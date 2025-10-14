Prev
બિહાર ચૂંટણમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બહેન અજમાવશે કિસ્મત, આ પાર્ટમાંથી લડશે ચૂંટણી; ભાઈને યાદ કરતા થઈ ભાવુક

Bihar Elections 2025: બિહારની ચૂંટણને હવે માત્ર થોડા દિવસો બચ્યા છે. બધા રાજકીય પક્ષો જોરશોરથી તૈયારીમાં લાગી ગયા છે અને ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન હવે સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બહેનનું નામ સામે આવ્યું છે, તે પણ ચૂંટણી લડવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:45 PM IST

Bihar Elections 2025: બિહારની ચૂંટણીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થયા પછી રાજકીય પક્ષો જોરશોરથી ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. ઉમેદવારો પણ મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે અને જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહ્યા છે. દિવંગત અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતની પિતરાઈ બહેન દિવ્યા ગૌતમ પણ ચૂંટણીમાં ચર્ચામાં છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી-લેનિનવાદી) લિબરેશનના ઉમેદવાર તરીકે તેમની પસંદગી કરવામાં આવી છે. દિવ્યા દિઘા વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે અને બુધવારે પોતાનું નામાંકન દાખલ કરશે.

કોણ છે દિવ્યા ગૌતમ?
દિવ્યા ગૌતમ પટણા યુનિવર્સિટીની પૂર્વ વિદ્યાર્થિની છે, જ્યાં તેમણે માસ કોમ્યુનિકેશનનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમણે લગભગ અઢી વર્ષ સુધી પટણા મહિલા કોલેજમાં સહાયક પ્રોફેસર તરીકે પણ કામ કર્યું છે. કોલેજના દિવસોથી જ તેઓ રાજકારણમાં સક્રિય છે અને CPI (ML)ની વિદ્યાર્થી પાંખ ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA)ના અગ્રણી સભ્ય હતી. વર્ષ 2012માં દિવ્યાએ AISAના અધ્યક્ષ પદના ઉમેદવાર તરીકે પટણા યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયનની ચૂંટણીમાં ભાગ લીધો હતો અને બીજા સ્થાને રહી હતી. 

બાદમાં તેમણે 64મી બિહાર પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (BPSC)ની પરીક્ષા પાસ કરી અને તેમને બિહાર સરકારમાં સપ્લાય ઇન્સ્પેક્ટરનું પદ ઓફર કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, તેમણે સરકારી સેવા છોડી દીધી અને સામાજિક કાર્ય અને સંશોધન કરવાનું પસંદ કર્યું. તેઓ હાલમાં જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF) અને PhD સ્કોલર છે.

બિહારના રાજકારણમાં CPI (ML) લિબરેશનની ભૂમિકા
CPI (ML) લિબરેશન બિહારમાં "મહાગઠબંધન"નો ભાગ છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) અને કોંગ્રેસ પણ શામેલ છે. જો કે, ગઠબંધને હજુ સુધી સીટ-શેરિંગ ફોર્મ્યુલા જાહેર કરી નથી, પરંતુ નાના સહયોગી પશ્રો જેમ કે, CPI (ML) લિબરેશને એવા મતવિસ્તારોમાંથી ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જ્યાં તેઓ ચૂંટણી લડવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. 

તેવી જ રીતે, અન્ય વામપંથી સહયોગી, ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) અથવા CPIએ તેના બે ધારાસભ્યો અજય કુમાર અને સત્યેન્દ્ર યાદવને અનુક્રમે 14 અને 18 ઓક્ટોબરે ઉમેદવારી નોંધાવવાનું નક્કી કર્યું છે. NDTને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં દિવ્યાએ તેના ભાઈને યાદ કરતાં કહ્યું કે, તે તેને મિસ કરે છે અને તે તેના માટે પ્રેરણા છે. આ કહેતા સમયે તેઓ ભાવુક થઈ ગઈ અને આંખમાં આંસુ આવી ગયા.

NDAએ બેઠક વહેંચણી ફોર્મ્યુલાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું
સત્તાધારી નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA)એ બિહાર ચૂંટણી માટે બેઠક વહેંચણી ફોર્મ્યુલાને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે. ભાજપ 243 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની પાર્ટી JDUએ પ્રમાણસર હિસ્સો સ્વીકારી લીધો છે અને તેમણે અગાઉની મુખ્ય માંગણી પાછી ખેંચી લીધી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાનની લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) ને 29 બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય લોક મોરચા (ઉપેન્દ્ર કુશવાહા) અને હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (જીતન રામ માંઝી) ને 6-6 બેઠકો મળી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Bihar elections 2025Sushant Singh Rajput cousinWho is Divya Gautamબિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીકોણ છે દિવ્યા ગૌતમ?

