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હવે રીલ્સથી સધાશે વોટ બેંક! PM મોદીના જન્મદિવસથી BJP ખેલશે નવો દાવ, 25 હજાર ડિજિટલ કહાનીઓ થશે તૈયાર

UP BJP Digital Strategy: ભાજપ હવે યુવાનોમાં પકડ વધારવા અને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પહોંચ મજબૂત કરવા માટે પ્રચાર કરવાની રીત બદલવા જઈ રહી છે. પાર્ટી કાર્યકરો સાથે જોડાયેલી રીલ અને વીડિયોને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવાની ઝુંબેશ ચલાવશે. દરેક શક્તિ કેન્દ્ર સ્તરે 10 રીલ બનાવવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી પણ આ રીલ્સને શેર કરશે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:32 PM IST
હવે રીલ્સથી સધાશે વોટ બેંક! PM મોદીના જન્મદિવસથી BJP ખેલશે નવો દાવ, 25 હજાર ડિજિટલ કહાનીઓ થશે તૈયાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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હવે રીલ્સથી સધાશે વોટ બેંક! PM મોદીના જન્મદિવસથી BJP ખેલશે નવો દાવ, 25 હજાર ડિજિટલ..
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