Birthday Special: પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું સાચું નામ શું હતું? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા આ વાત

Birthday Special: દેશના બીજા વડાપ્રધાનનું નામ તો બધા લોકો જાણતા હશે. આજે પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની જન્મજયંતિ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે લાલા બહાદુર શાસ્ત્રીનું સાચું નામ શું હતું. શાસ્ત્રી એક ઉપાધિ હતી, જે તેમને મળી હતી, પરંતુ તેમનું પૂરું નામ કંઈક બીજું હતું. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:35 PM IST

Birthday Special: દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની આજે જન્મજંયતિ છે. તેમને ભારતીય રાજકારણમાં સંયમ અને સાદગીના પ્રતીક તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે. તેમનો જન્મદિવસ પણ મહાત્મા ગાંધીની જેમ 2 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. તેઓ દેશના બીજા વડાપ્રધાન હતા. પંડિત નેહરુ બાદ તેમણે દેશની કમાન સંભાલી હતી અને તેમની પ્રામાણિકતા અને દેશભક્તિ દ્વારા ભારતને એક નવી ઓળખ અપાવી.

જય જવાન, જય કિસાનનું સૂત્ર તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. આ સૂત્રને તેમણે સૈનિકો અને ખેડૂતોને સમર્પિત કર્યું હતું. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, ભારતના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનારા આ નેતાનું સાચું નામ શું હતું? આ અંગે ઘણા લોકો જાણતા નથી કે, તેમનું સાચું નામ લાલ બહાદુર શ્રીવાસ્તવ હતું. તો તેમના નામમાં "શાસ્ત્રી" શબ્દ કેવી રીતે ઉમેરવામાં આવ્યો? તે એક અલગ કહાની છે.

કેવી રીતે નામની આગાળ લાગ્યું શાસ્ત્રી ઉપનામ?
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ કાશી વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું, તેથી તેમને શાસ્ત્રીનું ઉપાધિ મળી હતી. નોંધનીય છે કે, સંસ્કૃત વિદ્વાનોને આ ઉપાધિ આપવામાં આવતી હતી. આવી સ્થિતિમાં લાલ બહાદુરના નામની આગળ આ ઉપાધિ જીવનભર લાગી રહી.

બાળપણથી જ કર્યું સંઘર્ષ
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1904ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશના મુગલસરાય શહેરમાં થયો હતો. જ્યારે તેઓ નાના હતા, ત્યારે તેમના પિતાનું અવસાન થયું હતું. તેમણે માતાના સાનિધ્યમાં પોતાનું જીવન ખૂબ જ સાધારણ રીતે શરૂ કર્યું અને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં સામેલ થયા હતા.  

તેઓ 16 વર્ષની ઉંમરે અસહયોગ આંદોલનમાં જોડાયા. તેમને ઘણા વર્ષો સુધી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા, પરંતુ ભારત માતા પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ અકબંધ રહ્યો.

પાકિસ્તાનને શીખવાડ્યો પાઠ
1965ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન ભારતના વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા. તેમના નેતૃત્વમાં જ ભારતે પાકિસ્તાનને કારમી હાર આપી હતી. તેમણે 1966માં તાશ્કંદ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેનો હેતુ 1965ના યુદ્ધ પછી શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો હતો. આ તેમના જીવન સાથે જોડાયેલો એક એવો નિર્ણય છે, જે હંમેશા યાદ કરવામાં આવે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Lal Bahadur ShastriLal Bahadur Shastri Real Namelal bahadur shastri jayantiલાલ બહાદુર શાસ્ત્રીલાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું સાચું નામ

