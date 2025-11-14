Prev
ફિલ્મ ફ્લોપ, કરિયર ખતમ... અને પછી રાજનીતિમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી! જાણો ચિરાગ પાસવાની કહાની અને નેટવર્થ

Chirag Paswan Career and Net worth: બોલીવુડ એક્ટર ચિરાગ પાસવાન હાલમાં તેમની કોઈ ફિલ્મને કારણે નહીં, પરંતુ બિહાર ચૂંટણી 2025ને કારણે ચર્ચામાં છે, જેને લઈ તેઓ ગયા વર્ષથી એક્ટિવ જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ શું તમે એક્ટરમાંથી રાજનેતા બનેલા ચિરાગ પાસવાનની ફિલ્મી સફર વિશે જાણો છો? જો નહીં, તો ચાલો તમને જણાવીએ કે બિહારના રાજનીતિનો ચહેરો બનતા પહેલા તેમની સફર કેવી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 14, 2025, 09:42 AM IST

Chirag Paswan Career and Net worth: ચિરાગ પાસવાન બિહારના રાજનીતિમાં હાલમાં ખૂબ જ એક્ટિવ છે અને ચૂંટણી જીતવા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે રાજનીતિમાં પ્રવેશતા પહેલા તેઓ એક જાણીતા બોલિવૂડ એક્ટર હતા, જે તેમનું સ્વપ્ન હતું.

બોલીવુડમાં ડેબ્યૂ
ચિરાગ પાસવાને તેમની ફિલ્મી સફર વર્ષ 2011માં આવેલી ફિલ્મ "મિલે ના મિલે હમ"થી કરી હતી, જેમાં તેમણે એક્ટ્રેસ અને પોલિટિશિયન કંગના રનૌત સાથે કામ કર્યું હતું. પરંતુ ચિરાગ પાસવાન અને કંગના રનૌતની આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર કંઈ સારો કમાલ કરી શકી નહીં અને ફ્લોપ થઈ ગઈ.

ફિલ્મોમાં ફ્લોપ
રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, ચિરાગ પાસવાન અને કંગના રનૌત સ્ટારર આ ફિલ્મ એટલી ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ ગઈ હતી કે થિયેટર માલિકોએ માત્ર ત્રણ દિવસ બાદ જ તેને હેટાવવી પડી હતી. ફિલ્મ ફ્લોપ થયા બાદ ચિરાગ પાસવાને એક્ટર બનવાનું પોતાનું સપનું છોડી દીધું અને પિતા પોલિટિશિયન રામવિલાસના માર્ગ પર ચાલવાનું શરૂ કર્યુ અને બિહારના રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરી. 

રાજનીતિમાં એન્ટ્રી
ચિરાગ પાસવાન પોલિટિશિયન રામવિલાસ પાસવાનની બીજી પત્નીના પુત્ર છે. તેમણે પોતાનું ફિલ્મી કરિયર સમાપ્ત થયા બાદ બિહારની રાજનીતિ એન્ટ્રી કરી. તેમણે રાજનીતિમાં એન્ટ્રી કરતી વખતે જ કહ્યું હતું કે, "કદાચ હું આ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે બન્યો નહોતો. જ્યારે મને આ વાત સમજાઈ, ત્યારે મેં તેનાથી અંતર બનાવી લીધું."

ચિરાગ પાસવાનની કુલ સંપત્તિ
નોંધનીય છે કે, ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી લોક જનશક્તિ પાર્ટી વર્ષ 2025ની ચૂંટણીમાં ગઠબંધનમાં ચૂંટણી લડી રહી છે, જેમની રેલીઓ અને કાર્યક્રમોમાં ચિરાગ પાસવાન ખૂબ જ સક્રિય રહ્યા છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે, શું તેઓ રાજકારણમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરી શકશે કે પછી ફિલ્મી કરિયરની જેમ અહીં પણ ફ્લોપ થશે. જો એક્ટરમાંથી રાજનેતા બનેલા ચિરાગ પાસવાનની કુલ નેટવર્થની વાત કરવામાં આવે તો તેમના 2025ના ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ તેમની કુલ સંપત્તિ 2.68 કરોડ રૂપિયા છે.

