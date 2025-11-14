Bihar Election Result 2025: લાઈવ શોથી કરોડો કમાણી કરનાર મૈથિલી ઠાકુરને બિહાર વિધાનસભામાં કેટલો મળશે પગાર?

Prev
Bihar Election Result 2025: આ વખતે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અલીનગર સીટ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. 243 સીટ માટે આવી રહેલા વલણો વચ્ચે અલીનગર વિધાનસભા સીટ ચર્ચામાં છે. દરભંગા જિલ્લામાં સ્થિત આ સીટ માત્ર રાજકીય ટક્કરને કારણે જ નહીં, પરંતુ સ્ટાર ઉમેદવારને કારણે પણ ચર્ચામાં છે.

Bihar Election Result 2025: બિહાર ચૂંટણીમાં મત ગણતરી દરમિયાન સૌથી વધુ ચર્ચા લોક ગાયિકામાંથી નેતા બનેલી મૈથિલી ઠાકુરની થઈ રહી છે. મૈથિલી ઠાકુરના અલીનગર સીટને લઈને રોમાંચ પણ ચરમસીમાએ છે. આ સીટ પર તેમનો વિજય લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ છે કે, મૈથિલી ઠાકુર ધારાસભ્ય બનીને કેટલી કમાણી કરશે? શું સ્ટેજ શોમાંથી તેમની કમાણી ધારાસભ્યના પગાર કરતાં વધુ હશે? ચાલો જાણીએ કે લોક ગાયિકા કેટલી કમાણી કરશે?

ચર્ચામાં અલીનગર વિધાનસભા સીટ
આ વખતે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અલીનગર સીટ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. 243 સીટ માટે આવી રહેલા વલણો વચ્ચે અલીનગર વિધાનસભા સીટ ચર્ચામાં છે. દરભંગા જિલ્લામાં સ્થિત આ સીટ માત્ર રાજકીય ટક્કરને કારણે જ નહીં, પરંતુ સ્ટાર ઉમેદવારને કારણે પણ ચર્ચામાં છે. ભાજપ દ્વારા લોકપ્રિય લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુરને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી છે. બીજી તરફ આ સીટ પર મૈથિલી ઠાકુરની સામે આરજેડીના અનુભવી નેતા વિનોદ મિશ્રા મેદાનમાં છે.

NDA મજબૂત સ્થિતિમાં  
શરૂઆતના મત ગણતરીના વલણો દર્શાવે છે કે, ભાજપ લગભગ 130 બેઠકો પર આગળ છે. NDA પણ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય તેવું લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં આ પ્રશ્ન ખૂબ જ ખાસ છે કે, શું મૈથિલી ઠાકુર અલીનગર બેઠક જીતશે? જો અલીનગરના લોકો તેમને જીતાડીને વિધાનસભામાં મોકલે છે તો શું તેઓ ગાયનથી વધુ કમાણી કરશે કે પછી ધારાસભ્ય બનીને વધુ કમાણી કરશે?

ગાયનથી કેટલી કરે છે કમાણી?
મૈથિલી ઠાકુર વિશે ઘણા મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ દર મહિને 12 થી 15 લાઈવ શો કરે છે. આ લાઈવ શો માટે તેમની ફી 5 લાખથી 7 લાખ રૂપિયા હોય છે. આનો અર્થ એ થાય કે તેમની સરેરાશ માસિક આવક 60 લાખથી 70 લાખ થાય છે. તેમની વાર્ષિક આવક લગભગ 8 કરોડ થાય છે.

ધારાસભ્ય બનવાથી શું મળશે?
બિહાર વિધાનસભામાં એક ધારાસભ્યનો બેઝિક પગાર 50,000 રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત તેમને વિવિધ ભથ્થાં મળે છે. આ ભથ્થાંમાં પ્રાદેશિક ભથ્થું 55,000 રૂપિયા, દૈનિક સભા ભથ્થું 3,000 રૂપિયા ,PA ભથ્થું 40,000 રૂપિયા અને સ્ટેશનરી ભથ્થું 15,000 રૂપિયા સામેલ છે. આ બધા ભથ્થાને મળીને દર મહિને ધારાસભ્યની કમાઈ 1.43 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ ઉપરાંત તેમને ધારાસભ્ય પદ સાથે આવતા વિવિધ લાભો અને વિશેષાધિકારો મળે છે.

બિહાર વિધાનસભાના સભ્યને દર વર્ષે 4 લાખ રૂપિયા સુધીના રેલ અને હવાઈ મુસાફરીના કૂપન, 25 લાખ રૂપિયા સુધીની વ્હીકલ લોન, પૂર્વ ધારાસભ્યો માટે 45,000નું માસિક પેન્શન, હોસ્પિટાલિટી એલાઉન્સ 29,000 રૂપિયા, સિક્યોરિટી, સરકારી આવાસ અને સબસિડીવાળું પાણી અને વીજળી સહિતની સુવિધા મળે છે. ધારાસભ્ય બનીને કે ગાયન કરીને વધુ કમાણી કરશો? તમને કદાચ આ પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો હશે. મૈથિલી ઠાકુરની ગાયનમાંથી થતી કમાણી ધારાસભ્યના પગાર કરતાં અનેક ગણી વધારે છે. જો કે, જીતને વિધાનસભામાં પહોંચવું ઘણી રીતે ફાયદાકારક છે.

