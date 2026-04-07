બિહારમાં Nitish Kumar યુગનો અંત! જલ્દી આપશે રાજીનામું, 10 એપ્રિલે રાજ્યસભામાં લેશે શપથ
બિહારમાં ટૂંક સમયમાં મોટો રાજકીય ઘટનાક્રમ જોવા મળી શકે છે. નીતિશ કુમાર રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લીધા બાદ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી શકે છે. નીતિશના રાજીનામા બાદ બિહારને નવા મુખ્યમંત્રી મળશે.
પટનાઃ બિહારમાંથી મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના વિદાયની ઘડી નજીક આવી ગઈ છે. તેમણે તાજેતરમાં રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં જીત મેળવ્યા બાદ 30 માર્ચ 2026ના રાજ્ય વિધાન પરિષદના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. હવે તેઓ જલ્દી મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી શકે છે અને બિહારના નવા મુખ્યમંત્રીનું નામ નક્કી થઈ શકે છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, બુધવાર 8 એપ્રિલે નીતિશ કેબિનેટની છેલ્લી બેઠક યોજાઈ શકે છે.
Nitish Kumar દ્વારા રાજ્ય વિધાન પરિષદમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ રાજ્યમાં નવી સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ થઈ ગઈ છે. આવતીકાલે બુધવારે નીતિશ કેબિનેટની છેલ્લી બેઠક યોજાઈ શકે છે. ત્યારબાદ તેઓ ગુરૂવાર 9 એપ્રિલે દિલ્હી જઈ શકે છે. 10 એપ્રિલે નીતિશ કુમાર રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લેશે.
શનિવાર 11 એપ્રિલે નીતિશ કુમાર ફરી પટના પહોંચશે. આ દિવસે એનડીએના ધારાસભ્યો દળની બેઠક યોજાશે. NDA ના બધા ધારાસભ્યોને 11 એપ્રિલે પટનામાં રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. રવિવાર 12 કે સોમવાર 13 એપ્રિલે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર વિધાનમંડળ દળની બેઠક બોલાવી શકે છે. આ બેઠકમાં તેઓ મુખ્યમંત્રી પદ છોડવાની સત્તાવાર જાણકારી આપશે.
ત્યારબાદ તેઓ રાજ્યપાલને મળી મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપશે. આ સાથે બિહારમાં મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનો દોર સમાપ્ત થઈ જશે. નીતિશ કુમારે પાછલા વર્ષે યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીત બાદ રેકોર્ડ 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા. નીતિશના રાજીનામા સાથે બિહારમાં એક યુગનો અંત આવી જશે.
નીતિશ બાદ નવા યુગની શરૂઆત થશે
નીતિશ કુમારના રાજીનામા સાથે બિહારમાં નવી સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ થઈ જશે. એનડીએના ધારાસભ્ય દળની બેઠક થશે, જેમાં ધારાસભ્ય દળના નેતાની પસંદગી કરવામાં આવશે. ધારાસભ્યો મળી જેને નેતા ચૂંટશે, તે બિહારના મુખ્યમંત્રી બનશે. ત્યારબાદ રાજ્યપાલની પાસે સરકારની રચના માટે પ્રસ્તાવ મોકલવામાં આવશે અને નવી સરકારનો શપથ સમારોહ યોજાશે.
