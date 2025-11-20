નીતિશકુમારના પત્નીનું 2007માં થયું હતું નિધન... પુત્ર, ભાઈ-બહેનો વિશે ખાસ જાણો
Nitish Kumar Biography: નીતિશકુમાર 10મી વખત બિહારના સીએમ બન્યા. જાહેર જીવન જીવતા નીતિશકુમારનું અંગત જીવન ખુબ જ સાદગીભર્યુ છે. તેમના પરિવામાં ભાઈ બહેનો ઉપરાંત પુત્ર નિશાંત છે. જે ખુબ જ સાદગીભર્યું જીવન જીવે છે. નીતિશકુમાર વિશે ખાસ જાણો.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએની પ્રચંડ જીત બાદ જેડીયુના નીતિશકુમારે આજે 10મી વખત સીએમ પદના શપથ લીધા. તેઓ મૂળ રીતે નાલંદાના હરનૌત અંતર્ગત આવતા કલ્યાણ બિગહા ગામના છે. જ્યારે તેમનો જન્મ પટણા જિલ્લાના બખ્તિયારપુરમાં 1 માર્ચ 1951ના રોજ થયો હતો. તેમના પિતા રામલખન સિંહ એક સ્વતંત્રતા સેનાની હતા અને આયુર્વેદના પ્રતિષ્ઠિત ચિકિત્સક (કવિરાજ) હતા. તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સભ્ય હતા. તેઓ 1952ની પહેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડવા માંગતા હતા પરંતુ તેમને ટિકિટ મળી નહતી.
નીતિશકુમારના માતા પરમેશ્વરી દેવી એક ગૃહિણી હતા. નીતિશકુમાર તમામ ભાઈ બહેનોમાં સૌથી નાના છે. ભાઈનું નામ સતીષકુમાર છે જ્યારે બહેનોના નામ ઉષા દેવી, પ્રભા દેવી અને ઈન્દુ દેવી છે. મળતી માહિતી મુજબ સતીષકુમાર પણ પિતાની જેમ આયુર્વેદના ડોક્ટર છે અને ગામમાં જ રહે છે. જ્યારે બહેનો ગૃહિણી છે.
નીતિશકુમારનું સાદગીભર્યું જીવન
નીતિશકુમારના લગ્ન 1973માં થયા હતા. પત્નીનું નામ મંજૂકુમારી સિન્હા (સ્વર્ગસ્થ) હતું. મંજૂ વ્યવસાયે આધ્યાપિકા હતા. તેમનું 2007માં નિધન થયું હતું. નીતિશકુમાર અને મંજૂકુમારીનો એક પુત્ર છે. જેનું નામ નિશાંતકુમાર છે. તેમણે બીઆઈટી મેસરા (રાંચી)થી એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેઓ સામાન્ય રીતે રાજકારણથી દૂર રહે છે અને પોતાનો અંગત જીવન સાદગીથી વિતાવે છે.
નીતિશકુમારના ગામમાં વિકાસ
નીતિશકુમારના ગામ કલ્યાણ બિગહામાં ખુબ વિકાસ થયો છે. ગામમાં પોલીસ મથક, સરકારી આઈટીઆઈ, પૂર્વોત્તર ભારતનું સૌથી સમૃદ્ધિ ઈનડ઼ોર શુટિંગ રેન્જ, પ્લસ-ટુ સ્તરના વિદ્યાલય, રેફરલ હોસ્પિટલ, 50 મીટર આઉટડોર શુટિંગ રેન્જ (પ્રસ્તાવિત), વિદ્યુત ઉપ-કેન્દ્ર વગેરે બની ચૂક્યા છે. 24 કલાક વીજળી અને પાણીની વ્યવસ્થા છે. ગ્રામીણોનું કહેવું છે કે ગામ હવે શહેર જેવું બની ગયું છે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલ તો ગામમાં જશ્નનો માહોલ છે. કાલથી જ મીઠાઈ વહેંચાઈ રહી છે.
નીતિશકુમારનો અભ્યાસ
નીતિશકુમારે બખ્તિયારપુરના ગણેશ હાઈ સ્કૂલમાંથી શરૂઆતનું શિક્ષણ પૂરું કર્યું. ત્યારબાદ તેમણે પટણાના બિહાર કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગથી 1972માં ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવી છે. રાજ્યના વીજળી બોર્ડમાં થોડા દિવસ કામ કર્યા બાદ નોકરી છોડી દીધી હતી.
નીતિશકુમારે ક્યારે ક્યારે લીધા સીએમ પદના શપથ
- 3 માર્ચ 2000ના રોજ સીએમ પદના શપથ લીધા અને કાર્યકાળ 10 માર્ચ સુધી ચાલ્યો હતો.
- 24 નવેમ્બર 2005ના રોજ ગાંધી મેદાનમાં શપથ લીધા અને કાર્યકાળ 25 નવેમ્બર 2010 સુધી ચાલ્યો હતો.
-26 નવેમ્બર 2010ના રોજ ગાંધી મેદાનમાં શપથ લીધા અને કાર્યકાળ 19 મે 2014 સુધી.
- 22 ફેબ્રુઆરી 2015ના રોજ શપથ લીધા, કાર્યકાળ 19 નવેમ્બર 2015 સુધી.
- 20 નવેમ્બર 2015ના શપથ લીધા અને કાર્યકાળ 26 જુલાઈ 2017 સુધી.
-એક દિવસ બાદ 27 જુલાઈ 2017ના રોજ શપથલીધા અને કાર્યકાળ 12 નવેમ્બર 2020 સુધી રહ્યો.
- 16 નવેમ્બર 2020ના રોજ શપથ લઈ સીએમ બન્યા, 9 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ કાર્યકાળ પૂરો થયો
- 10 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ શપથ લીધા, 28 જાન્યુઆરી 2024 સુધી કાર્યકાળ
- 28 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ શપથ લીધા, કાર્યકાળ 19 નવેમ્બર 2025ના રોજ રાજીનામું આપ્યું.
