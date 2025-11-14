'સુશાસનની જીત, સામાજિક ન્યાયની જીત', બિહારમાં NDAની પ્રચંડ લહેર બાદ PM મોદીની પ્રતિક્રિયા
Bihar Election Results: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મત ગણતરી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીના વલણો દર્શાવે છે કે NDA 200 ને પાર કરી રહ્યું છે. દરમિયાન, લાલુ યાદવના RJD માટે વલણો નિરાશાજનક સાબિત થઈ રહ્યા છે. બિહારમાં એનડીએની જીત બાદ પીએમ મોદીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ બિહાર ચૂંટણીમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે આ વિકાસ અને સુશાસનની જીત થઈ છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બે તબક્કાના મતદાન બાદ આજે ચૂંટણી પરિણામ જાહેર થયું છે. જેમાં એનડીએને 200થી વધુ સીટો મળી રહી છે. ભાજપ બિહારમાં સૌથી મોટો પક્ષ બની ગયો છે. ભાજપને 92 સીટો પર જીત મળી રહી છે. બિહારમાં શાનદાર જીત બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉત્સાહિત છે.
सुशासन की जीत हुई है।
विकास की जीत हुई है।
जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है।
सामाजिक न्याय की जीत हुई है।
बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025
પીએમ મોદીએ એનડીએના સાથી દળોને શુભેચ્છા આપી. તેમણે કહ્યુ 'એનડીએના રાજ્યોએ ચારેતરફ વિકાસ કર્યો છે. લોકોએ અમારા ટ્રેક રેકોર્ડ અને રાજ્યને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાના અમારા વિઝનને જોઈને ભારે બહુમત આપ્યો છે. હું મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને એનડીએ પરિવારના અમારા સહયોગી ચિરાગ પાસવાન, જીતન રામ માંઝી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહાને આ શાનદાર જીત માટે હાર્દિક શુભેચ્છા આપું છું.'
પીએમ મોદી અનુસાર જનતાએ વિકાસના એજન્ડાને ધ્યાનમાં રાખી મતદાન કર્યું. તેમણે કહ્યું- હું એનડીએના પ્રત્યેક કાર્યકર્તાનો આભાર વ્યક્ત કરુ છું, જેણે અથાગ પરિશ્રમ કર્યો છે. તેમણે જનતાની વચ્ચે જઈ અમારા વિકાસના એજન્ડાને સામે રાખ્યો અને વિપક્ષના દરેક જૂઠનો મજબૂતીથી જવાબ આપ્યો. હું દિલથી તેમની પ્રશંસા કરુ છું.
પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે બિહારની જનતાએ અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં વધુ સારૂ કામ કરવાનો ભરોસો આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું- આવનાર સમયમાં અમે બિહારના વિકાસ, અહીંના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રાજ્યની સંસ્કૃતિને નવી ઓળખ આપવા માટે આગળ વધી કામ કરીશું. અમે તે ખાતરી કરીશું કે યુવા શક્તિ અને નારી શક્તિને સમૃદ્ધ જીવન માટે ભરપૂર તક મળે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે