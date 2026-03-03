Breaking News: ભાજપે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે જાહેર કર્યા ઉમેદવાર, નીતિન નવીનને મળી ટિકિટ
Rajyasabha Election 2026: ભાજપે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે નવ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે.
- ભાજપે રાજ્યસભાની 9 સીટો માટે જાહેર કર્યા ઉમેદવાર
- રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન બિહારથી રાજ્યસભાના ઉમેદવાર
- 15 માર્ચે યોજાશે રાજ્યસભાની ચૂંટણી
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. ભાજપે છ રાજ્યોમાં નવ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. જેમાં પાર્ટીના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનને બિહારથી રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવશે.
ભાજપે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને મેદાનમાં ઉતાર્યા
ભાજપે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનને પણ મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ભાજપે બિહારથી નીતિન અને શિવેશ રામને રાજ્યસભા ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ 5 માર્ચ છે, જ્યારે 15 માર્ચે ચૂંટણી થશે. આ દિવસે મતગણતરી પણ હાથ ધરાશે.
BJP announces its candidates for the upcoming Rajya Sabha elections.
Nitin Nabin, Shivesh Kumar from Bihar.
Terash Gowalla, Jogen Mohan from Assam.
Laxmi Verma from Chhattisgarh.
Sanjay Bhatia from Haryana.
Manmohan Samal, Sujeet Kumar from Odisha
Rahul Sinha from West Bengal. pic.twitter.com/jM3afnPLLi
— ANI (@ANI) March 3, 2026
ભાજપે આજે મંગળવારે છ રાજ્યોના 9 રાજ્યસભા ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ પાર્ટીએ મહારાષ્ટ્રથી ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યાં નથી. પાર્ટીએ હરિયાણાથી સંજય ભાટિયાને રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. તો પશ્ચિમ બંગાળથી રાહુલ સિન્હાને રાજ્યસભાની ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ભાજપે છત્તીસગઢથી લક્ષ્મી વર્મા અને ઓડિશાથી પ્રદેશ અધ્યક્ષ મનમોહન શામલ અને સુજીત કુમારને રાજ્યસભા ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. અસમથી તરાશ ગોવાલા અને જગનમોહનને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી
બિહારઃ નીતિન નવીન અને શિવેશ કુમાર
અસમઃ તેરાશ ગોવાલા અને જોગેન મોહન
છત્તીસગઢઃ લક્ષ્મી વર્મા
હરિયાણાઃ સંજય ભાટિયા
ઓડિશાઃ મનમોહન સાલમ, સુજીત કુમાર
પશ્ચિમ બંગાલઃ રાહુલ સિન્હા
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે