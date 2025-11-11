Bihar Exit Poll 2025: બિહારમાં કોની બનશે સરકાર? આ એક્ઝિટ પોલમાં NDA-MGB વચ્ચે કાંટાની ટક્કર, જાણો કોને મળશે બહુમતી?
Bihar Exit Poll 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના બન્ને તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ દરમિયાન એક્ઝિટ પોલ પણ સામે આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આ એક્ઝિટ પોલના આધારે કોની સરકાર બની રહી છે. ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
Bihar Exit Poll 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 માટે મંગળવારે (11 નવેમ્બર) મતદાનનો બીજો તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. રાજ્યમાં મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો ગુરુવારે (6 નવેમ્બર) પૂર્ણ થયો છે. બન્ને તબક્કા માટે મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. મતદાનના બીજા તબક્કા પછી એક્ઝિટ પોલના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે. જેમાં NDA અને ઓલ ઈન્ડિયા એલાયન્સ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે.
IANS મેટ્રિક્સના એક્ઝિટ પોલના પરિણામોમાં NDA ગઠબંધનને 147-167 સીટ મળતી જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ ઓલ ઈન્ડિયા એલાયન્સને 70-90 સીટ મળી રહી છે. અન્યને 2-6 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે. આ એક્ઝિટ પોલના પરિણામોમાં NDAની સરકાર બનતી જોવા મળી રહી છે.
IANS મેટ્રિક્સ અનુસાર, NDAને 48 ટકા, મહાગઠબંધનને 37 ટકા અને અન્યને 15 ટકા મત મળી શકે છે.
NDAમાં ભાજપને 65-73 સીટ, JDUને 67-75 અને LJPને 7-9 સીટ મળી શકે છે. આ ઉપરાંત જીતન રામ માંઝીની પાર્ટીને 4-5 સીટ મળવાનો અંદાજ છે. જ્યારે ઉપેન્દ્ર કુશવાહાની પાર્ટીને 1-2 બેઠકો મળી શકે છે.
ચાણક્ય સ્ટ્રેટેજીસે શું કહ્યું?
ચાણક્ય સ્ટ્રેટેજીના એક્ઝિટ પોલ અનુસાર NDAને 130-138 સીટ, મહાગઠબંધનને 100-108 અને અન્યને 3-5 સીટ મળી શકે છે. આ સર્વે અનુસાર, ભાજપને 70-75 સીટ, JDUને 52-57 સીટ, LJP (રામવિલાસ)ને 14-19 સીટ, HAMને 0-2 અને RLMને 2-3 સીટ મળી શકે છે.
આ સર્વે અનુસાર, RJDને 75-80 સીટ, કોંગ્રેસને 17-23 સીટ, લેફ્ટને 10-16 અને VIPને 7-9 સીટ મળી શકે છે. પોલસ્ટાર્ટ અનુસાર, ભાજપને 68-72 સીટ, JDUને 55-60 સીટ, LJP રામવિલાસને 9-12 સીટ, HAMને 1-2 અને RLMને 0-2 સીટ મળી શકે છે.
આ સાથે જ પોલ સ્ટાર્ટના સર્વે અનુસાર, NDAને 133-148 સીટ, મહાગઠબંધનને 87-102 સીટ અને અન્યને 3-5 સીટ મળી શકે છે. ઓપિનિયન પોલ અનુસાર, RJDને 65-72 સીટ, કોંગ્રેસને 9-13 સીટ, VIPને 2-3 અને લેફ્ટને 11-14 સીટ મળી શકે છે.
પોલસ્ટાર્ટ અનુસાર કોને કેટલા મત મળ્યા?
પોલસ્ટાર્ટ અનુસાર, NDAને 45 ટકા, મહાગઠબંધનને 40 ટકા અને અન્યને 15 ટકા મત મળી શકે છે.
જ્યારે પોલ ટાયરી અનુસાર, NDAને 184-209 સીટ મળી શકે છે, મહાગઠબંધનને 32-49 સીટ મળી શકે છે. સર્વે અનુસાર, ભાજપને 87-95 સીટ, JDUને 81-89 સીટ, LJP રામવિલાસને 12-16 સીટ, HAMને 5-6 સીટ અને RLMને 4-5 સીટ મળી શકે છે.
આ સાથે જ પ્રજા પોલે NDAને 186, મહાગઠબંધનને 50 અને અન્યને 7 સીટ મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.
આ સર્વેમાં મહાગઠબંધન ખરાબ હાલ?
જ્યારે TIF રિસર્ચ અનુસાર, બિહારમાં NDAને 145-163 સીટ, મહાગઠબંધનને 76-95 સીટ અને અન્યને 3-6 સીટ મળી શકે છે. આ સર્વે અનુસાર, RJD 61-73 સીટ, કોંગ્રેસ 9-13 અને અન્યને 6-12 સીટ મળી શકે છે.
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, 243 સીટમાંથી NDAને 147-167 સીટ મળવાનો અંદાજ છે. મહાગઠબંધનને 70-90 સીટ મળી શકે છે અને અન્યને 2-6 સીટ મળી શકે છે.
પીપલ્સ પલ્સ-NDTV ઇન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, 243 સીટમાંથી NDAને 133-159, મહાગઠબંધનને 75-101 અન્યને 02-08 સીટ મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે