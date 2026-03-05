Prev
ભાજપ અને કોંગ્રેસને 20 વર્ષ ઘૂંટણીયે પાડનાર કેમ થયા 'ચેકમેટ' : બિહારમાં ખેલાયો અસલી ખેલ!

Bihar Politics: દેશના રાજકારણમાં આજે એક એવી ઘટના ઘટી છે જે ભવિષ્યનાં સમીકરણો બદલી નાખશે. બિહારના જેડીયુ અને આંધ્રપ્રદેશના ચંદ્રાબાબુ નાયડુના ટેકાના સહારે ચાલતી કેન્દ્ર સરકારે ફરી એકવાર ગાદી સેફ કરી કરી લીધી છે. એક સમયે હવામાનના આગાહીકાર કહેવાતા બિહારના સીએમ નીતિશ કુમારે આજે સીએમ પદને બદલે રાજ્યસભાના સાંસદ બનવાનું પસંદ કર્યું છે.  શું નીતિશ કુમારે સ્વેચ્છાએ હથિયાર મૂક્યા કે ભાજપે ચેકમેટ આપ્યું એ હાલમાં સૌથી મોટો સવાલ છે. આ અમિત શાહની 'ચાણક્ય નીતિ' કે નીતિશ કુમારની થાકતી રાજનીતિ? છે પણ બિહારમાં ખેલાયો છે અસલી ખેલ.... 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 05, 2026, 07:05 PM IST
  • નીતિશ કુમારે સ્વેચ્છાએ હથિયાર મૂક્યા કે ભાજપે ચેકમેટ આપ્યું એ હાલમાં સૌથી મોટો સવાલ
  • જે રીતે મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણામાં ભાજપે પ્રાદેશિક પક્ષોને પાછળ છોડી પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપ્યું, તે જ 'મોડલ' હવે બિહારમાં અમલમાં મૂક્યું છે
  • ભાજપ હવે કોઈ પછાત અથવા અતિ પછાત ચહેરાને સીએમ બનાવીને લાલુ પ્રસાદ યાદવની 'વોટબેંક' માં ગાબડું પાડવાની તૈયારી કરશે
  • નીતિશે જેડીયુના ભોગે દિલ્હી જવાનો લીધેલો નિર્ણય ઘણા જેડીયું નેતાઓને પણ પચી રહ્યો નથી

આપણે દેશના રાજકારણની વાત કરીએ તો વર્તમાન લોકસભામાં બહુમતી માટે 272 સીટોની જરૂર હોય છે. ભાજપ પાસે અત્યારે બહુમતી નથી, એટલે એ એનડીના સાથી પક્ષોના ટેકા પર નિર્ભર છે. ભાજપ પાસે 240 સીટો તો તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (TDP)ની 16 અને બિહારમાંથી જેડીયુની 12 સીટોના સહારે હાલમાં સહયોગી એનડીએ સરકાર ચાલી રહી છે. NDA પાસે અત્યારે બહુમતીના જાદુઈ આંકડા (272) કરતા આશરે 20 થી 21 સીટો વધુ છે એટલે નીતિશ કે નાયડુ આઘાપાછા થાય તો ભાજપે મજબૂત તૈયારીઓ તો કરી રાખી છે પણ આજે બિહારમાં મોટો ખેલ થયો છે. 

નીતિશથી ઘણા જેડીયુના નેતા નારાજ
હાલમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ નીતિન નબીન છે. જેઓ પણ રાજ્યસભામાં જઈ રહ્યાં છે તો સૌથી મોટો ખેલ એ આજે નીતિશ કુમારે કર્યો છે. કહેવાય છે કે જેડીયું નાયબ સીએમ પદ રાખશે અને સીએમ પદ ભાજપ પાસે જઈ રહ્યું છે. આમ બિહારમાં નાનો ભાઈ ફરી મોટો ભાઈ બની રહ્યો છે. નીતિશને રાજકારણના અઠંગ ખેલાડી માનવામાં આવે છે તેઓ પલટુરામ અને ચાણક્ય પણ કહેવાય છે આમ છતાં નીતિશે જેડીયુના ભોગે દિલ્હી જવાનો લીધેલો નિર્ણય ઘણા જેડીયું નેતાઓને પણ પચી રહ્યો નથી. આજે ગણી જગ્યાએ નીતિશ કુમારનો વિરોધ પણ થયો છે. 

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને અમિત શાહ હાજર
સૌથી મોટી બાબત એ હતી કે, નીતિશકુમારની રાજ્યસભાની ઉમેદવારી સમયે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સાથે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ હાજર રહયા હતા. નીતિશ કુમારે સ્વેચ્છાએ દિલ્હી જવાનું પસંદ કર્યું છે કે ભાજપે કોઈ જગ્યાએ ચેકમેટ આપી છે એ રાજકીય ગલિયારોમાં ચર્ચાનો સવાલ છે. હવે નીતિશને બદલે એમનો દીકરો સક્રિય રાજકારણમાં આવી રહ્યો છે. જેડીયુમાં એનો વીધિવત પ્રવેશ પણ થયો છે. આ એક સ્થાનિક પાર્ટી માટે સારા સંકેત છે કે ખરાબ એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે પણ ભાજપ માટે તો આ સારા સંકેતો છે હવે બિહારમાં પણ ભાજપનો સીએમ હશે અને બિહારમાં ભાજપ નીતિશના હટવાથી ફરી મજબૂત બની જશે.  

20 વર્ષ સુધી બિહારના મુખ્યમંત્રી રહ્યા છે
દેશના રાજકારણ અંગે જે લોકો સારી રીતે જાણે છે એમને ખબર છે કે, નીતિશ કુમાર અને રામવિલાસ પાસવાન બંને બિહારના રાજકારણના એવા સ્તંભો હતા કે જેમણે દાયકાઓ સુધી સત્તાનું કેન્દ્ર પોતાની પાસે રાખ્યું છે. નીતિશ કુમારનો બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યકાળ કોઈ વિક્રમથી ઓછો નથી. નીતિશ કુમાર લગભગ 20 વર્ષ સુધી બિહારના મુખ્યમંત્રી રહ્યા છે જેમણે 9 વાર મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે. સૌથી પહેલા તેઓ 2000માં માત્ર 7 દિવસ માટે સીએમ બન્યા હતા. ત્યારબાદ 2005થી 2014 અને 2015થી 2026 સુધી (વચ્ચે થોડો સમય જીતન રામ માંઝી સીએમ રહ્યા તે બાદ કરતાં) તેઓ સતત સત્તા પર રહ્યા છે. નીતિશ કુમારને હંમેશા લાલુ પ્રસાદ યાદવ રમુજમાં 'રાજકીય હવામાન વિજ્ઞાની' કહેતા, કારણ કે નીતિશકુમારને ચૂંટણી પહેલા જ ખબર પડી જતી કે હવે કયા પક્ષની સરકાર આવવાની છે અને તેઓ તે પક્ષ સાથે ગઠબંધન કરી લેતા. 

લાલુની 'વોટબેંક' માં ગાબડું પાડવાની તૈયારી 
બિહારમાં કોઈ પણ પાર્ટીને ગમે તેટલી બેઠકો આવે પણ સીએમની ખુરશી હંમેશા તો એમની પાસે જ રહેતી હતી. એટલે જ તેમને રાજકારણના 'પલટુરામ' અથવા 'ચાણક્ય' કહેવામાં આવતા હતા. જેમને 20 વર્ષ સુધી અલગ અલગ પાર્ટીને ઘૂંટણીયે પાડી રાખી એ નીતિશ કુમારે એકાએક રાજ્યસભામાં જવાનો લીધેલો નિર્ણય ઘણાને ખૂંચી રહ્યો છે. એવું પણ ચર્ચાય છે કે ભાજપ બિહારમાં ખેલા કરવા માટે એમને રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બનાવી શકે છે. નીતિશ કુમારને કેન્દ્રમાં મોટી જવાબદારી અથવા માર્ગદર્શક મંડળ જેવી મોટી ભૂમિકા મળી શકે છે. બિહારમાં તેમના પુત્ર નિશાંત કુમારને રાજકારણમાં સક્રિય કરવાની અને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવાની અટકળો પણ તેજ છે. બિહારમાં જ્ઞાતિનું રાજકારણ એ સર્વોપરી છે. ભાજપ હવે કોઈ પછાત અથવા અતિ પછાત ચહેરાને સીએમ બનાવીને લાલુ પ્રસાદ યાદવની 'વોટબેંક' માં ગાબડું પાડવાની તૈયારી કરે તો પણ નવાઈ નહીં.

ભાજપનો આ છે માસ્ટર પ્લાન

  • બિહારનું રાજકારણ એ બીજા રાજ્યો કરતાં અલગ છે. અહીં 'યાદવ vs કુર્મી' કે 'સવર્ણ vs પછાત'નું રાજકારણ રમાય છે. 
  • ભાજપનો અસલી ટાર્ગેટ જ્ઞાતિવાદને 'વિકાસ' અને 'હિન્દુત્વ'ના મિશ્રણથી ઓગાળવાનો છે. 
  • હવે ભાજપનો સીએમ વિકાસનો એજન્ડાને આગળ વધારશે ભાજપ અહીં પણ જ્ઞાતિની વાડ તોડવા માગે છે.
  • એક તબક્કે આરજેડીને સીધો ટાર્ગેટ કરી શકાય પણ સ્થિતિ એવી પણ છે કે બિહારમાં આરજેડીને ટાર્ગેટ કરવામાં જેડીયુંનું પણ અસ્તિત્વ ભૂસાય તો નવાઈ નહીં.

રાજ્યસભામાં જવાની અટકળો વચ્ચે નીતિશ કુમારની પહેલી પ્રતિક્રિયા, કહ્યું- મારી ઈચ્છા..

તેજસ્વી યાદવની 'MY' (મુસ્લિમ-યાદવ) વોટબેંક તોડશે
ભાજપ સારી રીતે જાણે છે કે નીતિશ કુમાર પછી જેડીયુ પાસે કોઈ મોટો ચહેરો નથી. નીતિશને દિલ્હી મોકલીને ભાજપે જેડીયુના બીજા સ્તરના નેતાઓ માટે ભાજપના દરવાજા ખોલી દીધા છે. આવનારા ૧-૨ વર્ષમાં જેડીયુના મોટા ભાગના નેતાઓ 'સ્વેચ્છાએ' ભાજપમાં ભળી જશે. આ રીતે ભાજપ કોઈ પણ સંઘર્ષ વગર એક મોટો પ્રાદેશિક પક્ષ પોતાની અંદર સમાવી લેશે. આમ જેડીયુંના અસ્તિત્વ પર સીધો સવાલ પેદા થશે .ભાજપ હવે કોઈ અતિ પછાત (EBC) કે દલિત ચહેરાને સીએમ બનાવીને તેજસ્વી યાદવની 'MY' (મુસ્લિમ-યાદવ) વોટબેંક સામે નવું સમીકરણ રચી શકે છે.

રાજ્યની સત્તા પલટો નથી, પણ 2029ની તૈયારી છે
1990ના દાયકાથી ભાજપ બિહારમાં નીતિશ કુમારનું 'જુનિયર પાર્ટનર' રહ્યું છે. હવે ભાજપ રક્ષણાત્મક નહીં પણ આક્રમક બેટિંગ કરવાના મૂડમાં છે. જે રીતે મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણામાં ભાજપે પ્રાદેશિક પક્ષોને પાછળ છોડી પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપ્યું, તે જ 'મોડલ' હવે બિહારમાં અમલમાં મૂક્યું છે. નીતિશ કુમારને સીધા હટાવવાને બદલે તેમને દિલ્હી (રાજ્યસભા) મોકલવા એ ભાજપની રાજકીય સંસ્કારિતા અને વ્યૂહરચના બંને છે. આ માત્ર રાજ્યની સત્તા પલટો નથી, પણ ૨૦૨૯ની તૈયારી છે. બિહારની 40 લોકસભા બેઠકો પર એકહથ્થુ શાસન મેળવવા માટે ભાજપ માટે પોતાનો સીએમ હોવો અત્યંત જરૂરી હતો. જે માટે ભાજપ નીતિશકુમારને દિલ્હી લઈ જઈ રહી છે. જો નીતિશના પુત્રને સરકારમાં લાવીને ભાજપ તેમને સાચવી લે, તો નીતિશના વફાદાર વોટરો (કુર્મી-કોઈરી) ભાજપ તરફ વળવામાં જરાય અચકાશે નહીં.

 

 

 

ભાજપ કયા કયા રાજ્યોમાં 'નાના ભાઈ' થી 'મોટા ભાઈ' બન્યું?
ભાજપનો આ માસ્ટર સ્ટ્રોક છે. ભાજપે જે રાજ્યોમાં નાના ભાઈની ભૂમિકા ભજવી છે એ અહીં મોટાભાઈની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.  મહારાષ્ટ્રમાં પહેલા શિવસેના મોટા ભાઈની ભૂમિકામાં હતી, પરંતુ ૨૦૧૪ પછી ભાજપ ત્યાં મોટો પક્ષ બન્યો. હાલમાં પણ ભાજપ પાસે મુખ્યમંત્રી પદ (દેવેન્દ્ર ફડણવીસ) છે. આ જ સ્થિતિ હરિયાણામાં છે. શરૂઆતના તબક્કામાં ચૌધરી દેવીલાલના પક્ષ સાથે ગઠબંધન હતું, હવે ભાજપ ત્યાં સતત ત્રીજીવાર એકલે હાથે કે મુખ્ય ભૂમિકામાં સત્તા પર છે. આસામમાં પણ અસમ ગણ પરિષદ (AGP) સાથે ગઠબંધન હતું, હવે ભાજપ ત્યાં સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ ધરાવે છે. ત્રિપુરા અને અન્ય નોર્થ-ઈસ્ટ રાજ્યોમાં પણ ભાજપે નાના ગઠબંધનથી શરૂ કરી આજે મોટા ભાગના રાજ્યોમાં પોતાની સરકાર બનાવી છે. હવે બિહારનો વારો છે. પંજાબમાં ભલે આપની સરકાર હોય પણ પંજાબમાં પણ ભાજપ અકાલીદલને પાછળ છોડી દીધું હતું. તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે ભગવો ધીરે ધીરે દેશમાં ફેલાઈ રહ્યો છે.  ભાજપના પોતાના મુખ્યમંત્રી હોય તેવા રાજ્યો હોય એમાં ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, ઉત્તરાખંડ, ઓડિશા, આસામ, હરિયાણા, ગોવા, ત્રિપુરા, અરુણાચલ પ્રદેશ, દિલ્હી અને હવે બિહાર છે. જ્યારે મહારાષ્ટ્ર (મહાયુતિ), મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ અને આંધ્ર પ્રદેશ (ટીડીપી સાથે) ગઠબંધનમાં સરકાર છે. આમ ભાજપ માટે એમ કહેવાય છે કે તે ગઠબંધન બાદ એટલો પગ પેસારો કરે છે કે નાના ભાઈથી મોટાભાઈ બનવામાં એક દસકાનો સમય વધારે હોય છે.

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

Bihar politicsNitish KumarbjpJDU

