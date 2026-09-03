/હવે રીલ્સથી સધાશે વોટ બેંક! PM મોદીના જન્મદિવસથી BJP ખેલશે નવો દાવ, 25 હજાર ડિજિટલ કહાનીઓ થશે તૈયાર

UP BJP Digital Strategy: ઉત્તર પ્રદેશમાં 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ પ્રચાર કરવાની રીત પૂરી રીતે બદલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. યુવાનો સાથે સીધા જોડાવા માટે પાર્ટી હવે પરંપરાગત બેનર-પોસ્ટરથી આગળ વધીને સોશિયલ મીડિયા અને નાના વીડિયો (Reels) પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપશે. આના માટે કાર્યકરોથી લઈને મોટા નેતાઓ સુધીના તમામ લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ કરવાની તૈયારી છે.
17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસના અવસરે 17 સપ્ટેમ્બરથી 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' શરૂ થઈ રહ્યું છે. મહિનો ભર ચાલનારા આ અભિયાન દ્વારા ભાજપ પોતાના ડિજિટલ પ્રચારનો ટ્રાયલ કરશે. પાર્ટીએ પહેલીવાર પોતાના કાર્યકરો માટે રીલ્સ બનાવવી અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવી ફરજિયાત કરી દીધી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપના 27 હજારથી વધુ શક્તિ કેન્દ્ર છે. સંગઠને દરેક શક્તિ કેન્દ્રને 10-10 રીલ્સ બનાવવાની જવાબદારી સોંપી છે.
25 હજાર કહાનીઓ થશે શોર્ટલિસ્ટ
કાર્યકરો સામાન્ય લોકો અને સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવનારા લોકો સાથે વાત કરશે. રીલમાં તેમનું નામ, જિલ્લો, યોજનાનું નામ અને તેનાથી જીવનમાં આવેલા બદલાવ વિશે જણાવવામાં આવશે. લગભગ 1 મિનિટની આ રીલ્સમાંથી 25 હજાર સૌથી સારી વાર્તાઓને પસંદ કરવામાં આવશે. આ પસંદગીના વીડિયોને પાર્ટી પોતાના ડિજિટલ ડેટા બેંકમાં સાચવીને રાખશે, જેથી ચૂંટણી વખતે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય.
મંત્રીઓને રોજ 2 રીલ, CMને વીડિયો મેસેજ આપવાનો નિર્દેશ
ભાજપે પોતાના મંત્રીઓને પણ આ અભિયાન સાથે જોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. દરેક મંત્રીને દરરોજ ઓછામાં ઓછી બે વાર્તાઓ અને મુખ્યમંત્રીને નિયમિત રીતે બે થી પાંચ મિનિટનો સંકલ્પ શેર કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે. આ પૂરી ઝુંબેશની દેખરેખ માટે સ્ટેટ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્તરે ટીમો બનાવવામાં આવશે. પાર્ટી રાજ્ય સ્તરની સાથે-સાથે દરેક જિલ્લામાં પોતાનો ડિજિટલ ડેટા બેંક તૈયાર કરશે.
શું છે ભાજપનો મેગા પ્લાન?
ભાજપે મહિનો ભર ચાલનારા સેવા સંકલ્પ અભિયાનના કાર્યક્રમોમાં પહેલીવાર રીલ બનાવવાનું ફરજિયાત કર્યું છે. પાર્ટીનું માનવું છે કે યુવાનો વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા સૌથી અસરકારક માધ્યમ છે. આ જ કારણે ચૂંટણી પહેલા ડિજિટલ પ્રચારને બૂથ અને શક્તિ કેન્દ્ર સ્તર સુધી લઈ જવાની તૈયારી છે. કુલ મળીને, ભાજપનો પ્લાન નાના-નાના વીડિયો (રીલ્સ) દ્વારા કાર્યકરોના કામ, સરકારી યોજનાઓ અને તેનાથી લોકોને મળેલા ફાયદાઓને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાવવાનો છે. આના દ્વારા પાર્ટી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઓનલાઈન પ્રચારનું એક મજબૂત અને અસરકારક નેટવર્ક તૈયાર કરી રહી છે.