બિહારમાં મોટો અપસેટ, લાલુ યાદવના બંને 'લાલ'ની હાલત ખરાબ, તેજસ્વી-તેજ પ્રતાપ બંને પાછળ
Bihar Election Result 2025 Tej pratap Tejashwi Trailing: અત્યાર સુધીમાં જે પણ વલણો આવી રહ્યા છે તેમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ માટે માઠા સમાચાર છે. કારણ કે બંને પુત્રો હાલ પોત પોતાની સીટો પર પાછળ છે. રાધોપુર સીટથી તેજસ્વી યાદવ અને મહુઆ સીટથી તેજ પ્રતાપ યાદવ જીતના ઉંબરે પહોંચે તેવી શક્યતા હાલ તો ઓછી જોવા મળી રહી છે.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ની મત ગણતરી ચાલુ છે અને અત્યાર સુધી આવેલા વલણોમાં એનડીએ પ્રચંડ જીત તરફ આગળ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. એનડીએમાં હવે ભાજપ અને જેડીયુ વચ્ચે જ સૌથી મોટી પાર્ટી કોણ એ મુકાબલો જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે ગત વખતે સૌથી મોટી પાર્ટી રહેલી આરજેડી આ વખતે ત્રીજા નંબરે જતી જોવા મળી છે. અત્યાર સુધીના વલણોમાં આરજેડી અધ્યક્ષ લાલુ યાદવ માટે ખરાબ સમાચાર આવી રહ્યા છે. મહાગઠબંધન તરફથી મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદાર અને લાલુ યાદવના નાના પુત્ર તેજસ્વી યાદવ પોતાની રાઘોપુર સીટ પર સંઘર્ષ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. સાતમાં રાઉન્ડ સુધીમાં તેજસ્વી અહીં ભાજપના ઉમેદવાર સતીષ યાદવથી પાછળ છે. જ્યારે મહુઆ સીટ પર જેજેડીની નિશાન પર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરેલા લાલુ યાદવના મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવ ચોથા નંબરે પહોંચી ગયા છે.
લાલુના બંને લાલ (તેજ પ્રતાપ યાદવ અને તેજસ્વી યાદવ)એ વર્ષ 2015માં પિતા લાલુ યાદવની દેખરેખમાં રાજકારણમાં ડગ માંડ્યા હતા. તેજસ્વી રાઘોપુર જ્યારે તેજ પ્રતાપ મહુઆ સીટ જીતીને વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા.તે વખતે ચૂંટણીમાં જેડીયુ સાથે ગઠબંધન હોવાના કારણે નીતિશકુમારની સરકારમાં મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવને મંત્રી પદ મળ્યું હતું જ્યારે નાના પુત્ર તેજસ્વી યાદવને ડેપ્યુટી સીએમ પદની ખુરશી પર બેસવાની તક મળી હતી. જો કે સરકાર બે વર્ષમાં પડી ગઈ અને બંનેએ વિપક્ષમાં બેસવું પડ્યું. 2020માં તેજસ્વી ફરીથી રાઘોપુરના વિધાયક બન્યા તો તેજ પ્રતાપે હસનપુરથી જીત મેળવી હતી. વિધાનસભાના આ કાર્યકાળમાં પણ બંને ભાઈઓને નીતિશકુમારની કૃપાથી સત્તા સુખ મળ્યું હતું. જો કે આ વખતે પણ સરકારમાં વધુ સમય ભાગીદારી રહી નહીં.
આ ચૂંટણી પહેલા લાલુ પ્રસાદના ઘરમાં મોટું ઘમાસાણ જોવા મળ્યું હતું. તેજ પ્રતાપને તેમના પ્રેમ પ્રસંગને લઈને પાર્ટી અને પરિવારમાંથી બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે તેઓ પોતાની પાર્ટી બનાવીને ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. પાર્ટી પરિવારમાંથી બહાર કાઢવામાં આવતા તેજ પ્રતાપે તેના માટે તેજસ્વી યાદવના નીકટના નેતા સંજય યાદવને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. જ્યારે પોતાની પાર્ટી બનાવીને તેજસ્વીના રસ્તામાં રોડા પણ અટકાવવાનું કામ કરતા હતા. જો કે પરિણામમાં કોઈ ખાસ સફળતા મળતી જોવા મળી રહી નથી. પરંતુ જનતામાં એક ખોટો મેસેજ ગયો હતો અને તેનું નુકસાન બંને ભાઈઓએ ઉઠાવવું પડ્યું છે.
