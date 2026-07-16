Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /પ્રેમ, કાવતરું અને ચાલતી ટ્રેનમાં શૂટઆઉટ: બિહારના ચર્ચિત MVI સ્મિતા મર્ડર કેસ તમને ચકરાવે ચડાવશે

પ્રેમ, કાવતરું અને ચાલતી ટ્રેનમાં શૂટઆઉટ: બિહારના ચર્ચિત 'MVI સ્મિતા મર્ડર કેસ' તમને ચકરાવે ચડાવશે

બિહારમાં એક એવો હત્યાકાંડ સામે આવ્યો છે જેણે સંબંધોની મર્યાદા અને કાયદાના રક્ષકોની નૈતિકતા પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. આ મામલો કોઈ સામાન્ય ગુનાનો નથી, પરંતુ ઉચ્ચ હોદ્દા પર બેઠેલી એક સરકારી મહિલા અધિકારી (MVI)તેના પ્રેમી અને ભાડૂતી શૂટર દ્વારા રચાયેલા એક અત્યંત ક્રૂર ષડયંત્રનો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 16, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:16 PM IST
પ્રેમ, કાવતરું અને ચાલતી ટ્રેનમાં શૂટઆઉટ: બિહારના ચર્ચિત 'MVI સ્મિતા મર્ડર કેસ' તમને ચકરાવે ચડાવશે

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICCની ભારતીય ક્રિકેટર સામે મોટી કાર્યવાહી, મેદાન પર ખતરનાક ભૂલ બદલ ફટકારી સજા
Gurnoor Brar55 min ago
2
Cleaning Tips1 hr ago
3
Team India1 hr ago
4
Chandra Gochar 20262 hrs ago
5
jagannath rath yatra2 hrs ago