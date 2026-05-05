/West Bengal Result: મમતા બેનર્જી માટે બંગાળના ઈતિહાસની સૌથી મોટી હાર! 17 મંત્રી પણ ન બચાવી શક્યા પોતાની સીટ

West Bengal Election Result: પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીએ કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ વચ્ચે ભવાનીપુર સીટથી મમતા બેનર્જી 15501 મતથી હારી ગયા છે. તેમને ભાજવના સુભેંદુ અધિકારીએ હરાવ્યા છે.
કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે મોટું રાજકીય પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. સૌથી મોટો ઝટકો મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને લાગ્યો છે, જેઓ ભવાનીપુર સીટથી વિપક્ષના નેતા શુભેંદુ અધિકારી વિરુદ્ધ 15501 મતોથી હારી ગયા છે. ચૂંટણી પંચ પ્રમાણે શુભેંદુ અધિકારીને 73917 મત મળ્યા, જ્યારે મમતા બેનર્જીને 58801 મત મળ્યા છે. આ પહેલા 2021મા મમતા બેનર્જી નંદીગ્રામ સીટ પરથી શુભેંદુ અધિકારી સામે 1500 મતે હાર્યા હતા. આ રીતે સતત બીજીવાર અધિકારીએ મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા છે.
આ પરિણામ તે મોટી લહેરનો હિસ્સો છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજ્યમાં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. આ દરમિયાન ટીએમસીના ઘણા મોટા નેતા અને મંત્રી પણ ચૂંટણી હારી ગયા છે. દમદમ ઉત્તરથી નાણા રાજ્યમંત્રી ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય આશરે 16000 મતોથી હારી ગયા છે. રાસબિહારીથી દેબાશીષ કુમાર 21000 મતોથી દમદમથી શિક્ષણ મંત્રી બ્રાત્ય બસુ 25000 કરતા વધુ મતોથી હાર્યા છે. હાબડામાં જ્યોતિપ્રિય મલ્લિકને 31000 કરતા વધુ મતોથી હાર મળી છે. શ્યામપુકુરથી શશિ પાંજા અને ટોલીગંજથી અરૂપ બિસ્વાસ પણ પોતાની સીટ બચાવી શક્યા નહીં.
ટીએમસીને થયું મોટું નુકસાન
અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ તૃણમૂલને મોટું નુકસાન થયું છે. સિંગૂરથી કૃષિ મંત્રી બેચરામ મન્ના 21 હજાર કરતા વધુ મતોથી હાર્યા છે. ચંદ્રનગરથી ઇંદ્રનીલ સેન અને સબાંગથી માનસ ભુઇયાં પણ ચૂંટણી હારી ગયા છે. શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ફસાયેલા પરેશ ચંદ્ર અધિકારી પણ લગભગ 30 હજાર મતોથી હાર્યા છે. જ્યારે સિલીગુડીમાં ગૌતમ દેબને 73 હજારથી વધુ મતે હાર મળી છે. મમતા બેનર્જીના નજીકના મનાતા શૌકત મોલ્લા પણ ભાંગડ સીટથી આઈએસએફના નૌશાદ સિદ્દિકી સામે હાર્યા છે. દિનહાટાથી ઉદયન ગુહા, બારાસાતથી સબ્સાચી દત્તા અને આસનસોલ ઉત્તરથી મંત્રી મલય ઘટકની હાર દર્શાવે છે કે આ વખતે મતદાતાઓએ મોટો નિર્ણય લીધો છે.
ચૂંટણીમાં થયું રેકોર્ડ મતદાન
આ ચૂંટણી મમતા બેનર્જી માટે મહત્વની માનવામાં આવી રહી હતી. 15 વર્ષ સુધી સત્તામાં રહ્યાં બાદ આ ચૂંટણી તેમના નેતૃત્વની મોટી પરીક્ષા હતી. જો તેઓ જીત્યા હોત તો રાજનીતિમાં તેમની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બની શકત. પરંતુ આ વખતે તેમણે ઘણા પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો, જેમ કે ભ્રષ્ટાચારના આરોપ, ભરતી કૌભાંડ અને જનતાની નારાજગી. રાજ્યમાં કુલ 294 વિધાનસભા સીટ છે અને ઘણી જગ્યાએ ટક્કર જોવા મળી. ભવાનીપુર, નંદીગ્રામ, ટોલીગંજ, દિનહાટા, સિંગૂર, ભાંગડ, ખડગપુર, સિલીગુડી, બૈરકપુર અને રાસબિહારી જેવી સીટો ખાસ ચર્ચામાં રહી. આ ચૂંટણીમાં મતદાનનો પણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. બે તબક્કામાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કુલ 92.47 ટકા મતદાન થયું. પ્રથમ તબક્કામાં 93.13 ટકા અને બીજા તબક્કામાં 91.66 ટકા મતદાન થયું હતું. આ અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ મતદાન છે, જેણે 2011નો રેકોર્ડ પણ તોડી દીધો છે.