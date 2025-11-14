Bihar Election Result 2025: બિહારમાં આ 6 સીટ પર જે પાર્ટી જીતે તેની બની છે સરકાર, 1977થી રહ્યો છે ટ્રેન્ડ, આ વખતે શું થશે?
Bihar Election Result 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આજે પરિણામનો દિવસ છે. 243 સીટો પર મતદાન થયા બાદ આજે મતગણતરી થઈ રહી છે. બિહારની 6 વિધાનસભા સીટ એવી છે જેની સરકાર બનાવવાની પરંપરા જાણે બની ચૂકી છે. આ વખતે જોવાનું રહેશે કે 1977થી ચાલી રહેલો ટ્રેન્ડ યથાવત રહે છે કે પછી પરિવર્તન જોવા મળે છે.
બિહારમાં હાલ મતગણતરી ચાલુ છે. ટ્રેન્ડમાં એનડીએ પ્રચંડ બહુમતી ધરાવતું જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે અમે તમને એવી 6 સીટો વિશે જણાવીશું જ્યાં એક રીતે ટ્રેન્ડ સ્થાપિત થઈ ચૂક્યો છે કે જે પાર્ટી કે ગઠબંધન આ સીટો જીતે તેની રાજ્યમાં સરકાર બનતી હોય છે. 1977ના બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીથી આ સીટો આવા સંકેત આપે છે. જોવાનું એ રહેશે કે આ વખતે આ પરંપરા રહે છે કે પછી નવો ફેરફાર જોવા મળે છે. આ 6 સીટોમાં કેવટી, સકરા, સહરસા, મુંગેર, બરબીઘા અને પિપરા વિધાનસભા સીટો સામેલ છે.
કેવટી વિધાનસભા સીટ
બિહારમાં 243 વિધાનસભા સીટ છે. દરભંગા જિલ્લામાં કેવટી સીટનો ટ્રેક રેકોર્ડ 100 ટકા સરકાર બનાવનારો રહ્યો છે. 2020માં આ સીટ ભાજપના ખાતામાં ગઈ હતી અને જેડીયુના નેતૃત્વમાં નીતિશકુમારની સરકાર બની હતી. અહીં ભાજપના મુરારી મોહન ઝાએ આરજેડીના ફર્ઝ ફાતમીને હરાવ્યા હતા.
સહરસા વિધાનસભા સીટ
મિથુલાંચલના પૂર્વ વિસ્તાર સહરસા વિધાનસભા સીટનું પણ કઈક એવું છે. 2020માં અહીંથી ભાજપના આલોક રંજન ઝા જીત્યા હતા. આ વખતે પણ તેઓ મેદાનમાં છે. જેમના વિરુદ્ધ મહાગઠબંધનના આઈઆઈપીના ઈન્દ્રજીત ગુપ્તા મેદાનમાં છે.
સકરા વિધાનસભા સીટ
એ જ રીતે મુઝફ્ફરપુરની સકરા વિધાનસભા સીટનું નામ પણ સરકાર બનાવનારી સીટ તરીકે લઈ શકાય. આ સીટે ફક્ત 1985માં ટ્રેન્ડ બદલ્યો હતો. ત્યારે ત્યાં લોકદળના શિવનંદન પાસવાન જીત્યા હતા પરંતુ સરકાર કોંગ્રેસની બની હતી. ગત વખતે જેડીયુ જીતી હતી.
મુંગેર વિધાનસભા સીટ
મુંગેર વિધાનસભા સીટમાં ફક્ત એકવાર 1985માં અલગ રિઝલ્ટ આવ્યું હતું. ત્યારે ત્યાં લોકદળના નેતા જીત્યા હતા પરંતુ સરકાર બીજી બની હતી. 2020માં અહીંથી ભાજપના પ્રણયકુમાર યાદવ જીત્યા હતા.
પિપરા વિધાનસભા
પૂર્વ ચંપારણની પિપરા વિધાનસભા સીટ પર સામાન્ય રીતે સત્તાધારી પક્ષને જ જીત મળે છે. પરંતુ 2015માં અહીંથી ભાજપના શ્યામબાબુ પ્રસાદ યાદવ જીત્યા હતા પરંતુ સરકાર મહાગઠબંધનની બની હતી. જો કે બાદમાં નીતિશકુમારે ભાજપ સાથે મળીને સત્તા બનાવી લીધી હતી. આ વખતે પણ યાદવ ત્યાંથી સીટિંગ એમએલએ છે અને સીપીએમના રાજમંગળ પ્રસાદ વિરુદ્ધ મેદાનમાં છે.
બરબીઘા વિધાનસભા
બરબીઘા વિધાનસભા સીટનો પણ સરકાર બનાવનારો ટ્રેન્ડ રહ્યો છે. આ સીટ પર 1977માં જનતા પાર્ટી જીતી હતી. ત્યારબાદ 2000 સુધી કોંગ્રેસ જીતી. 2020માં આ સીટ જેડીયુના ખાતામાં ગઈ હતી.
