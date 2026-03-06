બિહાર બાદ હવે UPમાં થશે 'ખેલા'? CM યોગી સાથે 2.5 કલાક બંધ બારણે ચાલી RSSની બેઠક
Bihar politics: યુપીમાં રાજકીય ચર્ચાઓનું બજાર ગરમ થઈ ગયું છે. તેનું કારણ એ છે કે સીએમ યોગી આદિત્યનાથે ગુરુવારે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરી હતી. આ બેઠક બંધ બારણે લગભગ 2.5 કલાક સુધી ચાલી હતી. વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ.
- યુપીની રાજનીતિમાં ગરમાવો
- યોગી આદિત્યનાથે RSSના હોદ્દેદારો સાથે કરી બેઠક
- ગાઝિયાબાદમાં યોજાઈ મહત્વની બેઠક
- બંધ બારણે લગભગ 2.5 કલાક સુધી ચાલી બેઠક
Bihar politics: બિહારમાં રાજકીય ઉથલપાથલે સૌને હેરાન કરી દીધા છે. 10 વખત મુખ્યમંત્રી બનેલા નીતીશ કુમારના રાજ્યસભામાં જવાના નિર્ણયે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. હવે યુપીના રાજકારણમાં પણ બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. સીએમ યોગી આદિત્યનાથે ગુરુવારે RSSના હોદ્દેદારો સાથે મુલાકાત કરી હતી, લગભગ 2.5 કલાક સુધી બંધ બારણે ચાલેલી બેઠક જે ચર્ચાનો વિષય બની છે.
ગાઝિયાબાદમાં યોજાઈ મહત્વની બેઠક
તમને જણાવી દઈએ કે સીએમ યોગી ગઈકાલે ગાઝિયાબાદ અને ગ્રેનો વેસ્ટના પ્રવાસે હતા. મુખ્યમંત્રીનું સ્ટેટ પ્લેન ગુરુવારે સવારે લગભગ 11:15 વાગ્યે હિંડન એરબેઝ પર લેન્ડ થયું હતું. ત્યારબાદ સીએમનો કાફલો નેહરુ નગર સ્થિત સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર પહોંચ્યો હતો. અહીં મુખ્યમંત્રીએ RSSના મેરઠ પ્રાંત (મેરઠ, મુરાદાબાદ અને સહારનપુર મંડળ) ના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરી હતી.
બેઠકના મુખ્ય મુદ્દાઓ
જાણકારી અનુસાર, આ બેઠકમાં સરકાર અને સંઘ વચ્ચેના સમન્વય તથા આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સીએમ યોગીએ RSSના હોદ્દેદારો પાસેથી સરકારના કામકાજ અંગે ફીડબેક લીધો હતો. હોદ્દેદારોના સૂચનો પણ જાણ્યા હતા. બેઠક બાદ મુખ્યમંત્રીએ સંઘના હોદ્દેદારો સાથે ભોજન પણ લીધું હતું.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, સંઘના હોદ્દેદારોએ ભવિષ્યના આયોજનની સાથે વર્તમાન કામો અંગે પણ સૂચનો આપ્યા હતા. જેમાં સરકારી હોસ્પિટલો અને શાળાઓમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત કરવા અને માનવ સંસાધન વધારવા જેવા મુદ્દાઓ સામેલ હતા. આ ઉપરાંત, થાણા (પોલીસ સ્ટેશન) માં ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો પણ મુખ્ય રહ્યો હતો.
કોણ કોણ હાજર રહ્યું?
સીએમ અને RSSની આ બેઠકમાં સંઘના લગભગ 40 હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી યોગી સાથે બીજેપી પ્રદેશ અધ્યક્ષ પંકજ ચૌધરી, પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી ધર્મપાલ સિંહ, ક્ષેત્ર સંઘચાલક સૂર્યપ્રકાશ ટોંક, ક્ષેત્ર પ્રચારક મહેન્દ્ર અને પ્રાંત પ્રચારક અનિલ સહિત અનેક દિગ્ગજો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
