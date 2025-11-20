Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દેશના 20 રાજ્યોમાં BJP અથવા NDAની સરકાર, ગુજરાતમાં તો 30 વર્ષથી; જાણો કયા રાજ્યમાં ક્યારથી ખીલ્યું કમળ

BJP Ruled States: બિહારમાં નીતીશ કુમારની સરકારે શપથ લીધા છે, પરંતુ શું તમને ખબર છે કે દેશના કેટલા રાજ્યોમાં હવે ભાજપ (BJP) અથવા NDAની સરકાર છે? ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ જેવા રાજ્યોમાં લાંબા સમયથી ભાજપની સરકાર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:50 PM IST

Trending Photos

દેશના 20 રાજ્યોમાં BJP અથવા NDAની સરકાર, ગુજરાતમાં તો 30 વર્ષથી; જાણો કયા રાજ્યમાં ક્યારથી ખીલ્યું કમળ

BJP Ruled States: બિહારમાં નીતીશ કુમારના નેતૃત્વમાં નવી સરકારે શપથ લીધા છે. બિહારમાં મહાગઠબંધનના લગભગ ત્રણ વર્ષના બે કાર્યકાળને બાદ કરવામાં આવે તો 2005થી લગભગ 17 વર્ષથી અહીં NDAની સરકાર છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, દેશમાં ઘણા એવા રાજ્યો છે, જ્યાં 20થી 25 વર્ષથી વધુ સમયથી ભાજપની સરકાર સત્તામાં છે. દેશમાં 20 એવા રાજ્યો છે, જ્યાં ભાજપ અથવા તેના સમર્થનવાળી NDAની સરકારો છે. ભાજપનો અજેય ગઢ બની ચૂકેલા ગુજરાતમાં તો 30 વર્ષથી ભગવા પક્ષની સરકાર છે. 1995માં કેશુભાઈ પટેલે સત્તા સંભાળ્યા પછી ત્યાં ભાજપનું કમળ ક્યારેય મુરઝાયું નથી. વડાપ્રધાન બનતા પહેલા નરેન્દ્ર મોદી વર્ષ 2001થી 2014 સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા.

ગુજરાતમાં 1995થી ખીલ્યું છે કમળ
ગુજરાતમાં લગભગ 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે. આ દરમિયાન કેશુભાઈ પટેલ, સુરેશ મહેતા, શંકરસિંહ વાઘેલા અને દિલીપ પરીખ 1995થી 1998ની વચ્ચે સીએમ રહ્યા હતા. પછી 1998માં ફરી ચૂંટણીમાં કેશુભાઈ સીએમ બન્યા. વર્ષ 2001માં નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રીનું પદ સંભાળ્યું. 2014 પછી વર્ષ 2022માં તો ભાજપે બધા રેકોર્ડ તોડીને 156 બેઠકો સાથે ચૂંટણી જીતી હતી. મોદી બાદ આનંદીબેન પટેલ, વિજય રૂપાણી અને હવે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સીએમ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

MPમાં 20 વર્ષથી ભાજપ
મધ્ય પ્રદેશમાં 15 મહિનાનો સમયગાળો છોડી દઈએ તો 20 વર્ષથી વધુ સમયથી (વચ્ચે 15 મહિના કોંગ્રેસ 2018-2020) ભાજપની સરકાર છે. આમાં શિવરાજ સિંહ ચૌહાણથી લઈને મોહન યાદવનો કાર્યકાળ સામેલ છે.

હરિયાણામાં BJPની હેટ્રિક
હરિયાણામાં પણ 2014થી ભાજપની સરકાર છે. અહીં પહેલા મનોહર લાલ ખટ્ટર અને પછી નાયબ સૈનીએ મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે હરિયાણામાં સતત ત્રીજી વખત ભાજપે ચૂંટણી જીતી છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં 2017થી સરકાર
લોકસભા ચૂંટણી 2014ના ત્રણ વર્ષ પછી યોજાયેલી UP ચૂંટણીમાં સપાને સત્તા પરથી હટાવીને ભાજપે પ્રચંડ બહુમતીથી સરકાર બનાવી હતી અને ત્યારથી યોગી આદિત્યનાથે ત્યાંની સત્તા સંભાળી છે.

રાજ્ય એનડીએમાં મુખ્ય પક્ષો સત્તામાં આવવાનું વર્ષ સ્થિતિ (2025 મુજબ)
બિહાર જેડીયુ + ભાજપ 2025 (નીતીશ કુમાર પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી બન્યા) ક્યારેક ક્યારેક ફેરફારો થયા છે, પરંતુ જાન્યુઆરી 2024થી ફરીથી એનડીએ સરકાર
સિક્કિમ એસકેએમ (સિક્કિમ ક્રાંતિકારી મોરચા) + ભાજપ 2019 સતત એનડીએ સરકાર
નાગાલેન્ડ એનડીપીપી + ભાજપ 2018 સતત એનડીએ સરકાર
મેઘાલય એનપીપી + ભાજપ 2018 સતત એનડીએ સરકાર
આસામ ભાજપ + એજીપી + યુપીપીએલ 2016 સતત એનડીએ સરકાર
મણિપુર ભાજપ + એનપીએફ 2017 સતત એનડીએ સરકાર (ફેબ્રુઆરી 2025 થી રાષ્ટ્રપતિ શાસન)
ત્રિપુરા ભાજપ + IPFT 2018 NDA સરકાર સતત
અરુણાચલ પ્રદેશ ભાજપ (મુખ્ય પક્ષ) 2016 સતત NDA સરકાર
ગોવા ભાજપ (મુખ્ય પક્ષ) 2012 સતત NDA સરકાર
હરિયાણા ભાજપ + JJP 2014 ભાજપ સરકાર
ઉત્તરાખંડ ભાજપ (મુખ્ય પક્ષ) 2017 ભાજપ સરકાર
ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપ (મુખ્ય પક્ષ) 2017 સતત NDA સરકાર
મધ્ય પ્રદેશ ભાજપ (મુખ્ય પક્ષ) 2003 20+ વર્ષ (2018-2020 દરમિયાન કોંગ્રેસ 15 મહિના)
ગુજરાત ભાજપ (મુખ્ય પક્ષ) 1995 સતત BJP સરકાર

વિપક્ષ શાસિત રાજ્યો
પુડુચેરી
જમ્મુ અને કાશ્મીર
કર્ણાટક
તમિલનાડુ
કેરળ
પંજાબ
તેલંગાણા
હિમાચલ પ્રદેશ
ઝારખંડ
પશ્ચિમ બંગાળ

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
BJP Ruled States ListNDA Ruled States ListBJP Govt Listભાજપએનડીએ

Trending news