/દીકરીના લગ્ન માટે મળશે પૈસા! 11 શહેરોમાં બનશે ટાઉનશિપ; સરકારની મોટી જાહેરાત, જાણો શું છે પ્લાન?

bihar new township project: બિહારમાં 11 નવા સેટેલાઇટ ટાઉનશીપ પ્રોજેક્ટ્સ માટે પોતાની જમીન દાનમાં આપનારા ભાડૂતોને મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે દીકરીના લગ્ન કે કોઈપણ આફતના કિસ્સામાં, જમીન માલિકો જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને અરજી કરી શકે છે અને તેમની જમીનનું ચાર ગણું વળતર સીધા તેમના બેંક ખાતામાં મેળવી શકે છે.
કોઈને પણ નુકસાન નહીં થાય - CM સમ્રાટ ચૌધરી
CM સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, જો કોઈ પરિવારમાં દીકરીના લગ્ન હોય અથવા કોઈ આપત્તિ-મુશ્કેલી આવી પડે, તો સંબંધિત વ્યક્તિ પોતાના જિલ્લાના DM (કલેક્ટર)ને અરજી કરી શકે છે. અરજી કર્યા બાદ સરકાર જમીનની કિંમતના ચાર ગણા પૈસા સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે. આ અંગે અધિકારીઓને જરૂરી દિશાનિર્દેશો પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે.
આ શહેરોમાં બનશે નવી ટાઉનશિપરાજ્ય સરકારે બિહારના 11 મોટા શહેરોની આસપાસ નવી સેટેલાઇટ ટાઉનશિપ બનાવવાની યોજના શરૂ કરી છે. જેમાં પટના, મુઝફ્ફરપુર, ભાગલપુર, ગયાજી, પૂર્ણિયા, દરભંગા, છપરા, સોનપુર, સીતામઢી, મુંગેર, સહરસા. આ ઉપરાંત, સાસારામની આસપાસ પણ નવી ટાઉનશિપ વસાવવા પર વિચારણા ચાલી રહી છે. સરકારે આ વિસ્તારોના નકશા પણ જાહેર કરી દીધા છે.
સોનપુરમાં શું બોલ્યા CM?
મંગળવારે સોનપુરમાં મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, સરકાર કોઈપણ ખેડૂત કે જમીન માલિક (રૈયત)ને હેરાન થવા નહીં દે. તેમણે ભરોસો આપ્યો કે જે લોકોની જમીન ટાઉનશિપ યોજનામાં ગઈ છે, તેમને ચિંતા કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. જરૂર પડવા પર તેમને તાત્કાલિક આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
જમીનની ખરીદ-વેચાણ પર પ્રતિબંધ
સરકારે જે વિસ્તારોને ટાઉનશિપ માટે ચિહ્નિત કર્યા છે, ત્યાં જમીન વેચવા અને ટ્રાન્સફર કરવા પર હાલ પૂરતો પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. આ પ્રતિબંધ આગામી એક વર્ષ સુધી લાગુ રહેશે. આ નિર્ણય બાદ સ્થાનિક લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો, કારણ કે લોકો પોતાની જમીન વેચી શકતા નહોતા. સરકારનું કહેવું છે કે, આ પ્રતિબંધ જમીનની કિંમતોમાં થતી ગેરરીતિઓ અટકાવવા અને જમીન માલિકોને નુકસાનથી બચાવવા માટે લગાવવામાં આવ્યો છે.