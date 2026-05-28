/બિહારના પટનામાં મોટી દુર્ઘટના: ગંગા નદીમાં ભારે પવનના કારણે બોટ પલટી, 3ના મોત, 5 હજુ પણ લાપતા

Patna Boat Capsize: ગુરુવારે સવારે 5 વાગ્યાની આસપાસ પટનામાં ગંગા નદીમાં 15 થી 16 લોકોને લઈ જતી એક હોડી પલટી ગઈ. 3 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે, અને સાત લોકો ગુમ છે. મોટાભાગના ભોગ બનનારાઓમાં મહિલાઓ અને બાળકો હતા. મૃતકોની ઓળખ લીલા દેવી (40), નીલમ કુમારી (30) અને કાશી કુમાર (15) તરીકે થઈ છે. હોડીમાં સવાર બધા બરહ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા માસૂમગંજ બિંદ ટોલીના રહેવાસી હતા. શ્રવણ કુમાર, રાહુલ કુમાર, મમતા દેવી, ટુનટુનની પુત્રવધૂ, કબુત્રી કુમારી અને બે છોકરીઓ ગુમ છે; શોધ ચાલુ છે.
Patna Boat Capsize: બિહારના પટના જિલ્લામાંથી એક અત્યંત દુખદ અને મોટી દુર્ઘટના સામે આવી રહી છે. અહીની પવિત્ર ગંગા નદીમાં મુસાફરોથી ભરેલી એક બોટ અચાનક પલટી મારી ગઈ છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 3 લોકોના મોત થયા હોવાની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે, જ્યારે હજુ પણ 5 લોકો નદીના ઊંડા પાણીમાં લાપતા છે જેની શોધખોળ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.
ખેતરે જઈ રહેલા શ્રમિકો સાથે બની ઘટના
મળતી માહિતી અનુસાર, આ બોટમાં કુલ 15 થી 16 લોકો સવાર હતા. આ તમામ લોકો ગંગા નદી પાર કરીને સામે કિનારે આવેલા ખેતરોમાં કામકાજ અર્થે જઈ રહ્યા હતા. રોજની જેમ જઈ રહેલા આ શ્રમિકોને અંદાજો પણ નહોતો કે આજે કુદરત તેમની ભારે પરીક્ષા લેશે.
ભારે પવન બન્યો કાળનું કારણ
નદીની વચ્ચે પહોંચતા જ અચાનક વાતાવરણ પલટાયું હતું અને અત્યંત ભારે પવન ફૂંકાવા લાગ્યો હતો. પવનના પ્રચંડ વેગ અને નદીમાં ઉછળતા મોજાના કારણે બોટ ચાલકે સંતુલન ગુમાવ્યું હતું, જેના લીધે જોતજોતામાં આખી બોટ ગંગા નદીના પ્રવાહમાં પલટી મારી ગઈ હતી અને તેમાં સવાર તમામ 12 લોકો પાણીમાં ડૂબવા લાગ્યા હતા.
રેસ્ક્યુ ઓપરેશન અને વર્તમાન સ્થિતિ
ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો અને વહીવટી તંત્ર તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યું હતું. બચાવ કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને બચાવ દળની મદદથી 5 લોકોને સમયસર નદીમાંથી જીવતા બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. કમનસીબે, પાણીમાં ડૂબી જવાથી 2 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિક વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છે. નદીના તેજ પ્રવાહમાં વહી ગયેલા અન્ય 5 લોકોની શોધખોળ હજુ પણ ચાલુ છે.
SDRF અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમો બોટ અને ડાઇવર્સની મદદથી ગંગા નદીના પટમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. આ અકસ્માતને પગલે અસરગ્રસ્ત પરિવારોમાં ભારે ચીસાચીસ અને આક્રંદ જોવા મળી રહ્યું છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા બચેલા લોકોને તબીબી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને લાપતા લોકોને વહેલી તકે શોધી કાઢવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.