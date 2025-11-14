દારૂબંધીથી લઈને 10,000 રૂપિયાની બિઝનેસ સ્કીમ, કેવી રીતે મહિલાઓએ NDA પર વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ?
Bihar Chunav 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પરિણામો જાહેર થયા છે. NDA એ બહુમતી સાથે જીત મેળવી છે. તે દરમિયાન, હાલના વલણોમાં મહાગઠબંધનને ફક્ત 47 બેઠકો મળી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બિહારની મહિલાઓએ નીતિશ કુમાર અને પીએમ મોદીને ઉદારતાથી મતદાન કર્યું છે. પણ શા માટે? ચાલો જાણીએ.
Bihar Chunav 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે. 243 બેઠકો માટે બે તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. બિહારની મહિલાઓએ NDA ને પૂરા દિલથી મતદાન કર્યું છે, જેની અસર આજના પરિણામોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. રાજ્યની મહિલાઓએ જંગલ રાજને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરવાના ઇરાદા સાથે NDA માં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. વલણો અનુસાર, NDA એ 191 બેઠકો જીતી છે, જ્યારે મહાગઠબંધને 47 બેઠકો મેળવી છે. પ્રશાંત કિશોરની જનસુરાજ પાર્ટી આ ચૂંટણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરતી દેખાય છે. ચાલો જાણીએ કે ભાજપ અને નીતિશ કુમારે મહિલાઓના દિલ કેવી રીતે જીત્યા.
બિહારમાં મહિલાઓનો વોટ શેર કેટલો રહ્યો?
આઝાદી પછી પહેલી વાર બિહારમાં રેકોર્ડબ્રેક મતદાન થયું. 6 નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલી બે તબક્કાની ચૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં 65.08% મતદાન થયું હતું. બીજા તબક્કામાં 68.76% મતદાન થયું હતું. બિહારમાં આ વર્ષે મતદાન ઐતિહાસિક રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે મહિલાઓએ પુરુષો કરતાં વધુ મતદાન કર્યું છે. પુરુષ મતદારોનું મતદાન 62.8% હતું, જ્યારે મહિલા મતદારોનું મતદાન 71.6% હતું.
કોણ જીત્યું મહિલા મતદારોનું દિલ?
- બિહારમાં મહિલા મતદારો નિર્ણાયક રહ્યા છે. રાજ્યમાં નીતિશ કુમાર દ્વારા દારૂબંધીથી મહિલા મતદારો આકર્ષાયા છે.
- પ્રધાનમંત્રી મોદી અને નીતિશ કુમાર સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ જીવિકા દીદી યોજના પણ મહિલા કલ્યાણ માટેની યોજના હતી.
- મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના હેઠળ મહિલાઓના ખાતામાં 10,000 ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. જો વ્યવસાય સારી રીતે આગળ વધશે, તો તેમને 2 લાખ સુધીની વધારાની રકમ મળશે.
- સ્વ-સહાય જૂથો દ્વારા મહિલાઓ માટે કૌશલ્ય તાલીમ અને ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે.
- ગ્રામીણ બજારોના વિસ્તરણ અને નાના વ્યવસાયોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
નોંધનીય છે કે નીતિશ કુમારના શાસનકાળ દરમિયાન મહિલાઓને પંચાયતી રાજમાં 50% અનામત મળ્યું હતું. નીતિશ સરકારે છોકરીઓ માટે સાયકલ યોજના પણ શરૂ કરી હતી. વધુમાં, મહિલા સુરક્ષાના મુદ્દાએ બિહારની બહેનો અને દીકરીઓનો વિશ્વાસ પણ જીત્યો છે.
