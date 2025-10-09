Prev
Next

બિહાર ચૂંટણી 2025 : કેજરીવાલના રસ્તે પ્રશાંત કિશોર, પહેલા લિસ્ટમાં દેખાઈ AAP ના વિચારની ઝલક

Bihar Chunav 2025 : પ્રશાંત કિશોરની પાર્ટી, જન સૂરજના ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમાં 51 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી ઘણા ડોક્ટર, ગણિતશાસ્ત્રી, વકીલ, ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ સામેલ છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:41 PM IST

Trending Photos

બિહાર ચૂંટણી 2025 : કેજરીવાલના રસ્તે પ્રશાંત કિશોર, પહેલા લિસ્ટમાં દેખાઈ AAP ના વિચારની ઝલક

Bihar Assembly Election 2025 : ગુરુવારે, પ્રશાંત કિશોરની આગેવાની હેઠળની જન સૂરજ પાર્ટીએ ૨૦૨૫ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 51 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી. આ યાદીમાં વિવિધ વ્યવસાયો, સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ અને સમુદાયોના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરીને, પાર્ટીએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે તે તમામ વર્ગો અને સમુદાયોના લોકોને રાજકીય ભાગીદારીની તકો પૂરી પાડવા માંગે છે. આ ૨૦૧૩માં દિલ્હીમાં તેમની પહેલી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદી જેવું જ છે. શું પ્રશાંત કિશોર અરવિંદ કેજરીવાલ જેવા જ રાજકીય માર્ગ પર ચાલી રહ્યા છે?

જોકે, પાર્ટીએ હજુ સુધી સ્પષ્ટતા કરી નથી કે શું તેના સ્થાપક પ્રશાંત કિશોર પોતે ચૂંટણી લડશે. જન સૂરજ દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદીમાં ૫૧ ઉમેદવારોમાંથી ૧૧ પછાત વર્ગ (OBC) ના છે. ૧૭ અત્યંત પછાત વર્ગ (EBC) ના છે. નવ ઉમેદવારો લઘુમતી સમુદાયના છે. બાકીના ઉમેદવારો સામાન્ય શ્રેણીના છે. પાર્ટીએ ખાતરી કરી કે ઉમેદવારો સ્વચ્છ છબી ધરાવતા હોય.

Add Zee News as a Preferred Source

અરવિંદ કેજરીવાલે તેમની પહેલી દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અનેક બૌદ્ધિકોને મેદાનમાં ઉતાર્યા, જેમાં ડોક્ટરો, પ્રોફેસરો અને વિવિધ વ્યાવસાયિકો, તેમજ સામાજિક કાર્યકરો અને સાહિત્યિક વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ આદમી પાર્ટીનો જન્મ અણ્ણા હજારેના આંદોલન પછી થયો હતો અને તેણે મોટી સંખ્યામાં બૌદ્ધિકોને આકર્ષ્યા હતા. તેમાં અગ્રણી સામાજિક કાર્યકર યોગેન્દ્ર યાદવ, સુપ્રીમ કોર્ટના અનુભવી વકીલ પ્રશાંત ભૂષણ, કવિ કુમાર વિશ્વાસ, પત્રકાર આશુતોષ, યુએસ પરત ફરેલા શિક્ષણશાસ્ત્રી આતિશી માર્લેના, સામાજિક કાર્યકર સ્વાતિ માલીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા હતા.

ભૂતપૂર્વ IPS અને ટ્રાન્સજેન્ડર પણ યાદીમાં છે
પાર્ટીએ આ મતવિસ્તારમાંથી મુઝફ્ફરપુરથી પ્રખ્યાત ડૉક્ટર અમિત કુમાર દાસને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. જન સૂરજના શરૂઆતના સભ્યોમાંના એક, ભૂતપૂર્વ DG (હોમગાર્ડ) આરકે મિશ્રા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આરકે મિશ્રાએ નિવૃત્ત અધિકારીઓને પાર્ટીમાં આકર્ષવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. મોતીહારીના જાણીતા ચિકિત્સક ડૉ. બીબી પ્રસાદ અને તેમની પત્ની, જે એક ડૉક્ટર પણ છે, લાંબા સમયથી જન સૂરજ ચળવળ સાથે સંકળાયેલા છે.

દરેક વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને યાદી તૈયાર કરવામાં આવી: પીકે
જન સૂરજ પાર્ટીના સ્થાપક અને રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરે ઉમેદવારોની યાદી વિશે જણાવ્યું હતું કે બિહારમાં પરિવર્તન તરફ આ એક નિર્ણાયક પગલું છે. આ પ્રક્રિયા સમાજના દરેક વર્ગની ભાગીદારીને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. અમે જાતિ, ધર્મ, પૈસા કે પરિવારના કોઈપણ પ્રભાવ વિના ઉમેદવારોની પસંદગી કરી છે. યાદીમાં અત્યંત પછાત વર્ગ, દલિત, મુસ્લિમ, ઓબીસી અને સામાન્ય વર્ગના લોકોનો તેમની વસ્તી અનુસાર સમાવેશ થાય છે.

તેમણે કહ્યું કે આ યાદીમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ સામાન્ય રીતે રાજકારણમાં ચૂંટણી લડતા જોવા મળતા નથી. આ યાદીમાં એવા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે જેમણે છેલ્લા અઢી વર્ષમાં સૌથી વધુ મહેનત કરી છે અને જન સૂરજની પ્રવૃત્તિઓમાં યોગદાન આપ્યું છે. કેટલાક લોકો પ્રશ્ન કરી શકે છે કે શું ટિકિટ તેમના પરિવાર કે પદને કારણે આપવામાં આવી હતી, પરંતુ અમારી પ્રાથમિકતા તેમના યોગદાન અને કાર્યક્ષમતા રહી છે.

કિશોરે ટિકિટ ન મેળવનારા ઉમેદવારોને નારાજ ન થવાની પણ અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીમાં કોઈનો પ્રભાવ, પૈસા કે મસલ પાવર નથી અને ભવિષ્યમાં પણ બધા લાયક લોકોને તકો આપવાની પ્રતિબદ્ધતા રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Bihar Election 2025Prashant Kishor Jan Suraj Partyબિહાર ચૂંટણી 2025પ્રશાંત કિશોર

Trending news