બિહારમાં JDU વગર પણ BJP બનાવી શકે છે સરકાર, જાણો નીતિશ કુમાર વિના NDAના નવા સમીકરણો

Bihar chunav: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં NDAની પ્રચંડ આંધીમાં તમામ પક્ષોના સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે, ટ્રેન્ડ્સમાં ભાજપ 94 બેઠકો પર આગળ છે. જો આ ટ્રેન્ડ્સ જીતમાં ફેરવાય તો ભાજપ નીતિશ કુમાર વિના પણ બિહારમાં સરકાર બનાવી શકે એમ છે. JDU વિના પણ NDAની બેઠકો બહુમતીના આંકડા 122 પર પહોંચી ગઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:37 PM IST

નવા સમીકરણ મુજબ ભાજપ અત્યાર સુધી 94 બેઠકો પર આગળ છે, ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી લોક જનશક્તિ પાર્ટી 19 બેઠકો પર આગળ છે, જીતન રામ માંઝીની પાર્ટી HAM 5 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે ઉપેન્દ્ર કુશવાહાની પાર્ટી રાષ્ટ્રીય લોક મોર્ચા 4 બેઠકો પર આગળ છે. આ તમામ પક્ષોનો કુલ સરવાળો 122 થાય છે, જે બિહારમાં બહુમતીનો આંકડો છે. આમાં JDUની 82 બેઠકોનો સમાવેશ થતો નથી.  ઉલ્લેખનીય છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને JDU બંને 101-101 બેઠકો પર ઊતર્યા હતા, જેમાં 94 બેઠકો સાથે ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી રહી છે.

છેલ્લા સમય સુધી નીતિશને મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો ન બનાવ્યા
બિહાર ચૂંટણી માટે મહાગઠબંધને તો તેજસ્વી યાદવને મુખ્યમંત્રી ચહેરો જાહેર કરી દીધો હતો, પરંતુ ભાજપે પોતાના મંચો પર નીતિશની મૌખિક પ્રશંસા કરવા છતાં તેમને ક્યારેય મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો નહોતા ગણાવ્યો. દર વખતે એવું જ સાંભળવા મળતું હતું કે જો NDA બહુમતીમાં આવશે, તો ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીની પસંદગી કરવામાં આવશે. ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ નીતિશ કુમારનું નામ ભાવિ મુખ્યમંત્રી તરીકે લેવાનું ટાળતા જોવા મળ્યા હતા.

ચૂંટણી પરિણામ પર કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ શું બોલ્યા?
બિહારના ચૂંટણી પરિણામોમાં મહાગઠબંધનની હાર માટે કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ અખિલેશ સિંહે RJDના સંજય યાદવ અને કોંગ્રેસના પ્રભારી કૃષ્ણા અલાવારુઉને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે "આ લોકો જ કહી શકે કે આવું શા માટે થયું. સીટ વહેંચણીમાં વિલંબ અને ફ્રેન્ડલી ફાઇટ માટે કોઈ જગ્યા નહીં. અમે લોકો મીટિંગમાં બેસીશું, ચિંતા કરીશું, ત્યારે ખબર પડશે કે કોંગ્રેસ ક્યાં ચૂક કરી ગઈ." તેમણે નીતિશ અને NDA ગઠબંધનને અભિનંદન આપ્યા અને સવાલ ઉઠાવ્યો કે "જે રીતે ભીડ આવી રહી હતી અને જે પરિણામો આવ્યા છે, તે તદ્દન વિપરીત છે, તે સમજાતું નથી."

