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દિલ્હીમાં PM મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક: ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ 'ગ્રેટર BRICS' હેઠળ સાથે કામ કરવા મૂક્યો ભાર

બ્રિક્સ સમિટ બાદ શનિવારે પીએમ મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત થઈ હતી. જેમાં જિનપિંગે કહ્યુ કે ભારત અને ચીન એકબીજાની તાકાતથી શીખી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:50 PM IST
દિલ્હીમાં PM મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક: ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ 'ગ્રેટર BRICS' હેઠળ સાથે કામ કરવા મૂક્યો ભાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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