવન હંસના એક હેલિકોપ્ટરે આંદમાનના દરિયામાં ટેક્નિકલ કારણોસર સમુદ્રમાં ઈમરજન્સી ક્રેશ લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું. પાયલોટે પોતાની સૂજબૂજ વાપરીને હેલિકોપ્ટરને સુરક્ષિત રીતે પાણીમાં ઉતાર્યું. હેલિકોપ્ટરમાં સાત લોકો સવાર હતા અને રાહતની વાત એ છે કે તમામ લોકો સુરક્ષિત છે. પરંતુ આ પ્રકારની દુર્ઘટનાઓ જે સતત સામે આવી રહી છે તે ચિંતાનો વિષય છે.
પોર્ટ બ્લેરથી માયાબંદર જતું હતું હેલિકોપ્ટર
પવનહંસનું આ હેલિકોપ્ટર આંદમાન નિકોબાર ટાપુઓના પાટનગર પોર્ટબ્લેરથી માયાબંદર જતું હતું. અચાનક ટેકનિકલ ખામી નજરે ચડતા પાયલોટે ખુબ જ સૂજબૂજ વાપરીને હેલિકોપ્ટરને આંદમાનના દરિયામાં ઉતાર્યું. કુલ સાત લોકો આ હેલિકોપ્ટરમાં હતા. જેમાંથી 2 ક્રૂ મેમ્બર અને 5 મુસાફરો હતા. બધાને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યૂ કરાયા. પવનહંસના પ્રવક્તાના જણાવ્યાં મુજબ આજે સવારે 9.30 કલાકે આ હેલિકોપ્ટર માયાબંદર પાસે એક શોર્ટ લેન્ડિંગની ઘટનાનો ભોગ બન્યું. હેલિકોપ્ટર પોર્ટબ્લેરથી માયાબંદર જતું હતું. તેમાં સવાર તમામ સુરક્ષિત છે. જો કે કાલે ઝારખંડમાં જે ઘટના ઘટી તેમાં સવાર લોકો આ લોકો જેટલા સદનસીબ નહતા ધરાવતા કારણ કે આ ખરાબ હવામાનનો ભોગ બનેલી આ એર એમ્બ્યુલન્સ જંગલમાં તૂટી પડી અને તેમાં સવાર તમામ 7 લોકો મોતને ભેટ્યા.
રાંચીથી દિલ્હી જઈ રહી હતી એર એમ્બ્યુલન્સ
ઝારખંડના પાટનગર રાંચીથી આ એરએમ્બ્યુલન્સ દર્દીને લઈને દિલ્હી જઈ રહી હતી. જ્યાં ચતરા જિલ્લામાં સિમરિયાના જંગલમાં ક્રેશ થઈ ગઈ. 41 વર્ષના દર્દી સંજયકુમારને સારી સારવાર માટે દિલ્હી રેફર કરાયા હતા. એવા પણ મીડિયા રિપોર્ટ્સ છે કે આ દર્દીના પરિવારે લાખો રૂપિયા આમ તેમ ઉછીના ભેગા કરીને એર એમ્બ્યુલન્સ માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરી હતી. પોતાની જ હોટલમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગેલી આગમાં તેઓ દાઝી ગયા હતા. વિમાનમાં દર્દી સંજયકુમાર ઉપરાંત પાયલોટ વિવેક વિકાસ ભગત, અને સબરાજદીપ સિંહ, દર્દીના પરિજન અર્ચના દેવી, ધ્રુવ કુમાર, ડોક્ટર વિકાસ ગુપ્તા, અને નર્સ સચિન કુમાર મિશ્રા સવાર હતા.
એવિએશન સેક્ટરમાં સુરક્ષા મુદ્દે ગંભીર સવાલો
છેલ્લા બે વર્ષમાં જે હવાઈ દુર્ઘટનાઓ સામે આવી છે તેમણે ભારતના એવિએશન સેક્ટરમાં સુરક્ષા મુદ્દે ગંભીર સવાલો ઊભા કરી દીધા છે. 2025માં અમદાવાદમાં ભયાનક પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના થઈ હતી જેમાં 250થી વધુ લોકોના ભોગ લેવાયા હતા. વર્ષ 2025 અને 2026માં અત્યાર સુધી ઘટેલી કેટલીક દુર્ઘટનાઓ પર નજર ફેરવીએ.
અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશમાં નિધન (2026)
આ વર્ષની શરૂઆતમાં જાન્યુઆરીમાં એક ભયાનક પ્લેન દુર્ઘટના ઘટી જેમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અને એનસીપીના સર્વેસર્વા અજીત પવારનું નિધન થયું. 28 જાન્યુયારીએ આ ઘટના ઘટી જેમાં અજીત પવાર સહિત 5 લોકોના મોત થયા હતા. એકવાર ચાર્ટર પ્લેન (Learjet 45)એ બારામતીના એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ સફળતા ન મળી અને ત્યારબાદ બીજીવાર પ્રયત્ન કર્યો જે સફળ ન રહ્યો અને નજીકમાં ક્રેશ થઈ ગયું.
અમદાવાદ પ્લેન અકસ્માત (2025)
અમદાવાદમાં 12 જૂન 2025ના રોજ લંડન જતી ફ્લાઈટ મેઘાણીનગરમાં તૂટી પડી. Air India Flight 171 જે બોઈંગ 787-8 ડ્રિમલાઈનર વિમાન હતું તે ટેકઓફની ગણતરીની સેકન્ડોમાં મેઘાણીનગરની તબીબી હોસ્ટેલ પર તૂટી પડ્યું હતું. જેમાં દુર્ઘટનાસ્થળે હાજર 19 લોકો સહિત 260 લોકો માર્યા ગયા હતા. અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટથી ટેકઓફ થયેલું આ વિમાન લંડનના ગેટવીક એરપોર્ટ જઈ રહ્યું હતું. વિમાનમાં હાજર લોકોમાથી ફ્ક્ત એક વ્યક્તિનો બચાવ થઈ શક્યો હતો. આ વિમાનમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સવાર હતા જેમનું દુખદ નિધન થયું હતું. જેમની ડીએનએ દ્વારા ઓળખ થઈ શકી હતી.
છેલ્લા 2 વર્ષમાં ઘટેલી મહત્વની ઘટનાઓ
- એર ઈન્ડિયા ફ્લાઈટ 171 ક્રેશ: 12 જૂન 2025ના રોજ એર ઈન્ડિયાનું બોઈંગ 787-8 ડ્રિમલાઈનર વિમાન અમદાવાદ એરપોર્ટથી લંડન જવા ઉડ્યું હતું પરંતુ ગણતરીની પળોમાં મેઘાણીનગરમાં તૂટી પડ્યું. આ દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા. માત્ર એક વ્યક્તિ બચી શક્યો.
- તેજસ ફાઈટર જેટ ક્રેશ: 21 નવેમ્બર 2025ના રોજ દુબઈના એર શોમાં એરિયલ ડિસ્પ્લે દરમિયાન ભારતીય વાયુસેનાનું તેજસ ફાઈટર જેટ ક્રેશ થયું હતું. જેમાં પાયલોટ વિંગ કમાન્ડર નમાંશ સ્યાલ શહીદ થઈ ગયા.
- ઈન્ડિયાવન એર ફ્લાઈટ 102 ક્રેશ: Cessna 208નું 10 જાન્યુઆરીના રોજ રાઉરકેલામાં લેન્ડિંગ તાબડતોબ લેન્ડિંગ કરાવવું પડ્યું હતું જેમાં જો કે 1 વ્યક્તિનું મોત થયું અને પાંચ લોકો બચી ગયા હતા.
- અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ: ચાર્ટર્ડ Learjet 45XR વિમાન 28 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારમાં બારામતી એરપોર્ટ પાસે તૂટી પડ્યું જેમાં ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર સહિત 5 લોકોના મોત થયા હતા.
- રાંચી-દિલ્હી એર એમ્બ્યુલન્સ ક્રેશ: 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ રાંચીથી ઉડેલી Beechcraft C90 aircraft ઝારખંડના ચતરા જિલ્લામાં ક્રેશ થઈ ગઈ જેમાં સાત લોકોના મોત થયા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે