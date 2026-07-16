પ્રેમ, કાવતરું અને ચાલતી ટ્રેનમાં શૂટઆઉટ: બિહારના ચર્ચિત 'MVI સ્મિતા મર્ડર કેસ' તમને ચકરાવે ચડાવશે

બિહારમાંથી એક એવી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે જેણે પવિત્ર સંબંધોને લોહીથી શર્મસાર કરી દીધા છે. વર્ષ 2017માં એક જ સરકારી ઓફિસમાં સાથે નોકરી શરૂ કરનાર ત્રણ લોકોની મિત્રતા નવ વર્ષ બાદ એક સનસનાટીભર્યા હત્યાકાંડમાં પરિણમી છે.
સુપૌલમાં મોટર વ્હીકલ ઇન્સ્પેક્ટર (MVI) તરીકે ફરજ બજાવતી પત્નીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને તેના જ પતિની ચાલતી ટ્રેનમાં ગોળી મારીને હત્યા કરાવી દીધી. આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસમાં કટિહાર રેલવે પોલીસે પત્ની, તેના પ્રેમી અને શૂટર સહિત 3 લોકોની ધરપકડ કરી લીધી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
જમુઈમાં વીજળી વિભાગમાં ગ્રેડ-1 ટેકનિશિયન તરીકે ફરજ બજાવતા દેવ કુમાર ગુંજન ગત 11 જૂન 2026ના રોજ તેમની પત્ની સ્મિતા કુમારીને મળવા સુપૌલ જઈ રહ્યા હતા. જ્યારે તેમની ટ્રેન બદલાઘાટ સ્ટેશન પાસે પહોંચી ત્યારે ચાલતી ટ્રેનમાં જ તેમના પર તાબડતોબ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દેવ કુમારે દમ તોડી દીધો હતો.
એક જ ઓફિસની લવ સ્ટોરી જે બની કાળ
પોલીસ તપાસમાં જે વિગતો સામે આવી છે તે ફિલ્મી પટકથા જેવી છે વર્ષ 2017માં દેવ કુમાર ગુંજન, સ્મિતા કુમારી અને અજીત કુમાર ત્રણેયે એક સાથે વીજ વિભાગમાં નોકરી શરૂ કરી હતી. વર્ષ 2018માં દેવ કુમાર અને સ્મિતા વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો અને બંનેએ લગ્ન કરી લીધા. તેમને એક દીકરી પણ છે. વર્ષ 2023માં સ્મિતાની પસંદગી મોટર વ્હીકલ ઇન્સ્પેક્ટર (MVI) તરીકે થઈ અને તેનું પોસ્ટિંગ સુપૌલ થયું. આ દરમિયાન સ્મિતા અને તેના જૂના સાથીદાર અજીત વચ્ચે ફરીથી પ્રેમ સંબંધ શરૂ થયો હતો. સ્મિતા અને અજીતના આડા સંબંધો વચ્ચે પતિ દેવ કુમાર અડચણરૂપ બની રહ્યો હતો, જેથી તેને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે ઘાતક કાવતરું ઘડાયું. શૂટરે ઘણા દિવસો સુધી દેવ કુમારની દિનચર્યા પર નજર રાખી. તે ક્યારે નોકરી પર જાય છે, ક્યારે પાછા ફરે છે અને કઈ ટ્રેનમાં પત્નીને મળવા જાય છે, તેની એક-એક મિનિટની વિગતો મેળવી લીધી હતી.
₹4 લાખની સોપારી અને શાર્પ શૂટર
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પત્ની સ્મિતા અને તેના પ્રેમી અજીતે દેવ કુમારને ખતમ કરવા માટે જહાનાબાદના શૂટર રાજુ કુમાર ઉર્ફે ધીરજને 4 લાખ રૂપિયાની સોપારી આપી હતી. કોઈ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પકડાઈ ન જાય તે માટે પેમેન્ટ કેશ આપવામાં આવ્યું હતું. શૂટરે ઘણા દિવસો સુધી દેવ કુમારની રેકી કરી અને છેવટે 11 જૂને ટ્રેનમાં મોકો જોઈને તેને ગોળી મારી દીધી.
પત્નીએ રચેલી 'લૂંટની વાર્તા'નો મોબાઈલે ફોડ્યો ભાંડો!
હત્યાના કાવતરાને અંજામ આપ્યા બાદ પત્ની સ્મિતાએ પોલીસ સમક્ષ ભારે નાટક કર્યું હતું. તેણે પોલીસને જણાવ્યું કે ટ્રેનમાં લૂંટારુઓએ લૂંટના વિરોધમાં તેના પતિને ગોળી મારી દીધી છે. શરૂઆતમાં કેસ લૂંટફાટનો લાગતો હતો, પરંતુ રેલવે પોલીસની વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) અને STF એ જ્યારે પત્ની અને શંકાસ્પદ લોકોના મોબાઈલ કોલ ડિટેઈલ રેકોર્ડ (CDR), લોકેશન અને ડિજિટલ પુરાવા તપાસ્યા, ત્યારે આખો ગુનો ઉઘાડો પડી ગયો. હાલ પોલીસે કાવતરાખોર પત્ની સ્મિતા કુમારી, પ્રેમી અજીત કુમાર અને શૂટર રાજુ કુમારની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા છે.
૧૧ જૂન ૨૦૨૬: ચાલતી ટ્રેનમાં શૂટઆઉટ
૧૧ જૂનની સવારે દેવ કુમાર ગુંજન પોતાની પત્ની સ્મિતાને મળવા માટે જમુઈથી નીકળ્યા હતા. તેઓ માનસીથી સુપૌલ જતી 'જનસાધારણ એક્સપ્રેસ' ટ્રેનમાં સવાર હતા. ટ્રેન જ્યારે માનસી રેલવે સ્ટેશનથી આગળ વધીને બદલાઘાટ સ્ટેશન પાસે પહોંચી, ત્યારે ટ્રેનમાં પહેલાથી જ ઘાત લગાવીને બેઠેલા શૂટર રાજુ કુમારે ચાલતી ટ્રેનમાં દેવ કુમાર ગુંજન પર તાબડતોબ ફાયરિંગ કરી દીધું. ટ્રેનમાં ભારે નાસભાગ મચી ગઈ. લોહીલુહાણ હાલતમાં દેવ કુમારને હોસ્પિટલ ખસેડાયા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું.
પત્નીનું નાટક અને 'લૂંટફાટ'ની ખોટી વાર્તા
પતિના મોતના સમાચાર મળતા જ આરોપી પત્ની સ્મિતા કુમારીએ ભારે આક્રંદ કરવાનું શરૂ કર્યું જેથી કોઈને તેના પર શંકા ન જાય. તેણે પોલીસ સમક્ષ નિવેદન આપ્યું કે: મારા પતિ ટ્રેનમાં લૂંટારુઓનો ભોગ બન્યા છે. બદમાશો લૂંટ ચલાવી રહ્યા હતા અને મારા પતિએ તેનો પ્રતિકાર કર્યો એટલે બદમાશોએ તેમને ગોળી મારી દીધી. શરૂઆતમાં પોલીસે આ કેસને સામાન્ય ટ્રેન લૂંટ અને હત્યા સમજીને તપાસ શરૂ કરી. પરંતુ રેલવે પોલીસને અમુક પ્રશ્નો મૂંઝવી રહ્યા હતા, જેમ કે લૂંટારુઓએ માત્ર દેવ કુમારને જ કેમ નિશાન બનાવ્યા અને અન્ય મુસાફરો પાસેથી લૂંટ કેમ ન કરી?
સ્માર્ટ પોલીસિંગ: મોબાઈલ અને લોકેશને ખોલ્યો રાઝ
આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસની ગંભીરતા જોઈને કટિહાર રેલવે એસપી હરિશંકર કુમારના માર્ગદર્શન હેઠળ SIT (ખાસ તપાસ ટીમ) અને STFની સંયુક્ત ટીમ બનાવવામાં આવી. પોલીસે જ્યારે વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ શરૂ કરી ત્યારે આખો કેસ પલટાઈ ગયો. પત્ની સ્મિતા કુમારી અને તેના જૂના સાથીદાર અજીત કુમારના મોબાઈલ લોકેશન અને કોલ રેકોર્ડ્સ ચેક કરવામાં આવ્યા. બંને વચ્ચે કલાકો સુધી વાતચીત થતી હોવાનું સામે આવ્યું. જે દિવસે હત્યા થઈ તે દિવસે અને તેની આગળ-પાછળના દિવસોમાં શૂટર રાજુ કુમાર, અજીત અને સ્મિતાના લોકેશનની કડીઓ એકબીજા સાથે જોડાઈ ગઈ અને આખરે આ ભેદ ઉકેલાઈ ગયો.