ઝેરનો સ્વાદ કેવો હોય છે? ઔરંગાબાદમાં પાંચ છોકરીઓએ ઝેરનો સ્વાદ ચાખ્યો, ચારના દર્દનાક મોત
ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં રૂવાંટા ઉભા કરી દેતી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ઝેરનો સ્વાદ ચાખવા માટે પાંચ સગીરાઓએ ઝેર ખાધું હતું, જેમાંથી ચારના મોત થયા છે. પોલીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. ઘટના 29 જાન્યુઆરીની હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઔરંગાબાદઃ બિહારના ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. 5 સગીર યુવતીઓએ સ્વાદ જાણવા માટે ઝેર ખાધું, જેમાંથી ચારના મોત થઈ ગયા છે. એક બચી ગયેલી છોકરીએ સમગ્ર ઘટના વર્ણવી, ત્યારે સત્ય સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાની ચર્ચા બધી જગ્યાએ થઈ રહી છે. પોલીસે બચી ગયેલી બાળકીનું નિવેદન નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
આ ઘટના 29 જાન્યુઆરીએ જિલ્લાના મોતી બિગહા ગામમાં બની હતી. પાંચ સગીર યુવતીઓ એક ખેતરમાં ગઈ, પરંતુ તેમાંથી માત્ર એક ઘરે પરત ફરી અને ચારના મોત થઈ ગયા છે. બચી ગયેલી યુવતીએ તેને ડાર્ક એક્સપરિમેન્ટ ગણાવ્યો. 14 વર્ષની સગીરા પ્રમાણે તે બધી એક સુમસાન જગ્યા પર પહોંચી અને એક ઝેરી વસ્તુ ખાધી જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે બગલાઓને મારવા માટે થતો હતો. તેણે જણાવ્યું કે બધાએ સ્વાદ ચાખવા માટે તેનું સેવન કર્યું હતું.
5માંથી એક સગીરા કઈ રીતે બચી ગઈ?
યુવતીએ જણાવ્યું કે મારી મિત્રએ કહ્યું કે ચાલો આ ખાઈએ અને જોઈએ આપણે જીવતા રહીશું કે મરી જઈશું. તેણે બગલાને મારવાનું ઝેર પાણીમાં નાખી દી લીધું. મેં ખુબ ઓછું લીધો અને તત્કાલ થુંકી દીધું તેથી હું બચી ગઈ. તેણે પોતાની સાથે રહેલી ચાર બહેનપણીઓ જેની ઉંમર 12થી 15 વર્ષ વચ્ચે હતી, પોતાની સામે મરતા જોઈ. ડરી ગયેલી સગીરાએ ઘરે પહોંચી પરિવારજનોને આ કહાની જણાવી હતી. તેના પરિવારજનોએ તેને ઉલ્ટી કરાવવા માટે લીમડાના પાનનું જ્યુસ પીવળાવ્યું અને તેનો જીવ બચી ગયો.
શું કહે છે પોલીસ?
દાઉદનગર SDPO અશોક કુમાર દાસે કહ્યુ કે અમારી તપાસમાં સામે આવ્યું કે યુવતીઓ સરસ્વતી પૂજાની સાંજે કેટલાક છોકરાઓ સાથે ફરતી જોવા મળી હતી. માતા-પિતા તેના પર જુસ્સે થયા અને શરમમાંઆવી પાંચેયે એક સાથે આપઘાત કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
પરંતુ પીડિતામાંથી એકના પિતા જે મહારાષ્ટ્રથી પરત આવેલા એક પ્રવાસી મજૂર હતા. તેમણે પોલીસના આ દાવાને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. બધી છોકરીઓની ઉંમર 12થી 15 વર્ષ વચ્ચે હતી. મૃત સગીરાઓના પરિવારજનોએ ચારેયના એક ચિતા પર અંતિમ સંસ્કાર કર્યાં હતા. પોલીસે બચી ગયેલી સગીરાનું નિવેદન નોંધી તપાસ ચાલુ કરી છે.
