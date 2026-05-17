/ખેડૂતો સાથેના સૌથી મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ, આ કંપનીઓ સરકારી યુરિયાની કરે છે ચોરી, જાણો

ZEE NEWS Operations Kisan: થોડા દિવસો પહેલા ઝી ન્યૂઝે 'ઓપરેશન કિસાન' માં જણાવ્યું હતું કે, કેવી રીતે ખેડૂતોના હકનું યુરિયા પ્લાયવુડ બનાવતી કંપનીઓ લઈ જઈ રહી છે. હવે વારો છે 'ઓપરેશન કિસાન પાર્ટ-2' નો. આજે આપણે ખુલાસો કરીશું કે, કેવી રીતે સિસ્ટમની નિષ્ફળતા અને પોલીસની બેદરકારીનો ફાયદો ઉઠાવીને વચેટિયાઓ, સરકારી અધિકારીઓ અને પ્લાયવુડ ફેક્ટરીઓ ખેડૂતોના વપરાશમાં આવતા યુરિયાની લૂંટ ચલાવી રહ્યા છે. ખેડૂતોના યુરિયાનો ઉપયોગ કરતી ફેક્ટરીઓને સરકારી અધિકારીઓ અને કાયદાનો સહેજ પણ ડર નથી. એક-એક પુરાવા પ્લાયવુડ કંપનીઓના જૂઠાણાનો પર્દાફાશ કરશે. ઓપરેશન કિસાન પાર્ટ-2.
ZEE NEWS Operations Kisan: એક તરફ ખેડૂતો સબસિડીવાળા યુરિયા માટે કલાકો સુધી લાઈનોમાં ઉભા રહે છે. તો બીજી તરફ તે જ સરકારી યુરિયાના કાળાબજારની રમત પણ ચાલી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં યુપીના બુલંદશહેરમાં 3 ટ્રકોમાંથી સરકારી યુરિયાની 1575 ગુણીઓ ઝડપાઈ હતી, જેને કાળાબજારી માટે લઈ જવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ સમયસર પોલીસે તે જથ્થાને ઝડપી લીધો હતો.
- હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું આ સબસિડીવાળા યુરિયાને યુપીની બહાર કોઈ પ્લાયવુડ ફેક્ટરીમાં વેચવાનું હતું?
- અથવા આ પેકેટમાં બંધ યુરિયાનો ઉપયોગ ગુંદર બનાવવામાં થવાનો હતો?
➡️ बुलंदशहर में यूरिया की बड़े स्तर पर कालाबाजारी पकड़ी गई
➡️ 1567 बोरे यूरिया गैर जिलों में भेजे जा रहे थे
➡️ कृषि विभाग ने 3 ट्रक पकड़कर पुलिस को सौंपा
➡️ खाद माफियाओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई@bulandshahrpol @dmbulandshahr #fmnews #BreakingNews #UreaBlackMarketing… pic.twitter.com/XVI9CXCbTR
— FM News (@FMNewsLive) May 11, 2026
ગુંદર બનાવવામાં યુરિયાનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ આ ગુંદરપ્લાયવુડ ફેક્ટરીમાં જાય છે. જ્યાં ગુંદરનો ઉપયોગ MDF, પ્લાયવુડ અને પાર્ટિકલ બોર્ડ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ગુંદર બનાવતી ફેક્ટરીઓએ ટેકનિકલ ગ્રેડ યુરિયાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. જેની કિંમત 80 રૂપિયાથી 100 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હોય છે. પરંતુ ગુંદર બનાવતી ફેક્ટરીઓ સુધી કૃષિ યુરિયા પહોંચી રહ્યું છે. જેની કિંમત માત્ર 6 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે.
નોંધનીય છે કે, જો ગુંદર કંપનીઓ સુધી ચોરીછૂપીથી આ સસ્તું યુરિયા પહોંચશે છે. તો તેઓ સસ્તું ગુંદર બનાવીને પ્લાયવુડ કંપનીઓને આપશે અને અંતે તેનો સીધો ફાયદો પ્લાયવુડ બનાવતી કંપનીઓને થશે અને નુકસાન ખેડૂતોને ભોગવવું પડશે.
ઝી ન્યૂઝની ગ્રાઉન્ડ ઈન્વેસ્ટિગેશન
પ્રશ્ન એ પણ છે કે, ક્યાંક પ્લાયવુડ કંપનીઓ જ તો ખેડૂતોનું યુરિયા લૂંટવામાં સામેલ નથી ને? આ જ બાબતની તપાસ કરવાના હેતુથી ZEE NEWSની ટીમ પોતાની ઓળખ બદલીને હરિયાણાના યમુનાનગરની ફેક્ટરીઓમાં ગુપ્ત કેમેરા સાથે પહોંચી.
રિપોર્ટર - આ શું છે ભાઈ?
કારીગર - તમારા કામની વસ્તુ નથી.
રિપોર્ટર - અહીં શું બને છે?
કારીગર - ગુંદર.
રિપોર્ટર - આમાં ખાતર નખાય છે? નુકસાન નથી થતું આ ખાતરથી?
કારીગર - ના.
રિપોર્ટર - ટેન્કરોમાં શું છે?
કારીગર - આમાં ફોર્મલ હોય છે, અને આનાથી જ અમે રેઝિન (ગુંદર) બનાવીએ છીએ.
ZEE NEWSના કેમેરામાં સત્ય રેકોર્ડ થયું. તો દેશની કેટલીય નામાંકિત પ્લાયવુડ કંપનીઓનું કાળું સત્ય સામે આવ્યું.
ખેડૂતોના યુરિયાને લૂંટી રહી છે પ્લાયવુડ કંપનીઓ
તમે જે પ્લાયવુડ કંપનીઓના નામ અત્યાર સુધી સાંભળ્યા હશે. તેમાંથી કઈ કંપની ગુંદરના નામે સરકારને કરોડોનું નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. આ બધું જ Zee મીડિયાના કેમેરામાં કેદ થઈ ગયું.
રિપોર્ટર: શું બરાબર રહેશે?
ફેક્ટરી માલિક: જોરશોરથી કરો, કોઈ ટેન્શન નથી. બધું જ ચાલી રહ્યું છે, કોઈ દૂધે ધોયેલું નથી. ઓફિસમાં બધા સેટિંગ કરી લે છે. આ જુઓ, આ બેઠા છે. આ એકલા જ બધું સંભાળી લે છે. બાકી ઉપરવાળો બધું જુએ છે. બધાને (લાંચ) આપે છે, દર મહિને આપશે, તમે કામ કરો કે ન કરો તેનાથી તેને કોઈ ફરક નથી પડતો. દર મહિને આપશે... તમે એક રૂપિયાથી કામ ચલાવો કે 50 રૂપિયાથી. તેને (સરકારી અધિકારીઓને) જે મળવાનું છે તે તો મળવાનું જ છે. તેમને એનાથી કોઈ મતલબ નથી કે તમારું પ્રોડક્શન ચાલુ છે કે બંધ છે.
તે 200-300 લોકોની એક સિન્ડિકેટ બનાવે છે. સિન્ડિકેટમાં રહેલા લોકો સબસિડીવાળું ખાતર ખરીદે છે, અને તેને ટ્રકમાં લોડ કરે છે, જે પછી કંપનીઓ સુધી પહોંચે છે.
રસાયણ અને ખાતર અંગેની સંસદીય સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ કીર્તિ આઝાદ પણ સ્વીકારે છે કે ખેડૂતો પાસેથી યુરિયા લેવા અને તેને કંપનીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે એક સિન્ડિકેટ બનાયેલું છે.
ZEE NEWS પાસે અસંખ્ય દસ્તાવેજો છે જે ઘણી જાણીતી પ્લાયવુડ કંપનીઓનો પર્દાફાશ કરશે. પ્લાયવુડ કંપનીઓ દાવો કરે છે કે તેઓ ગુંદર કે રેઝિન ખરીદતી નથી, પરંતુ તેમની પાસે કહેવા માટે એક અલગ કહાની છે.
પ્લાયવુડ કંપનીઓના જૂઠાણાનો પર્દાફાશ કરે છે વિવિધ કંપનીઓના આ બિલો
આ બિલનેમાં વસ્તુ વિભાગ સ્પષ્ટ અને હિંમતભેર લખે છે રેઝિન એટલે કે, ગુંદર અને તેનો જથ્થો 30,000 કિલોગ્રામ હોય છે, અને પ્રતિ કિલોગ્રામ દર 32 રૂપિયા 50 પૈસા છે. તે મુજબ, 30,000 કિલોગ્રામ ગુંદરની કિંમત 831,900 રૂપિયા થાય છે. કંપનીના નામની વાત કરીએ તો તે સુદામા વુડ પેનલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે.
હવે, દેશની બીજી એક પ્રખ્યાત કંપનીના બિલ જેનું નામ સેન્ચ્યુરી પ્લાયબોર્ડ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું છે. અહીં પણ, વસ્તુ સેક્શનમાં બાહ્ય રેઝિન એટલે કે, ગુંદર લખેલું છે. જથ્થો 29,100 કિલોગ્રામ છે, જેની કિંમત 1016,000 રૂપિયાથી વધુ થાય છે.
આ બે બિલ સાબિત કરે છે કે કંપનીઓ ખુલ્લેઆમ સરકારી માલિકીના યુરિયામાંથી બનાવેલ ગુંદર ખરીદી રહી છે. ઝી ન્યૂઝ ખેડૂતોના અધિકારો લૂંટનારાઓ સામે છે.
અમારી પાસે એક મુખ્ય પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા દ્વારા દેશની પ્રખ્યાત પ્લાયવુડ બ્રાન્ડ્સનું પરીક્ષણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. પરીક્ષણ અહેવાલ ચોંકાવનારો હતો. અહેવાલે તે જુઠ્ઠાણાઓનો પર્દાફાશ કર્યો હતો કે બ્રાન્ડ્સ પોતાની વેબસાઇટ અને કેટલોગ પર મોટા મોટા દાવાઓ કરવા, ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી છે.
કંપનીઓ સરકાર અને સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડવા માટે શબ્દોની હેરાફેરી કરે છે, અને સરકાર યુરિયા લૂંટનારાઓને રોકવામાં ક્યાં નિષ્ફળ રહી છે. આવી જ રીતે ઓપરેશન કિસાન પર બીજો મોટો ખુલાસો ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં થશે.