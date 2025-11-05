Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બિહારમાં ગુરૂવારે 121 બેઠકો પર મતદાન, 1314 ઉમેદવારોનું રાજકીય ભવિષ્ય થશે નક્કી

Bihar assembly elections: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગુરૂવાર, 6 નવેમ્બરે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન થવાનું છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 11 નવેમ્બરે બીજા તબક્કાનું મતદાન થશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:27 PM IST

Trending Photos

બિહારમાં ગુરૂવારે 121 બેઠકો પર મતદાન, 1314 ઉમેદવારોનું રાજકીય ભવિષ્ય થશે નક્કી

Bihar Election: ગુરૂવાર (6 નવેમ્બર) બિહાર વિધાનસભાની 243 બેઠકોમાંથી 121 બેઠકો પર પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાશે....છ નવેમ્બરે યોજાનારા મતદાનને લઈ ચૂંટણી પંચે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે....અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન થાય તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે...તો બીજી તરફ બીજા તબક્કાને લઈ ચૂંટણી પ્રચાર તેજ થયો છે....પ્રિયંકા ગાંધી, રાજનાથસિંહ સહિતના નેતાઓએ આજે ચૂંટણીસભાઓ ગજવી..અને મતદારોને તેમના તરફ આકર્ષવાનો પ્રયાસ કર્યો...

આવતીકાલે 121 બેઠકો પર પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને લઈ ચૂંટણીપંચે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દીધી છે...તમામ બુથ પર EVM પહોંચાડવામાં આવ્યા છે અને મતદારો શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન કરે તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે..

Add Zee News as a Preferred Source

કયા પક્ષના કેટલા ઉમેદવાર મેદાનમાં        
પક્ષ        ઉમેદવાર
ભાજપ        48
જેડીયુ        57
LJP        14
કૉંગ્રેસ      24
RJD        73
VIP        5
CPI        5
CPIML  14

પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં ઉપમુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચોધરી, ઉપમુખ્યમંત્રી વિજય સિન્હા, તેમજ તેજસ્વી યાદવ ઉપરાંત જેડીયુના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઉમેશસિંહ કુશવાહા તેમજ લોકગાયીકા મૈથિલી ઠાકુર મેદાનના ભવિષ્યનો ફેસલો થશે.

બીજા તબક્કાની 122 બેઠકો માટે 11 નવેમ્બરે મતદાન યોજાવાનું છે...ત્યારે આજે રાજકીય દિગ્ગજોએ ચૂંટણીસભાને સંબોધન કર્યું હતુ.....વાલ્મિકી નગર વિધાનસભા બેઠક પરથી પ્રિયંકા ગાંધીએ ચૂંટણી સભાને સંબોધન કર્યું હતુ અને ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા...

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાએ બિહારના મોતીહારીમાં જનસભાને સંબોધન કર્યું હતુ...અને NDAના શાસનમાં બિહારમાં થયેલા વિકાસની વાતો કરીને લોકોને ભાજપ તરફી મતદાન કરવા માટે અપીલ કરી હતી...

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ વખતે પવન કઈ દિશામાં છે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ ખબર પડતી નથી...જેના કારણે તમામ રાજકીય પક્ષના નેતાઓ એડિચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે અને મતદારોને પોતાના તરફ ખેંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Bihar Assembly electionsBihar assembly election voting

Trending news