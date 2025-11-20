Prev
નીતિશ સરકારમાં સૌથી વધુ દલિત, બીજા નંબરે રાજપૂત, જાણો કઈ જાતિના કેટલા મંત્રી?

Bihar NDA Ministers List: બિહારમાં આજે નીતિશકુમારે સીએમ પદના શપથ લીધા. નવી સરકાર બની ગઈ છે. નીતિશ સરકારમાં લગભગ બધી જાતિના નેતાઓને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. જાણો જાતિવાર મંત્રીઓની સંખ્યા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 20, 2025, 03:21 PM IST

બિહારમાં નીતિશકુમારે 10મી વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. આ દરમિયાન કુલ 25 નેતાઓએ મંત્રી પદના શપથ લીધા. સીએમ નીતિશકુમાર બાદ ભાજપના નેતા સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજયકુમાર સિન્હાએ શપથ લીધા. આ બંને નેતાઓ બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનયા છે. સમ્રાટ ચૌધરી કુશવાહા જાતિમાંથી આવે છે. જ્યારે વિજય સિન્હા ભૂમિહાર જાતિના છે. જ્યારે દિલિપ જયસ્વાલ વૈશ્ય જાતિમાથી આવે છે. જો કે નીતિશ  સરકારમાં સૌથી વધુ દલિત નેતાઓને મંત્રીપદ મળ્યા છે. 

ભાજપના આ નેતાઓએ લીધા મંત્રી પદના શપથ

1. સમ્રાટ ચૌધરી- મુંગેર- કુશવાહા

2. વિજય સિન્હા- લખીસરાય- ભૂમિહાર

3. દિલિપ જયસ્વાલ- કિશનગંજ- વૈશ્ય

4. મંગળ પાંડે- સિવાન- બ્રાહ્મણ

5. નીતિન નવીન- પટણા- કાયસ્થ

6. સુરેન્દ્ર મહેતા- બેગૂસરાય- કુશવાહા

7. સંજય ટાયગર- આરા- રાજપૂત

8. લખેન્દ્ર પાસવાન- વૈશાલી- પાસવાન

9. શ્રેયસી સિંહ- જમુઈ- રાજપૂત

10. અરુણશંકર પ્રસાદ- મધુબની- સુઢી

11. રામકૃપાલ યાદવ- પટણા- યાદવ

12. રમા નિષાદ- મુઝફ્ફરપુર- મલ્લાહ

13. નારાયણ શાહ- ચંપારણ- વાણીયા

14. પ્રમોદકુમાર ચંદ્રવંશી- ઔરંગાબાદ- અતિ પછાત જાતિ

જેડીયુના આ નેતાઓએ લીધા શપથ

1. નીતિશકુમાર- નાલંદા- કુર્મી

2. અશોક ચૌધરી- પટણા- દલિત

3. લેસી સિંહ- પૂર્ણિયા- રાજપૂત

4. સુનિલકુમાર- ગોપાલગંજ- દલિત

5. વિજેન્દ્ર યાદવ- સુપૌલ- યાદવ

6. શ્રવણકુમાર- નાલંદા- કુર્મી

7. વિજય ચૌધરી- સમસ્તીપુર- ભૂમિહાર

8. મદન સાહની- દરભંગા- મલ્લાહ

9. ઝમા ખાન- કૈમૂર- મુસ્લિમ

LJP(R)

1. સંજય પાસવાન- બેગૂસરાય- પાસવાન

2. સંજય સિંહ- વૈશાલી- રાજપૂત

HAM 

સંતોષ કુમાર સુમન- ગયા- દલિત

આરએલએમ

દીપક પ્રકાશ- નોન ઈલેક્ટેડ- કુશવાહા

કઈ જાતિમાંથી કેટલા મંત્રી?

રાજપૂત- 4
ભૂમિહાર- 2
બ્રાહ્મણ- 1
કાયસ્થ- 1
કુશવાહા- 3
કુર્મી-2
વૈશ્ય- 2
યાદવ-2
મુસ્લિમ-1
દલિત- 5
EBC- 1

 

