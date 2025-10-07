બિહારમાં સત્તાની લડાઈ રસપ્રદ બની, સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો, જાણો કોને મળી રહ્યું છે પ્રચંડ સમર્થન?
બિહારની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. 243 વિધાનસભા સીટો પર બે તબક્કામાં 6 અને 11 નવેમ્બરે મતદાન થશે અને 14 નવેમ્બરે મતગણતરી થશે. જાણો શું કહે છે સર્વે.
Trending Photos
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની રાજકીય જંગ તેજ થઈ રહી છે. સત્તાધારી ગઠબંધનને આશા છે કે જનતા એકવાર ફરીથી તેમના ડબલ એન્જિનની સરકાર પર ભરોસો જતાવશે. બિહારના આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સત્તાધારી એનડીએને વિક્સિત બિહારના વિકાસ કેન્દ્રિત એજન્ડાને પોતાનું પ્રમુખ હથિયાર બનાવ્યું છે. ભાજપ અને જનતા દળ (યુનાઈટેડ)ના નેતૃત્વવાળા આ ગઠબંધનનો દાવો છે કે મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમારના નેતૃત્વમાં રાજ્ય 'જંગલ રાજ'ની અંધેરી ગલીઓમાંથી નીકળીને વિક્સિત ભારત 2047ના સપના તરફ અગ્રેસર છે. આ રણનીતિ વિપક્ષ મહાગઠંબધનની જાતિ આધારિત રાજનીતિને સીધો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન છે. જ્યાં આરજેડી અને કોંગ્રેસ જેવી પાર્ટીઓ સામાજિક ન્યાયના નામે વોટબેંક મજબૂત કરવામાં લાગી છે.
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમવારે કહ્યું કે એનડીએ સરકારે બિહારને જંગલરાજથી બહાર નીકળીને વિકાસ અને સુશાસનની નવી દિશા આપી છે. તેમણે વિશ્વાસ જતાવ્યો કે રાજ્યની જનતા એકવાર ફરીથી વિકાસના રાજકારણને પસંદ કરશે. ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને જેડીયુના કાર્યકારી અધ્યક્ષ સંજય ઝાએ પણ ચૂંટણી માહોલમાં આત્મવિશ્વાસ જતાવતા કહ્યું કે, આ ચૂંટણી રાજ્યના વિકાસને ચાલુ રાખવા, ઘૂસણખોરોથી મુક્તિ અપાવવા અને કુશાસનની વાપસી રોકવા માટે છે.
બિહાર ચૂંટણીની તારીખો જાહેર
ચૂંટણી પંચ દ્વારા સોમવારે જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ બિહારની 243 વિધાનસભા સીટો પર બે તબક્કામાં મતદાન થશે 6 નવેમ્બર અને 11 નવેમ્બર. જ્યારે 14 નવેમ્બરના રોજ મતગણતરી થશે. વર્તમાન વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. એનડીએ પાસે હાલ 129 વિધાયકોનું સમર્થન છે, જે બહુમતના આંકડા 122થી વધુ છે. પરંતુ વિપક્ષની પાસે 112 વિધાયક છે. 2020ની ચૂંટણીમાં એનડીએએ 125 સીટો મેળવી હતી જ્યારે મહાગઠબંધનને 110 મળી હતી.
એનડીએને સર્વેમાં લીડ
મેટ્રાઈઝ ઓપિનિયન પોલના લેટેસ્ટ સર્વે મુજબ એનડીએને જબરદસ્ત લીડ મળવાની સંભાવના છે. સર્વેનું અનુમાન છે કે એનડીએને 49% વોટશેર સાથે 150થી 160 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે મહાગઠબંધન (આરજેડી-કોંગ્રેસ-ડાબેરી પક્ષો)ને લગભગ 36% વોટ શેર અને 70 થી 85 સીટોનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે.
જો કે આ એક ચૂંટણી સર્વે છે પરંતુ આ રિપોર્ટે એનડીએના જૂથનું મનોબળ વધારી દીધું છે. ગઠબંધન તેને પોતાના વિકાસ વિરુદ્ધ જાતિગત રાજકારણના નરેટિવને મજબૂત કરવાની તક સ્વરૂપે જોઈ રહ્યું છે.
મોદી-નીતિશની જોડી પર ભરોસો
પીએમ મોદીની લોકપ્રિયતા અને કેન્દ્ર સરકારની સામાજિક સશક્તિકરણની યોજનાઓ તથા વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાતો, સીએમ નીતિશકુમારની સુશાસન બાબુની છબીને પૂરક કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. નીતિશકુમાર 9 વખત મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે અને હજુ પણ અતિ પછાત વર્ગ (EBCs) પર તેમની પક્કડ છે. હાલમાં 27% ઈબીસી અનામત વધારવાની કોશિશ અને સ્થાનિક શાખાઓમાં મહિલાઓ માટે કોટા વિસ્તારે આ સમર્થનને વધુ મજબૂતી આપી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે