બિહાર: નાલંદાના શીતળામાતા મંદિરમાં ભાગદોડ મચતા 8 લોકોના જીવ ગયા, અનેક ઘાયલ
Bihar Nalanda Temple Stampede: ચૈત્ર મહિનો પૂરો થવાને આરે છે ત્યારે બિહારના નાલંદામાં શીતળા માતા મંદિરમાં ભાગદોડ મચતા 8 લોકોના જીવ ગયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
- નાલંદામાં શીતળા માતા મંદિરમાં ભાગદોડ મચી, અફરાતફરીની સ્થિતિ
- શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવાની ઉતાવળમાં લાઈન તોડીને આગળ વધવા લાગ્યા હતા
- આ શીતળા માતા મંદિર ચૈત્ર મહિનામાં આસ્થાનું મોટું કેન્દ્ર ગણાય છે
Bihar Nalanda Sheetla Mandir Stampede: બિહારના નાલંદાથી એક અત્યંત આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા છે. શીતળા મંદિરમાં લાગેલા મેળામાં ભાગદોડ મચતા 8 લોકોના મોત થયા છે. અનેક લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. પોલીસે હાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ ચૈત્ર મહિનાના અંતિમ મંગળવારે ઉમટેલી શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડથી અવ્યવસ્થાની સ્થિતિ બની ગઈ. તેનાથી મચેલી ભાગદોડમાં આઠ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. મોટી સંખ્યામાં શીતળા માતા મંદિરમાં લોકો દર્શન પૂજા માટે પહોંચ્યા હતા. પોલીસ અને પ્રશાસનની વ્યવસ્થા મંદિરમાં નહિવત હતી. આ બધા વચ્ચે કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવાની ઉતાવળમાં લાઈન તોડીને એક પર એક ચડવા લાગ્યા હતા. જેનાથી અફરાતફરીની સ્થિતિ બની ગઈ.
પરિણામ સ્વરૂપે શીતાળા માતા મંદિરમાં ભાગદોડ મચી અને લોકો એક પર એક પડવા લાગ્યા અને તેમના પરથી જવા લાગ્યા. ભાગદોડની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને હાલાત કાબૂમાં કરી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. પોલીસે અનેક લોકોને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા. જેમાંથી આઠ લોકોને ડોક્ટરે મૃત જાહેર કર્યા.
લગભગ અડધો ડઝન લોકો ઘાયલ હોવાનું કહેવાય છે. જે સારવાર હેઠળ છે. આ ઘટના બાદ પોલીસ અને પ્રશાસન પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ આ ઘટના માટે પોલીસ અને પ્રશાસનની બેદરકારી જવાબદાર ગણાવી રહ્યા છે. ચૈત્ર મહિનામાં આસ્થાનું એક મોટું કેન્દ્ર ગણાય છે આ શીતળા માતાનું મંદિર જ્યાં પોલીસની પૂરતી વ્યવસ્થા ન હોવી એ એક સવાલ ઊભો કરે છે.
