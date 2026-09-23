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ભાજપે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે પ્રભારી અને સહ પ્રભારીની કરી જાહેરાત, જાણો

BJP News: ભાજપે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાષીત પ્રદેશો માટે પ્રભારી અને સહ પ્રભારીની જાહેરાત કરી છે, જેમાં અનેક દિગ્ગજ નેતાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 23, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:10 PM IST
ભાજપે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે પ્રભારી અને સહ પ્રભારીની કરી જાહેરાત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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