Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બિહારમાં RJDની હાર બાદ લાલૂ યાદવની પુત્રી રોહિણીએ રાજનીતિ છોડી, પરિવાર સાથે નાતો તોડ્યો

Bihar Politics: રોહિણી આચાર્યએ રાષ્ટ્રીય જનતા દળ અને પરિવાર સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો છે. તેણે આ જાણકારી સોશિયલ મીડિયા પર આપી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

બિહારમાં RJDની હાર બાદ લાલૂ યાદવની પુત્રી રોહિણીએ રાજનીતિ છોડી, પરિવાર સાથે નાતો તોડ્યો

Bihar Election Result: બિહારમાં રાષ્ટ્રીય જનતા દળના કારમા પરાજય બાદ યાદવ પરિવારમાં ફૂટ પડી છે. લાલૂ યાદવની દીકરી રોહિણી આચાર્યએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ એક્સ પર પરિવાર સાથે સંબંધ તોડવાની જાહેરાત કરી છે. એક પોસ્ટમાં તેણે રાજ્યસભા સાંસદ સંજય યાદવનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે હું બધો દોષ ખુદ પર લઈ રહી છું.

પોસ્ટમાં શું આરોપ લગાવ્યા
રોહિણીએ આ પોસ્ટમાં સંજય યાદવ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. રોહિણીએ લખ્યું કે સંજય યાદવ અને રમીઝે તેને આમ કરવા માટે કહ્યું છે. તેણે લખ્યું કે હું બધા આરોપ મારા પર લઉં છું. ચોંકાવનારી વાત છે કે રોહિણીએ પહેલા માત્ર રાજનીતિ છોડવાની વાત લખી હતી. પરંતુ બાદમાં તેણે એડિટ કરી સંજય યાદવ અને રમીઝ પર આરોપ લગાવ્યા છે. મહત્વનું છે કે રોહિણીનો સંજય યાદવ સાથે પહેલાથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. આ વિવાદ બિહાર અધિકાર યાત્રામાં જોવા મળ્યો, જ્યારે સંજય યાદવ બસમાં આગળની સીટ પર બેસેલા જોવા મળ્યા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

પહેલા આપ્યો હતો સંકેત
આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે રોહિણીએ પરિવારને લઈને આવી વાતો લખી છે. આ પહેલા પણ સપ્ટેમ્બરમાં તેણે એક્સ પર આવું લખ્યું હતું. ત્યારે રોહિણીએ લખ્યું હતું- મેં એક પુત્રી તથા બહેન તરીકે પોતાનું કર્તવ્ય અને ધર્મ નિભાવ્યો છે અને આગળ નિભાવતી રહીશ. મને કોઈ પદની લાલચ નથી, ન મારી કોઈ રાજકીય મહત્વકાંક્ષા છે. મારા માટે આત્મ-સન્માન સર્વોપરિ છે. તે સમયે માનવામાં આવ્યું કે રોહિતે પરિવારથી અંતર બનાવી રહી છે. પરંતુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં રોહિણીએ તેજસ્વીનો સાથ આપ્યો હતો. 

મહત્વનું છે કે સંજય યાદવને તેજસ્વીના સલાહકાર માનવામાં આવે છે. તો રમીઝ તેજસ્વીના પડછાયાની જેમ રહે છે. સંજય જ્યાં રાજ્યસભા સાંસદ છે અને આરજેડીની નીતિઓમાં તેમની દખલ રહે છે. તો રમીઝ આરજેડીમાં કોઈ સત્તાવાર પદ પર નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
bihar newsBihar politics

Trending news