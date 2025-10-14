Prev
ભાજપના દિગ્ગજ નેતાનું વિસ્ફોટક નિવેદન! પોતાના જ પક્ષ BJP ને આપી ચેતવણી, જાણો શું કહ્યું?

બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણી ઢૂંકડી છે ત્યારે ભાજપના દિગ્ગજ નેતાનું આ નિવેદન ચર્ચામાં છે જે પક્ષ માટે ચિંતા ઉપજાવનારું પણ છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 14, 2025, 02:52 PM IST

ભાજપના દિગ્ગજ નેતાનું વિસ્ફોટક નિવેદન! પોતાના જ પક્ષ BJP ને આપી ચેતવણી, જાણો શું કહ્યું?

બિહાર ચૂંટણી પહેલા એનડીએ અને મહાગઠબંધન બંનેમાં દિગ્ગજ ચહેરાઓની નારાજગી હવે ધીરે ધીરે ખુલીને સામે આવી રહી છે. આ કડીમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા ગિરિરાજ સિંહે ભાજપના ઉમેદવારોની પસંદગી અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. એનડીએની સીટ ફાળવણી અંગે સતત ચાલી રહેલી બેઠકથી દૂર હોવાના સવાલ પર ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું કે બેઠકમાં જે દેખાવા જોઈએ તે દેખાય છે અને જે ન દેખાવા જોઈએ તે નથી દેખાતા. ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું કે ભાજપે ફીલ ગુડમાં ન રહેવું જોઈએ. અટલજીના સમયે આપણે ફીલ ગુડ જોઈ લીધુ છે, જેનું ખુબ મોટું નુકસાન થાય છે. 

ગિરિરાજ સિંહે  કહ્યું, અહીં જાતીય સમીકરણ બેસતું નથી. મુઘલો અને અંગ્રેજોએ હિન્દુઓને જાતિઓમાં તોડ્યા, જવાહરલાલ નહેરુએ પણ આ જ કામ કર્યું અને આજે પણ રાજનેતાઓ એ જ કરે છે. તેઓ હિન્દુઓને જાતિઓમાં તોડે છે અને સમીકરણથી વિપરિત નિર્ણય લે છે. તેના અંગે સ્થાનિક લોકોમાં નારાજગી છે. 

ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું કે, આજે કાર્યકરો મને નારાજ દેખાય છે. જે સીટ આપણે 500 મતથી હારી ગયા, તેને પણ આપણે બીજા પક્ષને આપી દીધી. આ અંગે કાર્યકરોમાં નારાજગી છે. સીટ ફાળવણીમાં બધા મોટા લોકો બેઠા છે. પરંતુ જે મગધમાં થવું જોઈએ, તે મિથિલાંચલમાં થઈ રહ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, આજે લોકો સ્ટ્રાઈક રેટ દેખાડી રહ્યા છે, જે લોકો સ્ટ્રાઈક રેટની વાત કરે છે તેઓ 2010માં જયદેવ અને ભાજપનો સ્ટ્રાઈક રેટ જોઈ લે. હજુ પણ સમય છે, આપણે સમજી જવું જોઈએ. 

 

