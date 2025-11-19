Bihar govt formation: નીતિશકુમારે સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો, 10મી વાર લેશે CM પદના શપથ
Bihar New Government: બિહારમાં એકવાર ફરીથી નીતિશકુમારની સરકાર.....નીતિશકુમાર એનડીએ વિધાયક દળના નેતા તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા અને ત્યારબાદ તેમણે રાજ ભવન જઈને રાજીનામું ધરી, નવી સરકાર બનાવવા માટે દાવો રજૂ કર્યો.
બિહારમાં બુધવારે એનડીએના વિધાયક દળની બેઠકમાં નીતિશકુમારને વિધાયક દળના નેતા તરીકે પસંદ કરાયા છે. સમ્રાટ ચૌધરીએ વિધાયક દળના નેતા તરીકે નીતિશકુમારના નામનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. જેને સર્વસંમતિથી મંજૂર કરી લેવાયો. ત્યારબાદ નીતિશકુમાર રાજભવન પહોંચ્યા અને સરકાર બનાવવા માટે દાવો રજૂ કર્યો.
આવતી કાલે શપથગ્રહણ સમારોહ
મળતી માહિતી મુજબ આવતી કાલે સવારે 11.30 કલાકે શપથગ્રહણ સમારોહ થશે. જ્યાં 10મીવાર બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે નીતિશકુમાર શપથ લેશે.
નીતિશકુમારે સોંપ્યું રાજીનામું
આ પહેલા નીતિશકુમારે રાજ્યપાલને મળીને પોતાનું રાજીનામું સોંપી દીધુ. એનડીએના સાથી પક્ષોના નેતાઓએ નવી સરકાર બનાવવા માટે નીતિશકુમારને સમર્થન આપતો પત્ર ગવર્નર આરિફ મોહમ્મદ ખાનને સોંપી દીધો છે. નીતિશકુમાર સાથે સમ્રાટ ચૌધરી, વિજય સિન્હા અને ચિરાગ પાસવાન સહિત એનડીએના અનેક મોટા નેતાઓ રાજભવન પહોંચ્યા.
સંભવિત મંત્રીઓના નામ
સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી મુજબ બિહારની નવી સરકારમાં ભાજપના 15 નેતા મંત્રી બની શકે છે જ્યારે જેડીયુના 14 નેતા મંત્રી, એલજેપી(આર)માંથી 2 મંત્રી, HAM માંથી 1 મંત્રી, RLM માંથી 1 નેતા મંત્રી બની શકે છે.
ભાજપના 15 સંભવિત મંત્રી
સમ્રાટ ચૌધરી, વિજય સિન્હા, પ્રેમકુમાર, રામકૃપાલ યાદવ, મંગળ પાંડે, કૃષ્ણા કુમાર ઋષિ, સંગીતાકુમારી, અરુણ શંકર પ્રસાદ, મિથિલેશ તિવારી, નીતિન નવીન, વિરેન્દ્રકુમાર, રમા નિષાદ, મનોજ શર્મા, કૃષ્ણકુમાર મંટુ, સંજીવ ચૌરસિયા.
જેડીયુના 14 સંભવિત મંત્રી
ઉમેશ સિંહ કુશવાહા, બિજેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવ, શ્રવણકુમાર, લેસી સિંહ, શીલા મંડલ, મદન સહની, રત્નેશ સદા, મોહમ્મદ જામા ખાન, જયંત રાજ, અશોક ચૌધરી, રાહુલકુમાર સિંહ, સુધાંશુ શેખર, કલાધર પ્રસાદ મંડલ, પન્નાલાલ સિંહ પટેલ
આ ઉપરાંત LJPR ના કોટાથી બે મંત્રી જેમાં રાજુ તિવારી, સંજય પાસવાન, HAMમાંથી સંતોષ સુમન, RLM માંથી સ્નેહલતા કુશવાહાને મંત્રીપદ મળી શકે છે.
