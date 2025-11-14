Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

NDAમાં જીતની ખુશી વચ્ચે હવે આ વાતની ચિંતા! દિલ પર પથ્થર રાખી નીતિશે લેવો પડશે નિર્ણય?

Bihar Politics: બિહાર ચૂંટણીમાં NDAનો વિજય નિશ્ચિત લાગે છે, પરંતુ ચિરાગ પાસવાનના ઉદયથી નીતિશ કુમાર માટે કેબિનેટ ભાગીદારી અંગે પડકાર વધી ગયો છે. બંને નેતાઓ વચ્ચેના સંબંધો પહેલાથી જ તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:43 PM IST

Bihar Election Result: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પરિણામે રાષ્ટ્રીય જનતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA) ને મોટી રાહત આપી છે. ગઠબંધનની શાનદાર જીત સાથે જશ્નનો માહોલ બની ગયો છે. તો હવે એક નવો રાજકીય પડકાર પણ સામે ઉભો છે. આ પડકાર કોઈ અન્યથી નહીં, પરંતુ લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) ના પ્રમુખ અને કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાન સાથે જોડાયેલો છે, તેના પ્રદર્શને આ ચૂંટણીમાં બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

હવે મોટો સવાલ છે કે શું ચિરાગ પાસવાનને બિહાર સરકારમાં જગ્યા આપવામાં આવશે. શું એનડીએ નવી શક્તિ-સંતુલન વ્યવસ્થા તૈયાર કરશે. આવનારા દિવસોમાં આ સવાલના જવાબ નક્કી કરશે કે બિહારની રાજનીતિ કઈ દિશામાં આગળ વધે છે.

શું નીતિશ કુમારની આગેવાનીવાળી સરકારમાં ચિરાગને મળશે મંત્રી પદ?
ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીને એનડીએમાં 29 સીટો મળી હતી, પરંતુ એક સીટ પર તેના ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ્દ થયા બાદ મુકાબલો 28 સીટો પર રહી ગયો હતો. આ 28માંથી 21 સીટો પર ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી આગળ છે, જે તે વાતનો સંકેત છે કે બિહારમાં તેની રાજકીય સ્વીકાર્યતા વધી રહી છે. આ પ્રદર્શન તેને એનડીએની અંદર એક મજબૂત નેતાના રૂપમાં સ્થાપિત કરે છે.

બિહારના રાજકારણમાં ચિરાગ પાસવાન આગળનું પગલું ભરશે કે કેમ તે અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. શું તેઓ નીતિશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારમાં મંત્રી પદ મેળવી શકશે? આ મુદ્દા પર ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.

નીતિશ અને ચિરાગ પાસવાનના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ નથી
અહેવાલો અનુસાર, જાહેર પ્લેટફોર્મ અને સોશિયલ મીડિયા પર નીતિશ કુમાર અને ચિરાગ પાસવાનની છબીઓ ઘણીવાર સહકાર અને સૌહાર્દ દર્શાવે છે, પરંતુ જમીન પર પરિસ્થિતિ અલગ માનવામાં આવે છે. બંને નેતાઓ વચ્ચે ઘણા મુદ્દાઓ પર મતભેદ રહ્યા છે, અને તેમના સંબંધો એટલા સરળ નથી જેટલા દેખાય છે.

ચિરાગ અને નીતિશ વચ્ચે જૂની છે ટકરાવની સ્થિતિ
નીતિશ કુમાર અને ચિરાગ પાસવાન વચ્ચે ટકરાવની સ્થિતિ જૂની છે. ચિરાગે આ પહેલાં ઘણીવાર નીતિશ સરકારની નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, જ્યારે નીતિશ કુમાર પણ ચિરાગની મહત્વકાંક્ષાને લઈને સતર્ક રહે છે. આ કારણ છે કે એનડીએની જીત બાદ બંને વચ્ચે તાલમેલ મોટો મુદ્દો બની શકે છે.

પરંતુ ચૂંટણીમાં  LJP(R) ના શાનદાર પ્રદર્શનને જોતા ચિરાગ પાસવાનને નજરઅંદાજ કરવા એનડીએ અને ખાસ કરી જેડીયુ માટે સરળ રહેશે નહીં. નીતિશ કુમારે હવે સત્તા સંતુલન અને રાજનીતિક સંદેશ બંનેને ધ્યાનમાં રાખી મોટો નિર્ણય લેવો પડશે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

Bihar Election 2025Bihar Election Result 2025

