બિહારમાં મતદાને વધારી નીતિશ કુમારની ચિંતા! વધુ મતદાનથી બદલાઈ જશે સરકાર, જાણો શું કહે છે આંકડા
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે. આ વખતે બિહારના મતદારોએ મતદાનના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.
Bihar Election: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનો પ્રથમ તબક્કો ઐતિહાસિક બની ગયો. ગુરૂવાર (6 નવેમ્બર) એ 18 જિલ્લાની 121 સીટો પર મતદાનમાં 64.66 ટકા લોકોએ મતદાન કર્યું. જો મત ટકાવારીની વાત કરીએ તો તે પાછલી ચૂંટણી કરતા આશરે 8 ટકા વધુ રહ્યું છે, પરંતુ આ આંકડા મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની ચિંતા વધારનારા છે. જો અત્યાર સુધીની પેટર્ન જોવામાં આવે તો જ્યારે-જ્યારે મતદાનમાં પાંચ ટકાથી વધુ વધારો થયો, ત્યારે સત્તા પરિવર્તન થયું છે.
બિહારમાં આ વખતની ચૂંટણી અદ્ભુત માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે સૌથી વધુ મતદાન થયું છે. વર્ષ 2020ની વાત કરીએ તો પ્રથમ તબક્કામાં 56.1 ટકા મતદાન થયું હતું, પરંતુ તે સમયે પ્રથમ ફેઝમાં 71 સીટો માટે મતદાન થયું હતું, જ્યારે આ વખતે 121 સીટો પર મતદાન થયું છે.
મતદાન વધતા બદલાઈ ગઈ સરકાર
ચૂંટણી પંચના આંકડા પ્રમાણે આ વખતે બિહાર ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 64.66 ટકા મતદાન તયું. સૌથી મહત્વની વાત છે કે મતદાન ટકાવારીની સીધી અસર ચૂંટણી પરિણામ પર પડે છે. જો પેટર્નને જુઓ તો જ્યારે-જ્યારે પાંચ ટકા વધુ મતદાન થયું, ત્યારે-ત્યારે સરકાર બદલાઈ ગઈ છે.
જ્યારે કોંગ્રેસના હાથમાંથી સત્તા જતી રહી
1962માં મતદાન 44.5 ટકા હતું, પરંતુ 1967માં તે 51.5 ટકા થયું. મતોમાં આ 7 ટકાના વધારાને કારણે કોંગ્રેસ સત્તા ગુમાવી. બિહારમાં આ પહેલી વાર બિન-કોંગ્રેસી સરકાર રચાઈ. તેવી જ રીતે, 1980માં મતદાન 57.3 ટકા હતું, જ્યારે 1977માં 50.5 ટકા હતું. આ ચૂંટણીઓ વચ્ચે 6.8 ટકાનો તફાવત હોવા છતાં, સરકાર બદલાઈ ગઈ. જનતા પાર્ટીનો પરાજય થયો અને કોંગ્રેસ સત્તામાં પાછી આવી.
બિહારમાં ક્યારે કેટલા ટકા થયું મતદાન
જો 1951-52 ની વાત કરીએ તો 42.6 ટકા મતદાન થયું હતું. ત્યારબાદ 1957મા 43.24, 1962મા 44.47 અને 1967મા 51.51 ટકા મતદાન થયું હતું. 1969માં 52.79 ટકા અને 1972માં 52.79 ટકા મતદાન થયું હતું. તેવી જ રીતે, 2020ની ચૂંટણીમાં 57.29 ટકા, 2015માં 56.91 ટકા અને 2010માં 52.73 ટકા મતદાન થયું હતું.
