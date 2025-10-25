Prev
બિહારમાં 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી રહી છે ભાજપ, આ 6 જિલ્લામાં ના ઉતાર્યો એક પણ ઉમેદવાર!

Bihar Election 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું છે. તમામ પક્ષો મેદાનમાં છે અને આરોપ-પ્રત્યારોપનો દોર પણ ચાલુ છે. ચૂંટણી રેલીઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે, આ ચૂંટણીમાં એક બાબતે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને તે છે ભાજપ દ્વારા બિહારની ચૂંટણી દરમિયાન છ જિલ્લામાં પોતાનો એક પણ ઉમેદવાર ન ઉતારવો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:55 PM IST

Bihar Election 2025: આ વર્ષે યોજાઈ રહેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 6 જિલ્લામાં પોતાનો એક પણ ઉમેદવાર ઉતાર્યો નથી. આ 6 જિલ્લાની વાત કરીએ તો, તેમાંથી 3 જિલ્લામાં પ્રથમ તબક્કામાં અને બાકીના 3 જિલ્લામાં બીજા તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે. જોકે, 5 જિલ્લા એવા પણ છે જ્યાંની એક-એક બેઠક પર જ NDA તરફથી ભાજપના ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે. જણાવી દઈએ કે ભાજપ આ વખતે 32 જિલ્લાની કુલ 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડવા જઈ રહી છે. જેને લઈને જોરશોરથી ચૂંટણી પ્રચાર પણ શરૂ થઈ ગયો છે.

કયા જિલ્લામાં ભાજપના ઉમેદવાર નથી ઉતર્યા?
માહિતી અનુસાર, ભાજપે મધેપુરા, ખાગડિયા, શેખપુરા, શિવહર, જહાનાબાદ અને રોહતાસમાં પોતાનો એક પણ ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યો નથી. આ ઉપરાંત કેટલાક જિલ્લા એવા પણ છે જ્યાંની માત્ર એક-એક બેઠક પર જ ભાજપ ચૂંટણી લડી રહી છે. તેમાં સહરસા, લખીસરાય, નાલંદા, બક્સર, જમુઈ અને નાલંદાનો સમાવેશ થાય છે.

ભાજપે સૌથી વધુ ઉમેદવારો ક્યાં ઉતાર્યા?
માહિતી અનુસાર, આ વખતે યોજાઈ રહેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે સૌથી વધુ 8 ઉમેદવારો પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લામાં ઉતાર્યા છે. જેમાં પિપરા, કલ્યાણપુર, મોતીહારી, હરસિદ્ધિ, મધુબન, રક્સૌલ, ઢાકા અને ચિરૈયાનો સમાવેશ થાય છે. આ જિલ્લાઓમાં કુલ 12 બેઠકોમાંથી 8 પર ભાજપ લડી રહી છે.

ભાજપ માટે પૂર્વી ચંપારણ કેમ ખાસ છે?
વળી, પૂર્વી ચંપારણની 9 માંથી 7 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો છે. જો બેઠકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભાજપ માટે ચંપારણનો વિસ્તાર ઘણો મહત્વપૂર્ણ છે. બીજી તરફ, પટના જિલ્લાની 14 માંથી 7 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાં દરભંગાની 6 બેઠકો, ભોજપુરની 5 બેઠકો, મુઝફ્ફરપુરની 5 બેઠકો અને મધુબનીની 5 બેઠકો ભાજપના ફાળે આવી છે.

નોંધનીય છે કે આ વર્ષે યોજાઈ રહેલી ચૂંટણીમાં બિહારમાં કુલ 243 બેઠકો પર મતદાન થશે. જેમાં જેડીયુ-ભાજપ 101-101 બેઠકો પર, તો વળી એલજેપી 29 બેઠકો પર, અને હમ તથા આરએલએમ ના 6-6 ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતર્યા છે.

