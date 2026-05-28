Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /બિહારના પટનામાં મોટી દુર્ઘટના: ગંગા નદીમાં ભારે પવનના કારણે બોટ પલટી, 3ના મોત, 5 હજુ પણ લાપતા

બિહારના પટનામાં મોટી દુર્ઘટના: ગંગા નદીમાં ભારે પવનના કારણે બોટ પલટી, 3ના મોત, 5 હજુ પણ લાપતા

Patna Boat Capsize: ગુરુવારે સવારે 5 વાગ્યાની આસપાસ પટનામાં ગંગા નદીમાં 15 થી 16 લોકોને લઈ જતી એક હોડી પલટી ગઈ. 3 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે, અને સાત લોકો ગુમ છે. મોટાભાગના ભોગ બનનારાઓમાં મહિલાઓ અને બાળકો હતા. મૃતકોની ઓળખ લીલા દેવી (40), નીલમ કુમારી (30) અને કાશી કુમાર (15) તરીકે થઈ છે. હોડીમાં સવાર બધા બરહ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા માસૂમગંજ બિંદ ટોલીના રહેવાસી હતા. શ્રવણ કુમાર, રાહુલ કુમાર, મમતા દેવી, ટુનટુનની પુત્રવધૂ, કબુત્રી કુમારી અને બે છોકરીઓ ગુમ છે; શોધ ચાલુ છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 28, 2026, 09:49 AM IST|Updated: May 28, 2026, 09:49 AM IST
બિહારના પટનામાં મોટી દુર્ઘટના: ગંગા નદીમાં ભારે પવનના કારણે બોટ પલટી, 3ના મોત, 5 હજુ પણ લાપતા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8મા પગારપંચ અંગે ખરાબ સમાચાર! લાખો કર્મચારીઓની આશા પર ફરી વળ્યું પાણી?

8મા પગારપંચ અંગે ખરાબ સમાચાર! લાખો કર્મચારીઓની આશા પર ફરી વળ્યું પાણી?

8th Pay Commission3 min ago
2

ગરમીના કારણે નીકળતી અળાઈથી રાહત આપે તેવા ઘરેલુ ઉપાયો, નાના-મોટા સૌ કોઈ કરી શકે ટ્રાય

Heat Rash13 min ago
3

કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, 5 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગી જશે, ધન-સંપત્તિનો થશે લાભ

Ketu Nakshatra Parivartan 202631 min ago
4

એન્ટિલિયામાં ફ્લેટ અને ₹30 કરોડની ઓફર ! સૂર્યવંશીની મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં થશે એન્ટ્રી ?

ipl 202638 min ago
5

ઘર બેઠા જોઈ શકશો અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલા, ચેક કરો કઈ તારીખે ઓટીટી પર થશે રિલીઝ

Bhooth Bangla47 min ago