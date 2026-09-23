/ભાજપે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે પ્રભારી અને સહ પ્રભારીની કરી જાહેરાત, જાણો

BJP News: ભાજપે રાજ્યોના પ્રભારી અને સહપ્રભારીની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ગુજરાતના અનેક નેતાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં વર્ષાબેન દોશીને દાદરા નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે તરૂણ ચુધ, જ્યારે સહપ્રભારી તરીકે અજય મહાવર અને ગોમતી સાઈની નિમણુક કરવામાં આવી છે.
ભાજપના અધ્યક્ષ નિતિન નબીને રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે પ્રભારી અને સહપ્રભારીની નિમણુક કરી છે, જેમાં અંદમાન અને નિકોબાદ માટે પ્રભારી તરીકે જય પ્રકાશની નિમણુક કરી છે, જ્યારે અરૂણાચલ પ્રદેશ માટે ડો. દેવેશ કુમારની નિમણુક કરી છે, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશ માટે ડો. અરવિંદ ભદૈરિયાની પ્રભારી તરીકે નિમણુંક કરી છે, જ્યારે વનથી શ્રીનિવાસનની સહપ્રભારી તરીકે નિમણુંક કરી છે.
સ્મૃતિ ઈરાનીને હરિયાણા અને છત્તીસગઢની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. સુનિલ બંસલને બંગાળ અને તેલંગાણાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. વિનોદ તાવડેને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ભાજપના નવા પ્રભારીઓની યાદીમાં ઉત્તર પ્રદેશ એક મુખ્ય વ્યક્તિ
દેશમાં નોંધપાત્ર રાજકીય હાજરી ધરાવતા રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં આવતા વર્ષે ચૂંટણી યોજાવાની છે. પરિણામે, શાસક પક્ષે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ભાજપ કાર્યાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદીમાં, ઉત્તર પ્રદેશને સૌથી વધુ નેતૃત્વ પદો ફાળવવામાં આવ્યા છે. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા વિનોદ તાવડેને સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ચાર સહ-પ્રભારીઓની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આમાં જગદીશ પટેલ, મેધા કુલકર્ણી, પ્રદીપ વર્મા અને અનંત ઓઝાનો સમાવેશ થાય છે.
બિહારમાં ભાજપે કોને પ્રભારી બનાવ્યા?
ભારતીય જનતા પાર્ટી તેના સહયોગી ભાગીદારો સાથે બિહારમાં સત્તામાં હોઈ શકે છે. જો કે, અહીં પણ, તેમણે પ્રભારીઓની એક મજબૂત ટીમ ઉભી કરી છે. ભાજપના અનુભવી નેતા હરીશ દ્વિવેદી મુખ્ય પ્રભારી છે, જેમાં સંગીતા યાદવ અને રોહન ગુપ્તા સહ-પ્રભારી છે.