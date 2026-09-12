દિલ્હીમાં PM મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક: ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ 'ગ્રેટર BRICS' હેઠળ સાથે કામ કરવા મૂક્યો ભાર

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બ્રિક્સ શિખર સંમેલન દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી. આ દરમિયાન તેમણે જિનપિંગના સ્વાગત પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યુ કે બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં તમારી સકારાત્મક વાતો માટે ખુબ-ખુબ આભાર. ભારતને બ્રિક્સ અધ્યક્ષતા દરમિયાન ચીનથી મળેલા સમર્થન અને સહયોગ માટે હું આભાર વ્યક્ત કરુ છું. હવે આપણી પાસે દ્વિપક્ષીય સહયોગ પર ચર્ચા કરવાનો અવસર છે. તો જિનપિંગે કહ્યુ કે ભારત અને ચીન એક-બીજાની તાકાતથી શીખી શકે છે અને સંયુક્ત વિકાસ હાસિલ કરી શકે છે.
સરકારી સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆના હવાલાથી રોયટર્સના રિપોર્ટ પ્રમાણે શી જિનપિંગે આગ્રહ કર્યો છે કે ચીન અને ભારત બ્રિક્સ દેશો વચ્ચે સારા સહયોગને વધારવા માટે મળીને કામ કરે.
જિનપિંગે પીએમ મોદીનો માન્યો આભાર
જિનપિંગે પણ પીએમ મોદીને ધન્યવાદ આપતા કહ્યુ, પ્રધાનમંત્રી મોદીની સાથે બ્રિક્સ નેતાઓની બેઠકમાં સામેલ થઈ અને તેમને ફરી મળી મને ખુશી થઈ રહી છે. આ શિખર સંમેલનની સફળ યજમાની માટે પ્રધાનમંત્રીને શુભેચ્છા. પાંચ વર્ષમાં નવી દિલ્હીની આ મારી પ્રથમ યાત્રા છે. આપણી પાછલી મુલાકાતોમાં આપણે 20થી વધુ વખત મળ્યા છીએ, મહત્વપૂર્ણ સહમતિ પર પહોંચ્યા છીએ અને ચીન-ભારત સંબંધોના સમગ્ર વિકાસને વધાર્યો છે.
BRICS Summit 2026: PM Modi અને Xi Jinpingવચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક, બંને વચ્ચે અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વાતચીત#BRICSSummit #BRICSSummit2026 #breakingnews #delhi pic.twitter.com/hLsPGD6iRH
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 12, 2026
તેમણે કહ્યું કે ચીન હંમેશા ચીન-ભારત સંબંધોને રણનીતિક અને લાંબાગાળાની દ્રષ્ટિએ જુએ છે અને વિકસિત કરે છે. પરંતુ બંને દેશોની રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિઓ અલગ-અલગ છે, તેમ છતાં આપણે એકબીજાની ખુબીઓનો લાભ ઉઠાવી શકીએ, એકબીજાનું સમર્થન કરી શકીએ, આપસી સફળતા હાસિલ કરી શકીએ અને સંયુક્ત વિકાસની દિશામાં આગળ વધી શકીએ છીએ.
ચીન અને ભારત પર મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ
જિનપિંગે આગળ કહ્યુ- બદલતી અને અસ્થિર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિનો સામનો કરતા દુનિયાના બે સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા દેશો અને ગ્લોબલ સાઉથના મુખ્ય સભ્યોના રૂપમાં ચીન અને ભારત પર મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ છે. ચીન, ભારતીય પક્ષની સાથે મળી કામ કરવા તૈયાર છે. અમે માનવીય પ્રગતિ અને લોકોની ભલાઈને ધ્યાનમાં રાખતા મુખ્ય પાડોશી દેશો વચ્ચે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સહયોગને વધારવા, એક સમાન અને વ્યવસ્થિત બહુધ્રુવીય દુનિયા અને સમાવેશી આર્થિક વૈશ્વિકરણની વકાલત કરવા મળીને કામ કરીશું, જેથી વિશ્વ શાંતિ, સ્થિરતા, વિકાસ અને સમૃદ્ધિ માટે વધુ સકારાત્મક ઉર્જા પ્રદાન કરી શકાય.
દિલ્લી BRICS સમિટઃ 'એક પેડ મા કે નામ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ, PM મોદી સાથે જોડાયા વૈશ્વિક નેતાઓ..#BRICSSummit #BRICSSummit2026 #delhi #BreakingNews pic.twitter.com/OZadDoHGKX
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 12, 2026
પીએમ મોદી અને જિનપિંગની આ બેઠક એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારત અને ચીને તાજેતરના વર્ષોમાં સરહદ પર તણાવ બાદ દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર કરવાના પ્રયાસ કર્યાં છે. બંને નેતાઓએ સંબંધોને સુધારવા અને સરહદ પર શાંતિ તથા સ્થિરતા બનાવી રાખવાના ઉદ્દેશ્યથી ઘણી બેઠકો કરી છે.