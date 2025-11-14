શું વિપક્ષના નેતા પણ નહીં બની શકે તેજસ્વી? ખતરાના નિશાન પર RJD; પોતાની સીટ પણ બચાવવી મુશ્કેલ
Bihar Election Result 2025: આરજેડી તેના ઇતિહાસમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવા તરફ જઈ રહી છે. 2010માં RJD ફક્ત 22 સીટ જીતી હતી અને વિપક્ષના નેતાનું પદ મળ્યું ન હતું. 2025માં પણ બિહારમાં આવી જ રાજકીય પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
Bihar Election Result 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 રાષ્ટ્રીય જનતા દળ માટે એક દુઃખદ સપનું સાબિત થઈ રહી છે. આ ચૂંટણી RJDના સૌથી ખરાબ પ્રદર્શનમાંથી એક સાબિત થવા તરફ જઈ રહી છે. રાષ્ટ્રીય જનતા દળ આ ચૂંટણીમાં માત્ર નિષ્ફળ નથી ગયું, પરંતુ તેજસ્વી યાદવને પણ પોતાની સીટ જાળવી રાખવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.
બિહારના મુખ્યમંત્રી બનવાનું સપનું જોનારા તેજસ્વી યાદવ માટે હવે વિપક્ષના નેતાનું પદ મેળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તાજેતરના વલણો દર્શાવે છે કે, RJD ફક્ત 25 થી 26 સીટ પર આગળ છે. જો કે, બિહારમાં વિપક્ષના નેતા બનવા માટે ઓછામાં ઓછા 25 ધારાસભ્યોની જરૂર હોય છે. બિહાર વિધાનસભામાં 243 સભ્યો છે. પરિણામે, તેજસ્વી યાદવના RJDને વિપક્ષના નેતાનું પદ મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછી 25 સીટ જીતવાની જરૂર પડશે. જો કે, RJD હાલમાં ફક્ત 26 સીટની લીડ ધરાવે છે. આ RJDના વિપક્ષના નેતાનું પદ મેળવવાની શક્યતાઓ માટે એક ખતરો છે. જો RJD આ આંકડાથી નીચે આવે છે, તો પાર્ટી પોતાના દમ પર આ પદ મેળવી શકશે નહીં.
આ 2020માં RJDએ જીતેલી 75 સીટની અડધાથી પણ ઓછી છે. જો RJD કોઈક રીતે 25 બેઠકો મેળવવામાં સફળ થાય તો પણ તેની સીટની સંખ્યા પર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. 16મા રાઉન્ડ પછી રાઘોપુર સીટ પર તેજસ્વી યાદવ 9,000થી વધુ મતોથી પાછળ હતા. ભાજપના ઉમેદવાર સતીશ કુમાર અહીં આગળ છે.
જો કે, હજુ મહાગઠબંધન 34 સીટ પર આગળ જોવા મળી રહી છે, જેમાં કોંગ્રેસની 5 અને સીપીઆઈ(એમએલ)ની 1 સીટ સામેલ છે.
2010માં મળી હતી ફક્ત 22 સીટ
2010માં પણ RJDનો બિહારમાં કારમો પરાજય થયો હતો. આ ચૂંટણીમાં RJDએ 168 સીટ પર ચૂંટણી લડી હતી અને ફક્ત 22 સીટ જીતી હતી. આનાથી RJD વિપક્ષના નેતા પદથી વંચિત રહી ગઈ.
RJDના ઘણા દિગ્ગજો પણ પાછળ
RJD નેતા અને અભિનેતા ખેસારી યાદવ પણ તેમની સીટ પર પાછળ જોવા મળી રહ્યા છે. અહીં ખેસારી યાદવ 7મા રાઉન્ડ પછી લગભગ 2600 મતોથી પાછળ છે.
RJDના અન્ય એક અગ્રણી નેતા ઓસામા શાહાબ ચૂંટણી જીતી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. 14મા રાઉન્ડ પછી તેઓ 18725 મતોથી આગળ છે.
